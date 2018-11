Wiedervereint: Die Entführungsopfer von Suwaida sind heimgekehrt – Dank der Syrisch Arabischen Armee

Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt ohne Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 12,- Euro.





VonÜbersetzt von8. November 2018,Am 20 Oktober ist eine Gruppe von Frauen und Kindern, die aus dem Dorf al-Shaki im westlichen Umland von Suwaida entführt worden waren, aus den Fängen des ISIS befreit worden. Am 25. Juli hatte der ISIS, im Anschluß an einen Angriff der Terrororganisation auf Dörfer im Osten und Norden des ländlichen Umlands der Provinz und einer Reihe von Selbstmordattentaten in der Stadt Suwaida, wobei etliche Zivilisten ums Leben gekommen waren, eine Gruppe von Zivilisten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder entführt.Via: SANA