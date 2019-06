Afrika: Alarmierender Anstieg der Christenverfolgung

"In einigen Regionen entspricht das Ausmaß und die Art und Weise der Verfolgung wohl der von den Vereinten Nationen übernommenen, internationalen Definition von Völkermord." – aus dem Unabhängigen Bericht des Foreign and Commonwealth Office* (FCO) zur Unterstützung verfolgter Christen.

"Die Angreifer forderten die Christen auf zum Islam zu konvertieren, aber der Pastor und die anderen verweigerten dies. Sie befahlen ihnen sich unter einem Baum zu versammeln und beraubten sie ihrer Bibeln und Mobiltelefone. Dann forderten sie sie auf, einen nach dem anderen auf, hinter das Kirchengebäude zu kommen, wo sie sie erschossen haben." – World Watch Monitor, 2. Mai 2019.

Wie der britische Bericht zeigt, geht es bei der Verfolgung von Christen und anderen Nicht-Muslimen nicht um Ethnizität, Rasse oder die Hautfarbe von sowohl Tätern als auch Opfern; es geht um deren Religion.

Wenn diese Verbrechen nicht aufhören, wird der Afrikanischen Kontinent höchstwahrscheinlich dasselbe Schicksal wie der Nahen Osten erleiden: Einst war es eine mehrheitlich von Christen bewohnte Region; nun sind die Christen dort zu einer kleinen, sterbenden und hilflosen Minderheit geworden.

Laut der für Open Doors schreibenden Lindy Lowry, "sind in der östlichen Provinz des Kongos, Nord Kivu, Kirchenführer aufs Korn genonmmen und getötet worden. Berichten nach, sollen mindestens 15 bewaffnete Extremistengruppen in der Gegend operiert haben." Im Bild: Die Stadt Beni, in Nord Kivu, wo am 22. September 2018 Duztende Christen bei einem Angriff ermordet worden sind. (Bildquelle: Razdaggar / Wikimedia Commons)

In einigen Regionen entspricht das Ausmaß und Art und Weise der Verfolgung wohl der von den Vereinten Nationen übernommenen, internationalen Definition von Völkermord."

"Die Angreifer forderten die Christen auf zum Islam zu konvertieren, aber der Pastor und die anderen verweigerten dies. Sie befahlen ihnen sich unter einem Baum zu versammeln und beraubten sie ihrer Bibeln und Mobiltelefone. Dann forderten sie sie auf, einen nach dem anderen auf, hinter das Kirchengebäude zu kommen, wo sie sie erschossen haben."

"Während die gewaltsamen Exzesse des ISIS und anderer islamistische Milizen weitgehend aus den Schlagzeilen im Nahen Osten verschwunden sind, hat deren Verlust an Territorium dort zur Folge, daß ihre Kämpfer sich in großen Mengen auf nicht nur auf in der Region gelegene, sondern auch auf subsaharische, afrikanische Staaten verteilen. Ihre radikale Ideologie hat zahlreiche Splittergruppen inspiriert oder infiltriert, wie etwa den Islamischen Staat der Westafrikanischen Provinz (ISWAP), einer todbringenden Gruppe, die der Boko Haram entspringt, welche die Versklavung christlicher Frauen und Mädchen ebenfalls als integralen Bestandteil ihrer Strategie betrachtet."

"In Somalia ist das Leben der christlichen Gemeinschaft, die dort nur aus wenigen Hundert Mitgliedern besteht, "durch Gewalt und Isolation" gekennzeichnet.

"Schätzungen nach, sind 99 Prozent der somalischen Bevölkerung Moslems, und alle religiösen Minderheiten leiden dort unter heftiger Verfolgung. Die kleine christliche Gemeinschaft dort ist ständig von Angriffen bedroht. Die Scharia und der Islam sind in dem Land fest verankert, und die Verfolgung von Christen geht fast immer mit Gewalt einher. Außerdem werden viele ländliche Regionen dort de facto von bewaffneten islamistischen Gruppen wie al-Shabaab* beherrscht. Somalische Christen sind, ihrer Sicherheit wegen, oft gezwungen ihren Glauben zu verbergen."

"Alle, die zum Christentum konvertieren, sind dort wegen ihrer Entscheidung, Christus zu folgen, mit Mißhandlungen und Gewalt konfrontiert. Auch sind in Libyen viele Wanderarbeiter beheimatet, die angegriffen, sexuell mißhandelt und inhaftiert worden sind, was sich um so schlimmer gestalten kann, wenn sich herausstellt, daß es sich um Christen handelt."

"Das Land gilt als islamischer Staat mit eingeschränkten Rechten für religiöse Minderheiten und einer stark eingeschränkten Meinungs- und Pressefreiheit. Christen, deren Bevölkerungsanteil über 1.900.000 Menschen beträgt, sind mit Diskriminierung und Zwang konfrontiert – in den Jahren 2017 und 2018 wurden zahlreiche christliche Kirchen zerstört, weswegen etliche Christen nun keinen Ort mehr für Gottesdienste haben. Ganz besonderer Verfolgung sind dort zum Christentum konvertierte ehemalige Muslime ausgesetzt."

"Seit 1993 überwacht der Präsident des Landes, Isais Afwerki*, ein brutales, autoritäres Regime, das auf massiven Menschenrechtsverletzungen beruht. Im Jahr 2018 gab es Anschläge auf Kirchen, und Hunderte Christen wurden unter inhumanen Umständen inhaftiert. Außerdem liegen Schätzungen vor, wonach auch sich auch weitere Christen in dem umfangreichen Gefängnis-Netzwerk hinter Gittern befinden, jedoch weiß niemand, wie viele hiervon betroffen und ob diese noch am Leben sind."

"Die Gewalt gegen Christen in Nigeria bewegt sich, vor allem wegen der zunehmenden Angriffe durch Viehhirten der Fulani, weiterhin auf höchstmöglichem Niveau. Diese Angriffe, bei denen Dörfer und Kirchen bis auf die Grundmauern abgebrannt worden sind, haben, während des Untersuchungszeitraums das Leben Hunderter Gläubiger gefordert. Außerdem werden Christen in Teilen Nord-Nigerias als Bürger zweiter Klasse behandelt, und Christen mit muslimischen Hintergrund sehen sich der Verfolgung durch ihre eigenen Familien ausgesetzt."

"Diejenigen mit muslimischem Hintergrund stehen unter gewaltigem Druck von Forderungen ihrer nächsten Angehörigen sowie der weiteren Verwandtschaft, zum Islam zurückzukehren. Abgesehen von Feindseligkeiten und Gewalt gegenüber christlichen Versammlungen, halten starke Einschränkungen bei der Errichtung und dem Erhalt von Gotteshäusern Christen von Gottesdiensten ab. In den vergangenen Jahren haben Gruppen islamistischer Extremisten mit verschiedenen gewaltsamen und tödlichen Mitteln verfolgt."

"Während des letzten Jahres ist die Situation für Christen in der Zentralafrikanischen Republik durch muslimischen Druck allerdings schlechter geworden*. Auch werden Christen dor von Jihadisten und kriminellen Banden bedroht, deren Aktionen sich häufig überschneiden, und christliche Zivilisten werden immer noch in den gewaltsamen Konflikt zwischen der hauptsächlich muslimischen Séléka* und den als anti-Balaka bezeichneten bewaffneten Selbstverteidigungsgruppen hineingezogen.

"Gleichzeitig waren christliche Konvertiten, die die sich offener zu ihrem Glauben bekannt haben, feindlichen Reaktionen durch muslimische Familien und die intolerante Gesellschaft ausgesetzt. Auch machen Gesetzte, welche nicht-muslimische Religionen regulieren, die Konversion ächten und Blasphemie verbieten, das Missionieren sowie das öffentliche Bekenntnis zum christlichen Glauben zu einer Gefahr."

"Das westafrikanische Land erweist sich als zunehmend kriegerisch. Besonders im nördlichen Teil des Landes hat diese Form der Intoleranz zu einem Anstieg der Gewalt gegen Christen durch jihadistische Gruppen und kriminelle Banden geführt, deren eigennütziges Interesse darin besteht, das Land weiterhin in einem Zustand von Chaos und Instabilität zu halten."

"Die ´Islamische Republik Mauretanien´ – deren autokratische Regierung das elftgrößte Land des afrikanischen Kontinents beherrscht –agiert häufig als Beschützer der islamischen Religion. In Folge dessen, ist der Staat eine der Hauptquellen der Christenverfolgung. Radikale islamistische Prediger und bewaffnete Gruppen tragen zur Radikalisierung der Gesellschaft bei und schüren Haß und Feindseligkeiten gegenüber Nicht-Muslimen. Außerdem werden dunkelhäutigere Mauretanier und alle sich nicht zum Islam bekennen durch ein Kastensystem marginalisiert."

"Dort werden Christen sowohl vom Staat als auch von der Gesellschaft verfolgt. Dort sind Christen vom mit staatlichen Einschränkungen, wie etwa der Konfiszierung von in arabisch verfaßten christlichen Schriften, der Einschränkung der Evangelisierung und Schwierigkeiten bei der Suche nach Gebetshäusern für Gläubige mit muslimischen Hintergrund, konfrontiert. Radikale Muslime innerhalb der Gesamtbevölkerung üben ebenfalls Druck auf Christen aus. In ländlichen Gegenden kann von Familie und Gesellschaft ausgeübte Druck ebenfalls beachtliche Ausmaße annehmen."

"Und die Bedrohung durch das Vorgehen islamischer Milizen – besonders jener, die aus dem Kampf mit dem ISIS zurückkehren – ist, beispielsweise durch einen Selbstmordanschlag auf eine Polizeiwache in Tunis im Jahr 2018 sowie einen großen Anschlag in der Grenzregion zu Algerien – weiterhin besorgniserregend."

"Inspiriert von radikalen Islamisten und Somalia, haben muslimische Politiker es zu ihrer Aufgabe gemacht das Christentum auszurotten. Beamte verlangen von den Kirchen oft Dinge zu tun, die nicht mit ihrem Glauben in Einklang stehen, während bewaffnete Gruppen brutale Selbstmordattentate und andere brutale Handlungen an jenen verüben, die als islamfeindlich betrachtet werden. Aufgrund der Korruption innerhalb der Regierungsbehörden, gehen diejenigen, die gewaltsam gegen Christen vorgehen, tragischerweise häufig straffrei aus."

"Sie haben Terroranschläge in Niger, im Tschad und in Kamerun verübt, die zu dramatischen humanitären Krisen und Flüchtlingskrisen geführt haben. Sie werden sogar als ´Sklavenjäger´ betrachtet, die es bei ihren Beutezügen auf Frauen abgesehen haben, die sie in den rund um den Tschadsee angrenzenden Regionen, Niger, Kamerun und Nigeria zu ´Ehefrauen´ machen..."

"In Ruanda hat der Staat im Jahr 2018, wegen ´Ruhestörung´ und Baumängeln, Tausende Kirchen geschlossen und mindestens sechs Pastoren inhaftiert. In der östlichen Provinz Nord Kivu der Demokratischen Republik Kongo wurden Kirchenführer verfolgt und getötet. Laut Berichten, sollen mindestens 15 bewaffnete Gruppen in der Region operieren."

