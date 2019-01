Wie Lehrer zur Verblödung einer ganzen Generation beitragen...

Bitte verbreiten Sie die Inhalte dieses Blogs und tragen Sie durch Ihre Wertschätzung zur Deckung der Kosten und zum Erhalt dieser Arbeit bei.

Wer darüber nachdenkt, daß Menschen wie der in dem Artikel vorgestellte, bemitleidenswerte Abiturient, "Tarik", der alle übrigen Mitglieder seiner 7-köpfige Familie nach deren mindesten 12-jährigem Aufenthalt im selbst gewählten Exil bei Amts- und Arztbesuchen immer noch sprachlich und auch finanziell unterstützen muß, dem wird klar, warum es in NRW immer mehr Stadtteile gibt, in denen man meint sich im Ausland zu befinden, weil die dort am häufigsten gesprochenen Sprachen arabisch oder türkisch sind, und nur die mittlerweile marode urbane Infrastruktur noch daran erinnert in Deutschland zu sein. Auch warum immer öfter in Polizeiberichten zu lesen ist, daß Tathergänge nicht zeitnah aufgeklärt werden konnten, weil deutsche Polizisten bspw. der arabischen Sprache nicht mächtig ist, erschließt sich dann jedem sofort.Ich halte es nicht nur für wenig sinnvoll, sondern, ehrlich gesagt, für geradezu kriminell, wenn Lehrer Schüler, die, aus welchen Gründen auch immer, offenbar mit den an sie gestellten schulischen Anforderungen überlastet sind, nicht nach deren tatsächlichen Leistungen benoten, sondern diese fälschen, um den Erwartungen des Kulturkreises von deren Familien zu entsprechen., nach denen es angeblich "undenkbar ist, das Abitur nicht zu schaffen".Wenn das Schule macht, kann der Durchschnitts-IQ in Deutschland schon in wenigen Jahren die derzeitigen Werte von Malawi oder Kamerun erreicht haben, wo diese derzeit zwischen 60 und 64 liegen. Den hierbei zu erwartenden künftigen Wert deutscher Hochschulabschlüsse im internationalen Vergleich kann sich jeder selbst ausmalen...Ich habe in der Vergangenheit wiederholt über diese anscheinend vorsätzlich herbeigeführte Absenkung der Bildungsstandards und die hierdurch zu erwartenden Konsequenzen berichtet und verlinke für interessierte Leser im Anschluß einige dieser aufschlußreichen Betrachtungen.