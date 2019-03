ZEIT-Löcher – ein erster Überblick

Bildschirmfoto vom 23. März 2019





Dieser Beitrag soll den Lesern einen ersten Einblick vom derzeitigen Stand der diesbezüglichen Dinge geben.





ZEIT ONLINE, nicht nur mit In den kommenden Tagen beabsichtige ich die kurze aber interessante Korrespondenz mit Mitarbeitern, inklusive einer Stellungnahme zum kreativen Umgang von, nicht nur mit Art. 5 GG , sondern auch mit ihren Geschäftsbedingungen sowie zu ihren Umgangsformen innerhalb der "cmmunity", an der die Leser augenscheinlich keinen Anteil haben, zu veröffentlichen.





Zuletzt editiert: 24. März 2019





Und so antwortete ich auf die mitfühlenden Worte eines fundamental-islamophilen Kommentators, der, anders als ich, anscheinend noch nie von, bspw., kriminellen muslimischen Jugendbanden in einer der vielen muslimisch geprägten No-Go-Areas deutscher Großstädte und Ballungszentren, bespuckt, als Hurensohn und Nazi beleidigt, beschimpft, bedroht und überfallen wurde oder gar, welcher auf einem Musikfestival völlig grundlos von einem ihm unbekannten der Religion des Friedens angehörenden etwa Gleichaltrigen,worden ist.Da ich nicht wußte, was mich erwarten würde, habe ich leider kein Bildschirmfoto von diesem, meines Erachtens, nicht gegen die "Netiquette" verstoßenden Kommentar und dem Hinweis der Redaktion aufgenommen, daß dieser, vor dessen möglicher Freischaltung, erwartungsgemäß noch auf die Prüfung durch irgendeinen willfährigen, an die politische Korrektheit angepaßten Zensor warte.war, daß die Mitarbeiter der als " community " bezeichneten Zensur- und Überwachungsabteilung der, den Kommentar nicht nur, wie gemeinhin üblich , mit einem dementsprechenden Hinweis versehen und nicht veröffentlichen, sondern mir,, den Zuggang zur Kommentarfunktion klammheimlich sperren würden, ohne jedoch den Account zu löschen, was diesen widerlichen Spitzeln weiterhin erlaubt Langzeit-Cookies auf meinem Rechner zu installieren.