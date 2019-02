Hat sich der türkische Präsident, Erdoğan, von der Muslimbruderschaft distanziert?

Das Foto hat die türkische Gesellschaft erschüttert: Ein bedauernswertes, ägyptisches Mitglied der Muslimbruderschaft wird, von der türkischen Polizei in Handschellen gelegt, in ein türkisches Flugzeug gesetzt, um, zurück in Kairo, gefoltert und schließlich hingerichtet zu werden. Ist Präsident Erdogan nicht ein überzeugter Unterstützer der Muslimbruderschaft? Ist er nicht ein Erzfeind des ägyptischen Präsidenten, Abdel Fattah el-Sisi, der nach dem Sturz des Muslimbruders und ehemaligen Präsidenten, Mohammed Mursi, einem Busenfreund Erdogans, an die Macht gekommen ist?

Der "Fehler" war, daß die Regierung Erdogan nicht mit Mohamed Abdelhafiz Ahmed Hussein gerechnet hatte, weshalb die Beamten der Einwanderungsbehörde ihn genauso wie jeden anderen illegalen Einwanderer behandelt haben. Er wäre nicht festgenommen und abgeschoben worden, wenn den türkischen Behörden seine Mitgliedschaft bei Ikhwan* bekannt gewesen wäre.

Falscher Alarm. Erdogan hat sich schließlich offenbar nicht geändert.



Ein ägyptisches Mitglied der Muslimbrüder wurde von der türkischen Polizei zurück nach Kairo abgeschoben, um dort gefoltert und schließlich hingerichtet zu werden. Aber ist Präsident Erdogan denn nicht Erzfeind des ägyptischen Präsidenten, Abdel Fattah el-Sisi? (Bildquellen: Elif Sogut/Andrew Burton/Getty Images)

"Gemäß dem türkischen Gesetz ist der Ausländer als unbefugt Reisender [INAD] zurück in sein Heimatland geschickt wurden ... Die Person hat weder beim Flughafenpersonal noch bei der Polizei einen internationalen Asylantrag gestellt, und es existiert keine Information darüber, ob er in Ägypten oder in irgend einem anderen Land angeklagt ist."

Ikhwan hat den Weg zum Frieden nie verlassen ... sie ist niemals in die Gewalt geflüchtet." Chalid Maschal, zusammengebracht um den 90. Geburtstag der Muslimbruderschaft zu feiern. Bei derselben Konferenz hat Yasin Aktay, sowohl Professor und Mitglied des Parlament Erdoğan Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) als auch leitender Berater Erdoğan , sagte , wenn auch ziemlich ungenau: "Diehat den Weg zum Frieden nie verlassen ... sie ist niemals in die Gewalt geflüchtet."

Burak Bekdil, einer der führenden Journalisten der Türkei, wurde kürzlich, nach 29 Jahren von der namhaftesten Tageszeitung des Landes gekündigt, weil er bei Gateston schreibt, was in der Türkei vor sich geht. Er ist Mitglied beim Middle East Forum.



Quelle: https://www.gatestoneinstitute.org/13704/turkey-erdogan-muslim-brotherhood



Sämtliche mit einem * versehenen Links sind deutschsprachig und wurden zusätzlich eingefügt. Sämtliche mit einemversehenen Links sind deutschsprachig und wurden zusätzlich eingefügt.

