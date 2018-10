Syrien: Sprengung von Streubombenmunition in der christlichen Stadt Muhardeh

Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt, ohne Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 35,- Euro.

Herzlichen Dank!

Von Vanessa Beeley 6. Oktober 2018Der Angriff ging von verschiedenen Terrorgruppen aus, deren Stellungen sich in 2-4 km Entfernung nördlich von Muhardeh im nördlichen Umland von Hama nahe Ltamenah und benachbarten Regionen befanden.Letztlich hat der Angriff 13 Todesopfer und zahlreiche Verwundete gefordert, die sich immer noch von den schrecklichen Wunden erholen, die sie durch den Einsatz solch tödlicher Waffen gegen eine Zivilbevölkerung erlitten haben.Ich bin zwei Tage nach dem Angriff auf Muhardeh dort eingetroffen, als sich der Schock eines solchen Massakers an Zivilisten immer noch gesetzt hat. Ich habe das Krankenhaus besucht und mit den Angehörigen der Verwundeten gesprochen, von denen einige ihren Kampf ums Überleben ein paar Tage nach meiner Abreise aufgegeben haben – wie der 15 Jahre alte Ibrahim. Ein Granatsplitter war durch sein Gehirn geschlagen, und als ich ihn gesehen habe, lag er auf der Intensivstation des "New Life" Hospitals (Al Hayat Jadid). Er ist später in diesem Krankenhaus verstorben, ohne das Bewußtsein je zurückerlangt zu haben.Das Video dieses Beitrags zeigt eine Einheit des russischen Kampfmittelräumdienstes in Zusammenarbeit mit den Nationalen Verteidigungskräften in Muhardeh, welche die Streumunition, die über Gärten und Straßen verteilt war, gemeinsam aufgespürt und durch deren Sprengung entschärft haben.Am 14. September bin ich nach Muhardeh zurückgekehrt und sprach mit all den Familien, welche Opfer beklagen – trotz ihrer Trauer, ihrem Schock und ihres Zorns, waren alle in der Lage mir eine Botschaft für die Menschen im Westen mitzugeben, um ihrer Entrüstung darüber Ausdruck zu verleihen, daß die so genannte "Internationale Gemeinschaft" für dieses Blutbad in ihrer friedlichen Gemeinde verantwortlich gewesen ist.Eva Karene Bartlett hat Muhardeh ebenfalls besucht und ein ausgezeichnetes Zeugnis des Mutes und des Standhaftigkeit der Menschen in Muhardeh produziert, dem ich in den kommenden Tagen versuchen will all die während des vergangenen Monats von mir gesammelten Zeugenaussagen hinzuzufügen, nachdem ich sie (mit der Hilfe einiger sehr enger Freunde) übersetzt, verglichen und aufgeschrieben habe ... und pardon für die lange Dauer, die dies zuweilen in Anspruch nimmt.Hier ist Evas bei Mint Press News erschienener Artikel: https://www.mintpressnews.com/mhardeh-a-call-from-a-martyred-christian-town-for-syrias-full-liberation/250281/