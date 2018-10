Robert Faurisson und das Studium der Vergangenheit – ein Nachruf

*******

Gilad Atzmon ist ein in Israel geborener britischer Jazz-Saxophonist, Romancier, politischer Aktivist und Schriftsteller.

Atzmons Album, Exile, wurde im Jahr 2003 von der BBC zum Jazz-Album des Jahres gekürt. Mit jährlich über 100 Auftritten ist er als der "sicherlich am häufigsten auftretende Mann des britischen Jazz" bezeichnet worden. In seinen bisher neun aufgenommenen Alben erkundet er die Musik des Mittleren Ostens und politische Themen. Er hat sich selbst als "hingebungsvollen politischen Künstler" bezeichnet. Er unterstützt das Rückkehrrecht der Palästinenser und die Einstaatenlösung in dem israelisch-palästinensischen Konflikt.

Seine Kritik am Zionismus, der jüdischen Identität und dem Judaismus haben ebenso wie seine kontroversen Ansichten über den Holocaust und die jüdische Geschichte, zu Vorwürfen des Antisemitismus geführt. Ein Profil des Guardian aus dem Jahr 2009, das ihn als "einen der besten Saxophonisten Londons" bezeichnet wird wird erklärt: "Es ist vielmehr Atzmons ungeschminkter Antisemitismus als seine Musik, der ihm, besonders in der arabischen Welt, wo seine Essays weit verbreitet sind, ein internationales Profil gegeben hat.





Von Gilad Atzmon Übersetzt von23. Oktober 2018, Gilad AtzmonIm Frankreich der späten 1960er bis 1970er Jahre hatte Faurisson Grund zu der Annahme, daß seine unkonventionelle Haltung gegenüber der Vergangenheit einen Koscher-Paß erhalten würde.Damit lag er falsch. Vielleicht hatte Faurisson die Rolle des Holocausts in der zeitgenössischen jüdischen Politik und Kultur nicht begriffen. Und er hat nicht begriffen, daßIm Jahr 1990 führte Frankreich den Straftatbestand der Geschichtsleugnung für den Holocaust-Revisionismus ein. Farisson wurde für seine Werke wiederholt angeklagt, geschlagen und mit Bußgeldern belegt. Im Jahr wurde er von seinem akademischen Posten an der Universität von Lyon entlassen.Mich quält die Frage, warum Juden und andere in ihre Politik eingebundene Menschen sich so verzweifelt darum bemühen die Geschichte ihrer Vergangenheit zu beschneiden. Diese Frage reicht weit über den Holocaust hinaus. Israel hat ein Gesetz erlassen, das den Diskurs über die Nakba * verbietet – die rassistisch motivierte ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes, welche sich nur drei Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ereignet hat. Vergleichsweise kostet es Sie ihren Arbeitsplatz oder Sie werden aus der Labour Party ausgeschlossen, wenn sie zur Rolle der Juden beim Sklavenhandel forschen.Mein Versuch die wahre Natur der jiddischsprachigen Internationalen Brigade * im Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1936 zu untersuchen, hat einige meiner ´progressiven´ jüdischen Freunde empört. Jean-François Lyotard * hat sich folgender Frage gewidmet.Es war die Arbeit Faurissons, die mir geholfen hat das Bestreben der Geschichtsschreibung in philosophischen Begriffen zu definieren.Um mit der wahren Geschichte umzugehen bedarf es des kontinuierlichen Überdenkens und Rückblicks auf die Vergangenheit im Licht unseres gesellschaftlichen und ideologischen Wandels. So fing man, beispielsweise, zu Beginn der 21. Jahrhunderts, als der Begriff der ´ethnischen Säuberung´ infolge der Kosovo-Krise unser Vokabular (und unsere Vorstellungen von einem Konflikt) erreicht hat, an die Nakba von 1948 im Licht einer ethnischen Säuberung zu betrachten. Der wahre Historiker bewertet die Vergangenheit neu und akzeptiert Korrekturen, die unser Verständnis dieser Vergangenheit mit unserer derzeitigen Realität und Terminologie in Einklang bringen.Professor Faurisson und die Kontroversen um seine Arbeit erhellen den Unterschied zwischen der wahren Geschichte und Religion. Während Geschichte eine dem kontinuierlichen Rückblick offene, lebendige und dynamische Angelegenheit darstellt, beruht die religiöse Betrachtung der Vergangenheit auf der Erzeugung einer starren unveränderbaren Chronik von Ereignissen, und Religion arbeitet im Umkehrschluß mit der Leugnung oder Zurückweisung ethischer Einsichten – sie beurteilt Handlungen und Ereignisse gemäß der festgesetzten, vordefinierten Parameter. Es stellt sich nicht die Frage nach dem was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern nach der Freiheit die Vergangenheit zu erforschen und zu bewerten, ohne von ´Geschichtsgesetzen´ bedroht zu werden. Auf dieselbe Weise unterstütze ich den ´Fortschritt´ in der Krebsforschung, obwohl ich keine wissenschaftlichen Kommentare zu diesbezüglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen verfasse. Ich unterstütze eine Vergangenheit, die kontinuierlich überprüft wird, ohne daß ich ein Urteil über die Beweiskraft diesbezüglicher historischer Erkenntnisse präsentiere. Wenn Geschichtsschreibung ein universell gültiges und ethisch Unterfangen sein soll, müssen Geschichtsgesetze abgeschafft werden.Im Jahr 2014 habe ich mich mit Robert Faurisson getroffen und mit ihm über verschiedene Fragen zur Bedeutung der Geschichtet und seine Meinung über die Vergangenheit diskutiert.