Smedley Darlington Butler

geb. 30. Juli 1881 in West Chester, Pa

Schulabschluß: Haverford School

Heirat mit Ethel C. Peters in Philadelphia am. 30. Juni 1905

Erhielt zwei Ehrenmedaillen des Kongresses: 1. Eroberung von Vera Cruz, Mexico, 1914 1. Eroberung von Vera Cruz, Mexico, 1914

2. Eroberung von Ft. Riviere, Haiti, 1917

Ehrenmedaille, 1919

Generalmajor des United States Marine Corps

Ruhestand: ab 1. Oktober 1931

In Abwesenheit: Amt des Direktors des Sicherheitsdienstes von Philadelphia, 1932

Während der 1930er Jahre Vortragsredner

Senatskandidat für die Republikaner, 1932

Gestorben am 21. Juni 1940 im Marinekrankenhaus in Philadelphia

Für weitere Informationen über Generalmajor Butler wenden Sie sich an das Marine Corps der Vereinigten Staaten.



Kapitel 1

Krieg ist ein Schwindel

"Und vor allem glaubt der Faschismus, je mehr er die Entwicklung der Menschheit, abseits aktueller politischer Entwicklungen, betrachtet, weder an die Möglichkeit noch an die Zweckmäßigkeit des dauerhaften Friedens.... Allein der Krieg führt uns zur Hochspannung menschlicher Energie und erhebt jene, die den Mut haben ihn zu führen, in den Adelstand."

Es wäre für den Durchschnittsamerikaner, der die Rechnung zahlt, deutlich billiger (um nicht zu sagen sicherer) gewesen, sich aus ausländischen Verwicklungen herauszuhalten. Dieser Schwindel führt, wie Alkoholschmuggel oder andere Formen von Betrug in der Unterwelt, zu phantastischen Gewinnen, jedoch kommt ausschließlich das Volk, das hieran gar nicht profitiert, für die Kosten solcher Operationen auf.





Kapitel 2

Wer macht die Gewinne?



Nehmen wir die



Nehmen Sie eines dieser kleinen Stahlunternehmen, welche die Produktion von Eisenbahnschienen, Stahlträgern und Brücken für die Herstellung von Kriegsmaterial patriotisch beiseite geschoben haben. Nun, ihre jährlichen Gewinne beliefen sich in den Jahren 1910-1914 auf durchschnittlich 6 Millionen Dollar. Dann kam der Krieg. Und, wie alle staatstreuen Bürger, hat sich

.

Oder nehmen wir



Das waren also einige der Gewinne bei Stahl und Schießpulver. Schauen wir uns etwas anderes an. Ein bißchen Kupfer vielleicht. Das macht sich immer gut in Zeiten des Krieges.







Oder



Fassen wir diese fünf mit drei kleineren Unternehmen zusammen betrugen die jährlichen Gewinne in der Vorkriegszeit zwischen den Jahren 1910 und 1914 137 Millionen Dollar. Dann kam der Krieg. Der Jahresdurchschnittsgewinn schoß auf 408,3 Millionen Dollar in die Höhe.



Eine kleine Profisteigerung um schätzungsweise 200 Prozent.



Ist Krieg gewinnbringend? Für sie schon. Aber sie sind nicht die einzigen. Es gibt noch weitere. Nehmen wir beispielsweise Leder.



In den drei Jahren vor dem Krieg beliefen sich die Gesamtgewinne der



Die International Nickel Company – und Nickel ist für einen Krieg unverzichtbar – erzielte eine Steigerung des Reingewinns von jährlich 4 Millionen Dollar auf 73 Millionen Dollar. Nicht schlecht? Eine Gewinnsteigerung von 1.700 Prozent.



Der Jahresgewinn der



Betrachten Sie das Senatsdokument No. 259. Dort hat der fünfundsechzigste Kongreß über Unternehmensgewinne und Staatseinnahmen berichtet und die Gewinne von 122 Fleischverarbeitungsunternehmen, 153 Baumwollfabriken, 299 Bekleidungsherstellern, 49 Stahlwerken und 340 Kokereien während des Krieges untersucht. Gewinnmargen unter 25% waren die Ausnahme. Beispielsweise lagen sie bei Stahlwerken, während des Krieges zwischen 100 und 7.856 Prozent über ihren Stammkapital. Die Schlachtereien in Chicago haben ihre Gewinne verdoppelt und verdreifacht.



Und lassen Sie uns nicht die Bankiers vergessen, die den Großen Krieg finanziert haben. Wenn jemand das Sahnehäubchen an den Profiten abgeschöpft hat, waren es die Bankiers. Da es sich eher um Kooperationen als um eingetragene Organisationen gehandelt hat, waren sie nicht verpflichtet ihren Aktionären Bericht zu erstatten. Und ihre Gewinne waren ebenso so geheim wie immens. Wie die Bankiers ihre Millionen und Milliarden gemacht haben, weiß ich nicht, weil diese kleinen Geheimnisse nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch dem Untersuchungsausschuß des Senats stets verborgen bleiben.



Hier jedoch ein Weg, wie einige der anderen patriotischen Industriellen und Spekulanten sich auf den Parcours der Kriegsgewinne gemogelt haben.



Nehmen wir die Schuhherstellen. Sie mögen den Krieg. Er beschert Geschäfte mit abnormen Gewinnen. Sie machten riesige Gewinne im Außenhandel mit unseren Verbündeten. Wahrscheinlich haben sie, ebenso wie die Munitions- und Waffenhersteller, auch mit dem Feind Handel betrieben.



Ein Dollar bleibt ein Dollar, ob er nun aus Deutschland oder aus Frankreich kommt. Aber sie haben sich auch bei Onkel Sam bedient. Beispielsweise haben sie Onkel Sam 35 Millionen Paar genagelte Kampfstiefel verkauft, bei 4 Millionen Soldaten. Acht Paar und mehr pro Soldaten. Mein Regiment hatte während des Krieges nur ein Paar pro Soldaten, und einige dieser Schuhe existieren vielleicht immer noch. Es waren gute Schuhe. Als der Krieg jedoch vorüber war, hatte Onkel Sam 25 Millionen Schuhe übrig, die gekauft und bezahlt worden waren. Die Gewinne wurden erfaßt und eingesackt.



Es war immer noch eine Menge Leder übrig. Also haben die Lederfabriken ihrem Onkel Sam Hunderttausende McClellan-Sättel für die Kavallerie verkauft. Obwohl kein einziger Kavallerist in Übersee gekämpft hat! Jedoch mußte irgendwer dieses Leder loswerden. Irgendwer mußte damit Gewinn machen – deshalb hatten wir so viele McClellan-Sättel und haben sie vermutlich noch immer.



Auch hatte irgend jemand sehr viele Moskitonetze übrig. Also haben sie 2 Millionen Stück davon für die Soldaten in Übersee an ihren Onkel Sam verkauft. Ich schätze, daß sie erwartet haben, daß die Jungs sie über sich legten, wenn sie versucht haben in Schlammlöchern Schlaf zu finden – während sie sich mit der einen Hand ihren verlausten Rücken gekratzt und mit der anderen vorbeihuschende Ratten verscheucht haben. Nun, kein einziges dieser Moskitonetze ist jemals in Frankreich angekommen!



Irgendwie haben diese fürsorglichen Fabrikanten sicherstellen wollen, daß es keinem Soldat an einem Moskitonetz fehlt, und deshalb wurden zusätzlich 33,4 km² Moskitonetz an Onkel Sam verkauft.



Die Gewinne durch den Verkauf von Moskitonetzen waren ausgezeichnet in jenen Tage, obwohl es in Frankreich keine Moskitos gab. Ich schätze, daß die geschäftstüchtigen Moskitonetzhersteller, hätte der Krieg noch ein wenig länger gedauert, ihrem Onkel Sam noch einige Moskitos für Frankreich geliefert hätten, damit mehr Moskitonetze bestellt worden wären.



Flugzeug- und Flugmotorenhersteller meinten, daß auch sie am Krieg Gewinne machen sollten. Warum nicht? Andere haben es schließlich auch gemacht. Also steckte Onkel Sam 1 Milliarde Dollar – zählen Sie sie, wenn Sie lange genug leben – in den Bau von Flugzeugmotoren, die niemals den Boden verlassen haben! Nicht ein einziges der Flugzeuge oder Motoren, die mit dieser Milliarde Dollar bestellt worden waren, kam je in den Schlachten in Frankreich zum Einsatz. Gleichwohl haben dieselben Hersteller eine bescheidene Gewinnmaximierung von 30, 100 oder möglicherweise sogar 300 Prozent erlebt.



Unterhemden für Soldaten kosten 14 Cent in der Herstellung und Onkel Sam zahlte pro Hemd 30-40 Cent – ein netter kleiner Gewinn für die Hersteller von Unterhemden. Und die Socken-, die Uniform- und die Verschlußkappen- sowie die Helm-Industrie – alle hatten ihren Anteil daran.



Warum füllten, als der Krieg zu Ende war 4 Millionen Ausrüstungspakete – Tornister und die Dinge, mit denen sie befüllt werden – Lagerhäuser auf deren Gelände? Nun werden sie verschrottet, weil sich mit der Zeit der Inhalt verändert hat. Aber die Hersteller haben ihre Kriegsgewinne behalten – und das werden auch beim nächsten Mal wieder tun.



Es gab eine Menge brillanter Geschäftsideen während des Krieges.



Ein äußert vielseitig begabter Patriot hat Onkel Sam zwölf Dutzend 48-Zoll Schraubenschlüssel verkauft. Ach, waren das schöne Schlüssel. Das einzige Problem war, daß nur nur ein einziges Mal eine Mutter dieser Größe hergestellt worden ist, und das ist die, mit denen die Turbinen der Niagara-Fälle befestigt sind. Nachdem Onkel Sam sie gekauft und der Hersteller den Gewinn unter den Nagel gerissen hat, wurden die Schlüssel auf LKWs verladen und durch die Vereinigten Staaten gefahren, um einen Einsatzort für sie zu finden. Der Tag, an dem Waffenstillstand unterzeichnet worden ist, war ein herber Rückschlag für den Schraubenschlüsselhersteller, da er gerade dabei gewesen ist, die passenden Mutter für diese Schlüssel zu produzieren, die er geplant hatte daraufhin an Onkel Sam zu verkaufen.



Wieder ein anderer hatte die brillante Idee, daß Oberste sich weder in Autos noch auf Pferderücken fortbewegen sollten. Vermutlich hatte man zuvor ein Bild von dem in einer Kutsche fahrenden Andy Jackson gesehen. So wurden Onkel Sam, etwa 6.000, nur für den Gebrauch von Obersten bestimmte offene Kutschen verkauft! Keine von ihnen ist jemals benutzt worden, jedoch hat der Kutschenproduzent seinen Gewinn gemacht.



Der Kontrollausschuß des Senats für die Munitionsindustrie und deren Kriegsgewinne hat, trotz seiner sensationellen Enthüllungen, jedoch nur an der Spitze des Eisbergs gekratzt.



Dennoch hatte dies eine gewisse Wirkung. Das Außenministerium hat "eine Zeit lang" nach Wegen gesucht, sich aus Kriegen herauszuhalten. Das Kriegsministerium hat mit einem Mal entschieden, einen Plan zu erarbeiten. Die Regierung ernennt eine Kommission, um die Gewinne in Kriegszeiten zu begrenzen – in der Armee und Marine geschickt von den Vorsitzenden eines Börsenspekulanten an der Wall Street vertreten werden. Einen Vorschlag zum Ausmaß der Begrenzung gab es nicht. Hmmm. Möglicherweise sollten künftig die 300-, 600- und 1.600-prozentigen Gewinne derjenigen, die im Weltkrieg Blut in Geld verwandelt haben etwas geringer ausfallen.



Allem Anschein nach fordert der Plan jedoch keine Begrenzung der Verluste – was die Verluste jener meint, die den Krieg ausfechten. Soweit ich feststellen konnte,gibt es keine Begrenzung für die Verluste eines Soldaten auf ein Auge oder einen Arm und keine Begrenzung der Anzahl seiner Verwundungen auf ein, zwei oder drei. Und keine Begrenzung der Gefallenen.



Nichts deutet in diesem Plan darauf hin, daß etwa nur 12 Prozent eines Regiments in der Schlacht verwundet werden oder nicht mehr als 7 Prozent getötet werden dürfen.



Selbstverständlich kann sich die Kommission jedoch nicht mit solchem Kleinkram herumschlagen.





⃤ Kapitel 3 Wer bezahlt die Kosten?

Wer trägt die Kosten für die Gewinne – diese netten kleinen Gewinne in Höhe von 20, 100, 300, 1.500 und 1.800 Prozent? Wir alle zahlen sie – mit unseren Steuergeldern. Wir haben die Gewinne der Bankiers bezahlt, als wir





Jedoch wird die Entscheidung über Sieg oder Niederlage vom Geschick und dem Einfallsreichtum unserer Wissenschaftler abhängen.



Wenn wir sie sie mit der Produktion von Giftgas und noch teuflischeren mechanischen und explosiven Vernichtungswaffen beschäftigen, werden sie keine Zeit für die konstruktive Arbeit zur Steigerung des Wohlstands aller Völker haben. Würden wir sie mit dieser nützlichen Arbeit beauftragen, könnten wir alle mehr Geld am Frieden verdienen, als am Krieg – selbst die Munitionsfabriken.



Deshalb sage ich,



"ZUR HÖLLE MIT DEM KRIEG!"

VonÜbersetzt vonHier lesen Sie eine Übersetzung der im Jahr 1935 in Buchform veröffentlichten, erweiterten und 25 Normseiten umfassenden Version einer ergreifenden Rede von Generalmajor Smedley Butler, deren kürzeres Manuskript vermutlich aus dem Jahr 1933 stammt. Smedley Butler war bemerkenswerterweise, ähnlich wie Prof. John Beaty, dem Autor von(einem bereits im Jahr 1951 erschienenen, so aufschluß- wie umfangreichem historischen Werk, dessen Übersetzung sich vermutlich keiner der vielen populären, zumeist unverschämt arroganten deutschen Verleger jemals trauen wird zu veröffentlichen), anscheinend bereits in der Mitte der 1930er Jahre klar, daß die Vereinigten Staaten sich schon damals auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet haben. Was Sie sich beim Lesen stets vor Augen halten sollten ist, daß Deutschland für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs weder verantwortlich noch dessen Verursacher gewesen ist Die meisten der wenigen vom Übersetzter eingefügten Links verweisen auf deutschsprachige Quellen.KRIEG ist ein Schwindel und ist es immer gewesen.Es ist wahrscheinlich der älteste und schlicht profitabelste, jedoch gewiß der brutalste Schwindel. Er ist der einzige von internationaler Bedeutung und der einzige, dessen Gewinne in Dollars und dessen Verluste mit Menschenleben bezahlt werden.Ein Schwindel ist, wie ich glaube, etwas, das nicht das ist,wofür es der Großteil der Menschen hält. Nur eine kleine Gruppe von "Eingeweihten" weiß, worum es dabei geht. Er wird zugunsten der sehr kleinen Minderheit, auf Kosten der sehr großen Mehrheit betrieben. Am Krieg verdienen ein paar sehr wenige Menschen äußerst viel Geld.Im [1.] Weltkrieg hat nur eine Handvoll Menschen die Gewinne des Konflikts eingestrichen. Immerhin erhöhte sich die Zahl der Millionäre und Milliardäre während des Krieges in den Vereinigten Staaten um 21.000. So viele fügten ihre Blutgewinne ihren Steuererklärungen hinzu. Wie viele andere Kriegsmillionäre ihre Steuererklärungen gefälscht haben, weiß niemand.Wie viele dieser Kriegsmillionäre haben je ein Geweht geschultert? Wie viele von ihnen haben Schützengräben ausgehoben? Wie viele andere Kriegsmillionäre ihre Steuererklärungen gefälscht haben weiß niemand. Wie viele dieser Kriegsmillionäre wohl je ein Gewehr geschultert haben? Wie viele von ihnen haben einen Schützengraben ausgehoben? Wie viele von ihnen wußten, wie es sich anfühlt hungrig in einen rattenverseuchten Bunker zu gehen.? Wie viele von ihnen haben schlaflose, angsterfüllte Nächte damit verbracht sich vor Bomben und Schrapnellen und Maschinengewehrkugeln zu ducken? Wie viele von ihnen haben je einen Bajonettstoß eines Gegners pariert? Wie viele von ihnen wurden im Kampf verwundet oder getötet?Nach dem Ende von Kriegen erbeuten deren Sieger zusätzliches Territorium, indem sie es sich einfach nehmen. Diese neu erworbene Territorium machen sich einige wenige umgehend zunutze – dieselben Wenigen, die sich am Blutvergießen des Kriegs bereichert haben. Die Kostenlast trägt die Öffentlichkeit.Und worin bestehen die Kosten?Diese Kosten sind erschreckend hoch. Neu errichtete Grabsteine. Zerfetzte Körper. Zerbrochene Gemüter, Zerbrochene Herzen und Familien. Wirtschaftliche Instabilität. Depression und die damit verbundenen Mißstände. Erdrückende Steuern für Generation um Generation.Nach vielen Jahren als Soldat erwuchs in mir der Verdacht, daß der Krieg ein Schwindel sei. Doch bevor ich in den Ruhestand ging, habe ich das nicht vollständig erkannt. Da ich nun die Wolken eines internationalen Krieges heraufziehen sehe, wie sie es heute tun, muß ich diesem entgegentreten und darüber berichten.Erneut gibt es zwei Seiten. Frankreich und Rußland haben sich verbündet und vereinbart sich beizustehen. Italien und Österreich haben sich beeilt ein ähnliches Abkommen zu schließen. Polen und Deutschland werfen sich sehnsüchtige Blicke zu und vergessen einstweilen [eine einzigartige Gelegenheit] ihren Streit über den polnischen Korridor.Das Attentat auf den jugoslawischen König Alexander I. * hat die Situation komplizierter gemacht. Jugoslawien und Ungarn wären sich beinah an die Kehlen gesprungen. Italien war bereit einzuspringen. Aber Frankreich hat, ebenso wie die Tschechoslowakei, abgewartet. Sie alle haben einen Krieg herbeigesehnt. Nicht die Menschen – nicht diejenigen die kämpfen, zahlen und sterben – sondern jene, die Kriege schüren und daheim in Sicherheit bleiben, um an ihnen zu profitieren.Heutzutage stehen 40.000.000 Mann unter Waffen, und unsere Staatsmänner und Diplomaten besitzen die Frechheit zu behaupten, es werde kein Krieg vorbereitet.Das darf doch nicht wahr sein! Wurden diese 40.000.000 Männer zu Tänzern ausgebildet?In Italien ganz sicher nicht. Premierminister Mussolini weiß, wofür sie ausgebildet worden sind. Er allein hat, immerhin, den Mut es frei auszusprechen. Erst Gestern hat Il Duce in der "International Conciliation", dem Magazin der Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden *, gesagt:Zweifelsohne mein Mussolini genau das, was er sagt. Seine gut ausgebildete Armee, seine große Flotte an Flugzeugen und sogar seine Marine sind kriegsbereit – was offensichtlich besorgniserregend ist. Sein kürzliches Bekenntnis zur ungarischen Seite bei deren Streit mit Jugoslawien, war der Beweis dafür. Und die schnelle Mobilmachung seiner Truppen an der österreichischen Grenze nach dem Attentat auf Dollfuss * hat das ebenfalls gezeigt. Es gibt noch weitere Staaten in Europa deren Säbelrasseln, früher oder später, zum Vorboten des Krieges wird.Herr Hitler ist mit seiner Aufrüstung Deutschlands und seinen andauernden Forderungen nach immer mehr Waffen ist eine ähnliche, wenn nicht größere, Bedrohung für den Frieden. Frankreich hat erst kürzlich den Wehrdienst von einem Jahr auf 18 Monate erhöht.Ja, überall kampieren die Nationen unter ihren Waffen. Europas tollwütige Hunde laufen frei herum. Im Orient wird geschickter manövriert. Im Jahre 1904,als Rußland mit Japan im Krieg war, haben wir unsere alten Freunde, die Russen, vor die Tür gesetzt und Japan unterstützt. Danach haben unsere äußerst großzügigen internationalen Bankern Japan finanziert. Nun geht der Trend dahin die Stimmung gegenüber Japan zu vergiften. Was bedeutet die Politik der "offenen Tür" für uns? Unser Handel mit China beträgt $90.000.000 Dollar im Jahr. Oder die Philippinischen Inseln? Wir haben in den vergangenen fünfunddreißig Jahren $600.000.000 Dollar an die Philippinen gespendet, und wie (unsere Bankiers, Industriellen und Spekulanten) habe dort Privatinvestitionen von weniger als §200.000.000 Dollar.Dann sollten wir gegen Japan aufgehetzt werden, um den Handel mit China in Höhe §90.000.000 Dollar zu sichern oder diese Privatinvestitionen von weniger als $200.000.000 Dollar zu erhalten und gegen Japan in den Krieg zu ziehen – ein Krieg, der uns gut Zig Milliarden Dollar, Hunderttausende Leben von Amerikanern und viele weitere Hunderttausende an physisch verkrüppelten und psychisch gestörten Männern kosten kann.Sicherlich würden für diese Verluste ausgleichende Profite erzielt – es würden Vermögen gemacht. Millionen und Milliarden Dollar würden angehäuft. Von ein paar wenigen Munitionsfabriken. Banker, Fabrikanten (Industrielle / Anm. d. Übers.), Fleischverpacker und Spekulanten. Ihnen würde es gut gehen.Ja, sie bereiten sich auf einen weiteren Krieg vor. Warum auch nicht? Er bringt hohe Dividenden.Aber was bringt er den Männern, die getötet werden? Was bringt er ihren Müttern und Schwestern, ihren Frauen und Geliebten? Was bringt er ihren Kindern?Was bringt er irgendwem, außer den paar Wenigen, denen der Krieg Riesenprofite beschert?Ja, und was bringt er der Nation?Betrachten Sie unsere eigene Geschichte. Bis zum Jahr 1898 haben wir kein Stücken Land außerhalb des nordamerikanischen Festlands besessen. Damals haben unsere Schulden etwas weniger als 1 Milliarde Dollar betragen. Damals waren wir "international geachtet". Wir haben den Rat unseres Landesvaters vergessen oder beiseite geschoben. George Washingtons Warnung vor "verwirrenden Bündnissen." Wir sind in den Krieg gezogen. Wir haben fremdes Territorium erbeutet. Am Ende der Weltkriegsphase waren unsere Staatsschulden als direkte Folge unserer Einmischung in internationale Angelegenheiten auf über 25 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt. Unsere aktive Handelsbilanz hat während der fünfundzwanzig Jahre dauernden Phase 24 Milliarden Dollar betragen. Daher haben wir, aus buchhalterischer Sicht, Jahr für Jahr ein kleines Defizit verbucht, und dieser Außenhandel hätte, ohne die Kriege, möglicherweise der unsere sein können.Der Weltkrieg hat die Vereinigten Staaten, trotz unserer nur kurzen Beteiligung an ihm, etwa 52 Milliarden Dollar gekostet. Rechnen Sie selbst. Das sind $400 Dollar für jeden amerikanischen Mann, jede Frau und jedes Kind. Und wir haben die Schulden immer noch nicht beglichen. Wir bezahlen sie, unsere Kinder werden sie bezahlen und vermutlich werden auch unsere Enkel noch die Kosten des Krieges bezahlen.Die normalen Gewinnmargen eines Unternehmens in den Vereinigten Staaten betragen sechs, acht, zehn und manchmal zwölf Prozent. Aber Gewinne in Kriegszeiten – ah! das ist ein anderes Ding – zwanzig, sechzig, einhundert, dreihundert und sogar achtzehnhundert Prozent Gewinn sind möglich – die Grenzen liegen im Himmel. Der Handel machtʼs möglich. Onkel Sam hat das Geld. Kommt, laßt es uns holen.Tatsächlich wird dieser Umstand in Kriegszeiten nicht so primitiv vorgetragen. Er wird in Vorträge über Patriotismus, über Vaterlandsliebe und Floskeln, wie "wir müssen uns mächtig ins Zeug legen", gekleidet, aber die Profite sprießen, springen hervor und schießen in die Höhe – und werden sicher vereinnahmt. Schauen wir uns einige wenige Beispiele an: