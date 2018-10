Syrien: Eine Familie vereint im Kampf gegen den vom Westen unterstützten Terror

***

Vanessa Beeley ist unabhängige, investigative Journalistin und Fotografin aus Großbritannien und auf den Mittleren Osten spezialisiert. Sie ist Mitherausgeberin von 21st Century Wire.

Wir sind im Recht, und darum werden wir gewinnen. Weil wir den Terrorismus bekämpfen. Wenn wir all die Terroristen in Syrien töten, werden wir den Terror-Krieg überleben. Der Terror erreicht nun weite Teile Syriens...Eine Menge Länder sagen, es gebe keinen Terrorismus in Syrien. Aber er ist hier, und wir versprechen jeden Zentimeter unseres Landes von ihm zu befreien.Wir sind der Syrisch Arabischen Armee beigetreten, um die Terroristen zu bekämpfen, weil die syrische Armee im Recht ist. Wir sind stolz auf unseren (politischen) Führer und unsere Armee. Danke Gott, daß wir all die Terroristen besiegt haben, und sich nur noch einige wenige in Idlib befinden. Wir hoffen, daß das ganze Land uns helfen wird, damit wir alle Terroristen töten und hiermit vielleicht die Welt retten werden können.Wir stehen auf der richtigen Seite, denn wir verteidigen unser Land. Der Terrorismus grassiert nicht nur hier, sondern er breitet sich in der gesamten Welt aus. Wäre diese Form des Terrorismus in anderen Ländern präsent, würden diese dasselbe tun. Deshalb stehen wir mit unserer Armee und unserem (politischem) Führer auf der richtigen Seite.Wir alle sind die Syrisch Arabische Armee. Alle syrischen Menschen sind die Syrisch Arabische Armee, wie meine Söhne es gesagt haben. Wir kämpfen, weil die Länder des Westens uns unserer Ressourcen und unseres Landes berauben wollen. Darum unterstützen wir unseren Führer, Bashar al-Assad, unsere Armee und unser Land. Wir werden diesen Krieg, eher früher als später, schließlich gewinnen, und dann werden wir, so Gott will, in einem Land leben, das frei von Terror ist...