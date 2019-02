Deutschland: Anzahl der im Ausland geborenen Strafgefangenen auf Rekordhoch / Anmerkung zur Übersetzung

Ein Anstieg von Ausländischen Gefangenen hat in Deutschland zur Überfüllung der Gefängnisse und einem Rückgang des Gefängnispersonal geführt. Die Haftanstalten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind derzeit zu 100% belegt.

Bild: Gefängnis in Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Bildquuelle; Coltdragoon/Wikimedia Commons)

vom Jahr 2013 bis 2017

von 2016 bis 2018

13. Februar 2019,Die von der Tageszeitungzusammengestellten Daten zeigen , daß der Anstieg von im Ausland geborenen Strafgefangenen im Jahr 2015 begann, als die Kanzlerin, Angela Merkel, mehr als einer Million, zumeist nicht überprüften Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten die Einreise erlaubt hat.Alle deutschen Bundesländer verzeichneten, laut dem Blatt , einen (zum Teil) "sehr starken Anstieg" ausländischer und staatenloser Gefangener in den letzten drei bis fünf Jahren, obwohl gesicherte landesweite Zahlen, wegen der in den Bundesländern unterschiedlichen Arten der statistischen Erhebung, nur schwer zu ermitteln sind.So ist zum Beispiel in den westlichen Bundesländern der Ausländeranteil invon 55% auf 61%, invon 43% auf 51%, invon 44% auf 48%, invon 35% auf 41%, invon 33% auf 36%, invon 28% auf 34%, invon 29% auf 33%, invon 26% auf 30% und imvon 24% auf 27% angestiegen . Inerhöhte sich Verhältnis in den letzten drei Jahren von 44,1% nur leicht auf 44,6%. Instieg das Verhältnis seit dem Jahr 2012 von 31% auf 45%.Auch in den östlichen Bundesländern steigt die Anzahl ausländischer Strafgefangener. Inhat sich die Anzahl ausländischer Gefangener seit dem Jahr 2016 mehr als verdoppelt. Die meisten ausländischen Gefangenen dort stammen aus Polen, Tunesien, Libyen, der Tschechischen Republik und Georgien. Insitzen derzeit 160 ausländische Strafgefangene aus 66 verschiedenen Ländern ein.Deutsche Behörden berichten auch über einen Anstieg der Anzahl von Muslimen in deutschen Gefängnissen. Das Verhältnis muslimischer zu deutschen Strafgefangenen ist nun deutlich höher als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung,Im Zug des jüngsten Zustroms von Migranten durch die Masseneinwanderung beträgt die Anzahl von Muslimen in Deutschland nun etwa sechs Millionen oder 7% der Gesamtbevölkerung von 82 Millionen Menschen. Im Gegensatz hierzu beträgt, laut der bei den regionalen Justizministerien erhobenen Daten, der Anteil der Muslime der 65.000 Gefangenen in den deutschen Haftanstalten grob 20%.Inbeträgt der Anteil der Muslime unter den Strafgefangenen 29%,in28%, in26% (obwohl in einigen Gefängnissen dort 40% der Inhaftierten am Freitagsgebet teilnehmen ), in26%, in21%, in20% und in18%.Laut Zahlen der Landesjustizministerien aus dem Jahr 2017 * haben damals 300 fundamentale Islamisten im deutschen Gefängnissystem Haftstrafen verbüßt. Weitere 350 Islamisten besaßen damals noch nicht vollstreckte Haftbefehle. Die meisten der islamistischen Gefängnisinsassen gab es in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Viele von diesen wurden damals in gesonderten Einrichtungen untergebracht, jedoch besteht die Besorgnis, daß diejenigen im normalen Strafvollzug andere Gefangene radikalisieren könnten.In Hessen hatte sich die Anzahl der Islamisten unter den Strafgefangenenmehr als verdreifacht , während sich in Baden-Württemberg die deren Anzahl verdoppelt hat. „Die Zahl der Gefangenen, die wegen ihrer islamistischen Gesinnung auffällig geworden sind, ist in den vergangenen beiden Jahren stark angestiegen", sagte der Justizminister von Baden-Württemberg, Guido Wolf. „Unsere Beamten im Justizvollzug, die ohnehin schon großen Belastungen ausgesetzt sind, stellt diese vor weitere Herausforderungen“, so Wolf. „Wir tun alles, um Anzeichen für eine islamistische Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und dieser entschieden entgegenzutreten“. Laut Husamuddin Meyer, einem zum Sufismus konvertiertem Deutschen, der nun als Geistlicher im nordhein-westfälischen Strafvollzugssystem arbeitet, sind zwischen 10% und 15% der in Deutschland inhaftierten Muslime von Radikalisierung bedroht. Er sagte, daß das Strafvollzugsystem in Deutschland, seiner Meinung nach, mehr Imame benötigt, die der Radikalisierung entgegenarbeiten.Die Anzahl der in Nordrhein-Westfalen beschäftigten Gefängnis-Imame ist von vormals 114 auf 25 gesunken. Der drastische Rückgang ereignete sich , nachdem deutsche Behörden bei Sicherheitsüberprüfungen festgestellt hatten, daß es sich bei 97 der Imame um Beamte des türkischen Staats gehandelt hat, die Gehälter von der türkischen Regierung bezogen haben. Die Türkei hat den Imamen untersagt Aussagen gegenüber deutschen Beamten zu machen. "Die Forderung, dass sich diese Mitarbeiter einer erneuten Sicherheitsprüfung unterziehen sollen, empfinden wir als unangemessen und falsch.", sagte das türkische Konsulat. Der nordrhein-westfälische Justizminister, Peter Biesenbach, entgegnete, daß das mittelfristige Ziel sein müsse, "eine religiöse Betreuung und JVA-Seelsorge außerhalb des türkischen Staates zu organisieren". Das hessische Justizministerium hat derweil einem Gefängnis-Imam wegen dessen Verbindungen zur Muslimbruderschaft gekündigt Der Anstieg ausländischer Strafgefangener hat zu überfüllten Justizvollzugsanstalten und zu einer Verringerung des Gefängnispersonals geführt. Die Gefängnisse in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind derzeit zu 100% ausgelastet. Um die die Überfüllung zu lindern, hat Nordrhein-Westfalen kürzlich 500 Gefangene im Zuge einer "Weihnachtsamnestie" vorzeitig entlassen . Die Auslastung der Gefängnisse in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz liegt bei 90%. Laut einem internen Justizbericht , welcher dervorliegt, hat das Gefängnispersonal in NRW während des Jahres 2018 mehr als 500.000 Überstunden geleistet. Das Justizvollzugssystem in Nordrhein-Westfalen benötigt mindesten 500 neue Mitarbeiter, um den Personalmangel zu lindern. Trotz guter Bezahlung und Zulagen, gibt es, wegen der physischen und psychischen Belastungen in diesem Beruf, jedoch nur wenig Bewerber.