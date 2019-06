Ein weiteres Holocaustmärchen erregt öffentliche Aufmerksamkeit

[1] See for example “FBI charges 17 over ‘$42m theft’ of Holocaust survivor funds,” Telegraph , November 10, 2010; Mosi Secret, “U.S. Says Holocaust Fund Was Defrauded,” NY Times , November 9, 2010; Paul Berger, “How $57 Million Holocaust Fraud Unfolded at Claims Conference,” Jewish Daily Forward , May 9, 2013.

[2] Alan Yuhas, “Man who claimed to have escaped Auschwitz admits he lied for years,” Guardian , June 24, 2016.

[3] “German ‘blogger of the year’ invented her ‘Jewish’ family history, cheated media for years,” Russia Today , June 2, 2019.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Tim Cole, Selling the Holocaust: From Auschwitz to Schindler: How History is Bought, Packaged, and Sold (New York: Routledge, 1999), 1.

VonÜbersetzt von6. Juni 2019,Überdies will die Holocaust-Industrie die Massen unter ihrer Kontrolle behalten. Das ist einer der Gründe, warum Norman Finkelstein dies eine Industrie nennt. Es gibt Menschen in dieser Industrie, die nicht wollen, daß die Massen damit beginnen zu denken, damit beginnen ein wenig zu recherchieren und damit beginnen fundamentale Fragen zu stellen. Sie wollen die Massen wie Zombies kontrollieren. Und wenn sie lügen müssen um eine kolossale Täuschung, eine komplett konstruierte Geschichte aufrechtzuerhalten, wird das geschehen. Hören sie sich das an.Jahrelang hat Joseph Hirt erzählt, daß er in Auschwitz war und entsetzliche Dinge gesehen hat, abscheuliche und unvorstellbare Dinge. Er sah den Nazi-Doktor Josef Mengele, gemeinhin als "Todesengel" bekannt. Er hielt zahlreiche Reden in etlichen Teilen der Vereinigten Staaten. Er hat angeblich gesehen, wie Adolf Hitler Jesse Owens im Jahr 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin den Rücken zugewandt hat. Hirt war eine charismatische Person, so daß viele Menschen ihm geglaubt und Mitleid mit ihm gehabt haben.Jedoch war die ganze Geschichte ein kolossaler Schwindel. Hirt war kein Holocaust-Überlebender und seine ganze Geschichte war frei erfunden, und anscheinend ergaben diese Dinge für zu viele Beobachter keinen Sinn. Ein Geschichtslehrer aus New York namens Andrew Reid erkannte hat erkannt, daß Hirts Geschichte nicht stimmen konnte, weil sie spürbar zusammenhangslos war. Schließlich hat der 86-Järige gestanden. Er klagte:"Heute schreibe ich , um mich öffentlich für den Schaden den ich an der Allgemeinheit durch meine Beschreibungen des Lebens in Auschwitz angerichtet habe. Ich bin dort kein Gefangener gewesen. Es war nicht meine Absicht, die Ereignisse, die sich dort tatsächlich zugetragen haben, mit falschen Behauptung darüber, persönlich darin verwickelt gewesen zu sein, zu verniedlichen oder in den Schatten zu stellen.""Es war mein Fehler. Ich bitte um Verzeihung. Ich hatte damals beschlossen alles in meiner Macht stehende zu tun, um zu verhindern, daß die Wahrheit über das Leben (und Sterben) während des Krieges in Auschwitz nicht in Vergessenheit geraten zu lassen." [2] Weil Hirt spirituell blind war, konnte er nicht erkennen, daß die Wahrheit keinen aus Lügen bestehenden Leibwächter braucht. Wenn eine Erklärung oder Vorstellung war ist, wird sie aufblühen und überleben und sogar triumphieren, selbst wenn es Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte dauert. Die Wahrheit hat und wird niemanden brauchen, um zu gedeihen. Sie hat vor unserer Geburt existiert und wird weiterleben, nachdem wir alle gegangen sind.Aber das Holocaust-Establishment und seine Lakaien müssen diese fundamentale Lektion erst noch lernen, und die "Holocaust-Überlebenden" erfinden immer noch Geschichten. Sehen Sie selbst:"Die für ihren Blog über ihre während des Holocaust verschwundenen Familienmitglieder bekannte deutsche Historikerin, Marie Sophie Hingst, wurde beim Lügen ertappt. Durch diese Enthüllung, geraten auch die Medien, die weitere ´persönlichen Geschichten´von ihr veröffentlicht haben, in eine Zwickmühle.Die in Dublin lebende Hingst erlangte durch ihre Geschichten über ihre angeblich jüdischen Vorfahren Bekanntheit, die während des Holocausts auf tragische Weise gestorben gestorben sein sollen. Diese wurden auf ihrem Blog ´Read on my dear, read on´ (derzeit offline) veröffentlicht, den sie im Jahr 2013 in Dublin zu schreiben begann. Der Blog hatte sich besonders durch Einträge über ihren Großvater ausgezeichnet, der angeblich im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht worden war.Ihre Heldentaten blieben nicht unbeobachtet und als ihr Blog die stolze Anzahl von 240.000 Lesern erreicht hatte, wurde sie von der Initiative Die Goldenen Blogger – der Gruppe hinter einem der großen Influencer in den Sozialen Medien Deutschlands – zur ´Bloggerin des Jahres´ gekürt.Laut deutschen Presseberichten, wurde Hingst auch eingeladen, um eine Podiumsdiskussion für die Schirmherren des Berliner Holocaust-Denkmals zu moderieren und hat sich regelmäßig im Namen der Hinterbliebenen von Holocaustopfern geäußert."Doch war auch diese Geschichte komplett erlogen. Eine Gruppe von Stadtarchivaren der Heimatstadt ihere Eltern hat aufgedeckt, daß Hingst ihre frei Geschichte erfunden hat. In Wahrheit ist "kein einziger ihrer Angehörigen Holocaustopfer gewesen!" [3] Aber es kommt noch dicker:"Angesichts der Tatsache, daß es Hingst, die nun wegen ihrer erfundenen Geschichten in den Nesseln sitzt, nicht gelungen ist ihre zum Greifen nahen Zuhörer von der Existenz von nicht weniger als 22 erfundenen jüdischen Verwandten zu überzeugen und noch dazu das in Jerusalem ansässige Holocaust-Gedenkstätte, Yad Vashem, getäuscht und dessen Betreiber durch das Einreichen gefälschter ´Gedenk- und Opferbögen´ dazu gebracht hat, ihre ´Verwandten´ in ihre offiziellen Listen aufzunehmen, erscheint die Situation noch grotesker." [4] Mit den Vorwürfen konfrontiert, "ließ Hingst über einen Anwalt mitteilen, daß die Texte ihres Blogs ´ein erhebliches Maß an künstlerischer Freiheit für sich in Anspruch´ nähmen. Es handele sich um Literatur, nicht um Journalismus oder Geschichtsschreibung..."! [5] Wie dumm können wir sein? Was wir hier erneut beobachten ist, daß der jüdische Historiker, Tim Cole, von der University of Bristol Recht hatte, als er behauptet hat:"Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist der Holocaust zu einer Ware geworden ... Kurz gesagt, handelt es sich bei dem Shoa business um ein großes Geschäft." [6]