Repressive Toleranz und die Sozialen Medien

"Alle von Linken dominierten Plattformen scheinen begriffen zu haben, daß sie auf ebenen Spielfeld keine Chance gegen uns haben. Das Sperren von Zugängen auf unseren Plattformen und Einkommensquellen in den Sozialen Medien hat weniger mit ´Hate Speech´ als mit einem verzweifelten Kampf um den Machterhalt zu tun."



Von Smash Cultural Marxism Übersetzt von8. August 2018,Diese Strategie der Intoleranz hat einen Namen, den wir bereits in vielen früheren Artikeln erwähnt haben, und dieser Name lautet "Repressive Toleranz". Wenn diese Taktiken erst einmal implementiert worden sind und das Chaos eingetreten ist, präsentiert sich die Linke – mit Hilfe der mit ihr verbündeten Medien und Regierung – als Opfer, in der Absicht alternative Meinungen und deren Vertreter als von Natur aus als gewaltbereit und aggressiv darzustellen, um die Öffentlichkeit von sämtlichen Überlegungen abzuhalten, welche die linke Ideologie infrage stellen. Die Öffentlichkeit macht sich die Tatsache auch weiterhin meist nicht bewußt, daß die Hintermänner der Gewalt auf Seiten der Linken stehen, die als 'Verteidiger' der verletzen und unterdrückten Massen betrachtet werden wollen. Diese Taktik haben sie jahrelang erfolgreich praktiziert, jedoch werden sich die Menschen über den freien Informationsfluß des Internets und der Leichtigkeit, mit der sich Videobeweise dort hochladen lassen, nun der Unruhestifter bewußt.Weniger bekannt ist, das diese Taktiken der Linken die Bühne des Informationskrieges im Internet erreicht haben, den die Nationalisten bis zum heutigen Tage, unzweifelhaft für sich entscheiden, weshalb die Versuche Gruppen und Individuen zu zensieren und mundtot zu machen eine andere Sicht der Dinge darstellen. Kürzlich wurde ein exzellenter Artikel von Dr. Andrew Joyce über über die Zensurversuche im Internet veröffentlicht, das derzeit die einzige, bisher von der Kontrolle der Feinde aus dem Westen relativ freie Informationsquelle ist. Informationsfluß und Bewußtwerdung, die es mit sich bringt, ist, wovor sie sich fürchten, und was sie nun durch Zensurgesetze aufhalten wollen. Wenn es ihnen gelingt das Internet zu zensieren, wird ihre hegemoniale Kontrolle über das Bewußtsein der Massen erhalten bleiben. Die Linken haben ihre Straßenstrategie, äußerst repressiver Intoleranz. Auf die Bühne des Online-Theaters des von großen internationalen Technologieunternehmen unterstützten Informations- und Kulturkriegs gebracht.Die Linken scheitern dermaßen kläglich daran, Argumente von Nationalisten zu entkräften, daß ihnen als letzte Möglichkeit nur noch bleibt die Botschaft zu unterdrücken. Das Internet hat den Nationalisten ein unschätzbares Instrument an die Hand gegeben, das uns ermöglicht Menschen in bisher ungeahnten Ausmaß zu erreichen, wobei eine Menge von ihnen aufwachen. Jeder kann per Knopfdruck einen Artikel, eine Vorstellung oder Gedanken veröffentlichen der, die dann von Millionen, per Knopfdruck abgerufen werden können. Diese enorme Reichweite hat die Linke tatsächlich in einen Panikmodus versetzt, weil die Botschaft, die sie versuchen zum Schweigen zu bringen, die der Wahrheit ist, die nicht mit auf Vernunft basierten oder sachlichen Gegenbeweisen widerlegt werden kann. Die Argumentation der Linken basiert auf vorsätzlichem Betrug, manipulativ-emotionaler Propaganda und reiner Phantasie, die niemals einem auf den überschaubaren Lebenswirklichkeiten im Alltag der Menschen in Europa basierenden Argument standhalten kann.Wenn die nationalistische Botschaft auf die Straße getragen wird, haben die Linken ein sichtbares Angriffsziel, wenn jedoch die Botschaft, können sie diese Botschaft nicht so einfach unterdrücken und mundtot machen, weil der Überbringer keinen physischen Körper hat, den sie angreifen können. Am Ende müssen sie auf andere Mittel zurückgreifen. Die Linken wollen, daß die Nationalisten auf dem von ihnen bevorzugt Spielfeld, der Straße, operieren.Facebook ist, wie wir alle wissen, eine feindliche Plattform, die eine globale Agenda bedient und fördert, welche nach offene Grenzen, Homosexualität, Feminismus, Transgenderismus, Multirassismus und Multikulturalismus strebt. Gegnern dieser Agenda war es möglich, Facebook zu benutzen, um die Sache gegen diese subversiven und destruktiven Strategien zu wenden und die Anzahl der Menschen, die die Möglichkeit haben mit dieser alternativen Botschaft wahrgenommen zu werden, ist nicht quantifizierbar. Aus diesem Grund widersprechen die Zensoren von Facebook solche Gruppen auf ihrer Plattform, die kein Interesse an einer offenen Diskussion, der Meinungsfreiheit oder der freien Verbreitung von Ideen hat. Es handelt sich um eine politisch und ideologisch einseitige Plattform, die ein bestimmte Sicht der Dinge verbreitet, von der nicht abgewichen werden darf.In Kenntnis dessen hat die Linke auf die Verwendung Repressiver Toleranz im Internet zurückgegriffen. Sie tun das, indem sie eine Seite aufs Korn nehmen und massenhaft Meldungen gegen solche Beiträge zu schreiben, deren gefürchteter Inhalt vielen Menschen bekanntermaßen ermöglicht aufzuwachen, in der Hoffnung, daß Facebook die Seite schließt. Alles, was Sie über Facebook wissen müssen ist, daß sie kein Interesse daran haben Argumente auszutauschen oder zu widerlegen, ihr einziges Interesse besteht darin sie zum Schweigen zu bringen. Derselben Ideologie wie diese Massenreporter verhaftet, fahren sie dann damit fort Beiträge und Seiten zu zensieren, die nicht ihren ideologisch geprägten "Communitystandards" entspricht.Es wird eine Menge Menschen geben, die der von all den patriotischen und nationalistischen Seiten und Gruppen veröffentlichten Botschaft, widersprechen, und die nichts anderes tun als jeden einzelnen der Beiträge, Seite und Gruppen zu melden, von denen der Beitrag stammt. Das ist die Online-Version dessen, womit die Linken ihre Gegner auf der Straße zum Schweigen zu bringen.Ein hervorragendes Beispiel hiervon haben wir erlebt, lange nachdem wir die erste Version der Seite Smash Cultural Marxism ins Netz gestellt hatten und eine linke Gruppe auf sie aufmerksam wurde. Sie heckten einen Plan aus, um die veröffentlichten Beiträge sowie die Seite selbst und die Seiten der Kommentatoren (mit Seitenaufrufen / Anm. d. Übers.) zu stürmen. Sie haben sogar einen Zeitplan für Angriffe auf die Seite erstellt.(Zum Zeitpunkt der Verfassens dieser Zeilen unterliegen wir, wegen der Veröffentlichung eines Beitrags über die Entwürdigung der britischen Polizei beim Karneval in Notting Hill, einer dreißigtägigen Facebook-Sperre.)In den vergangenen Tagen haben wir die Zensur der möglicherweise größten Online-Figuren auf so großen Plattformen wie Facebook, Apple und YouTube erlebt. Alex Jones und InfoWars wurden unter Verlust ihrer Hunderttausdenden Abonenten geschlossen. Die abgegebene Begründung lautete, daß er "hate speech" verbreite und "Einwanderer entmenschliche", was gegen die Community-Standards verstoße. Hieraus folgt, daß jede Kritik an Masseneinwanderung oder dem geplanten Ersatz der Europäischen Völker gegen diese Community-Standards verstößt, was bedeutet, daß die erwähnten Plattformen eine Mitschuld an der derzeitigen Situation haben.Was bedeutet Hasbara?´Hasbara ist eine Form von Propaganda, die sich an ein, hauptsächlich aber nicht ausschließlich in den Ländern des Westen beheimatetes, internationales Publikum wendet. Sie soll die Konversation in eine Richtung lenken, die Israel, einschließlich aller in der Vergangenheit von Israel begangenen Aktionen, in ein positives Licht rückt. Oft beinhalten Hasbara-Bemühungen eine negative Darstellung der Araber, insbesondere der Palästinenser.´Auf fast dieselbe Art versuchen Facebook und andere Soziale Medienplattformen die Richtung der der Inhalte mit ihrer Zensur alternativer Informationen zu steuern, wobei eine weitere Strategie der Steuerung der Inhalte darin besteht, diese mit Propaganda zu sättigen.Die israelische Regierung bezahlt ihre Staatsbürger tatsächlich dafür, online zu gehen und zu versuchen jede israelkritische Auseinandersetzung durch die unermüdliche Veröffentlichung von Berichten über die ‘Genialität’ Israels zu beeinflussen. Die Akteure auf der höchsten Ebene der israelischen Regierung sind sich sowohl der Wichtigkeit des Informationskriegs als auch der Notwendigkeit der Gedankenkontrolle derer bewußt, die einen Zugang zu diesen neuen Informationen erhalten haben.Die Linke im Westen arbeitet auf ganz ähnliche Weise, anstatt jedoch eine alternatives Narrativ anzubieten, und sei es noch so brüchig, wollen sie den Ausgang des Informationskriegs durch die einseitige Verhinderung des Informationsflusses beeinflussen.Eine andere ihrer Vorgehensweisen besteht darin, rechtlich gegen jene vorzugehen, die alternative Gesichtspunkte der derzeitigen Umstände, historischer Ereignisse und zur Masseneinwanderung posten. Sie werden Menschen anzeigen und wegen "Hate Speech" ins Gefängnis bringen, um sie auf diese Weise zum Schweigen zu bringen. Der unablässige Einsatz immer restriktiverer Beschränkungen ist dazu gedacht nur einer einziger Botschaft das Gehör zu entziehen.Twitter wendet eine als shadow banning bekannte Taktik an (die bspw. auch von der namhaften Online-Tageszeitungangewendet wird / Anm. d. Übersetzers) und unser eigenes Twitter-Konto war auch schon hiervon betroffen. Diese Strategie besteht im Wesentlichen darin, ein Profil durch das Nichtveröffentlichen seiner Beiträge beim Großteil der Abonnenten zu sperren. Das ist eine finstere Taktik um jemanden zum Schweigen zu bringen, wenn wir annehmen, daß ein Individuum oder eine Gruppe wie gewohnt posten und nicht realisiert, daß er nicht sein gesamtes Publikum erreicht. Unser Twitter-Konto ist deswegen während des letzten Jahres nicht gewachsen, und mit über 7000 Followern ist seine Reichweite minimal, weil jeder Tweet bei den Followern nicht erscheint und daher so gut wie niemand antwortet.Es gibt alternative Soziale Medienseiten, die sich dem Erhalt der Meinungsfreiheit verpflichtet haben. Allerdings arbeiten diese nicht auf demselben Niveau wie die führenden Plattformen in den Sozialen Medien und sie werden von nicht annähernd so vielen Menschen benutzt. Einige Beispiele wären Gab, Minds und VK. Facebook und Twitter sind so wichtig, weil dort die Menschen sind, die wir erreichen wollen, aktiv sind, während die kleineren, der Meinungsfreiheit verpflichtete Plattformen im Wesentlichen Echokammern sind.Brittany Pettibone hat das mit folgenden Worten gut zusammengefaßt:Die Feinde der Meinungsfreiheit erreichen ihre Ziele durch permanentes Lobbying. Wenn sie an einer Stelle scheitern, setzen sie ihr Lobbying, den Protest und ihren Widerstand fort, bis sie ihr Ziel schließlich erreicht haben. Es mag Jahre dauern und selbst Jahrzehnte, aber sie sind sehr zuversichtlich, daß sie der permanente Druck, den sie ausüben, ihr Ziel erreichen läßt.Ganz ähnlich dem unentwegten Lobbying und Werbung zur Aufhebung der restriktiven Einwanderungsgesetze in den Vereinigten Staaten, die in dem im Jahr 1965 erlassenen Open Immigration Act * gipfelten, wird der Kampf für die Zensur des Internets, unabhängig davon, wie viele Hürden sie hierfür nehmen müssen, kein Ende nehmen. Sie werden damit nicht aufhören, weil es ihnen erlaubt ist auf diese Art zu agieren, um bestimmte, weit gesteckte Ziele zu erreichen, die auf lange Sicht den Interessen der Mehrheit schaden. Beispielsweise ist Kritik and der Masseneinwanderung von diesem kleinen, feindseligen Kreis der globalen Elite nicht erwünscht, und daher muß die Kritik durch Zensur beendet werden. Masseneinwanderung durch offene Grenzen ist, was sie wollen, und daher kämpfen und werben sie dafür, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Die einzige Möglichkeit, um ihre Bemühungen unwirksam werden zu lassen, besteht darin, ihre ständigen Forderungen vollständig zu ignorieren.Ich schließe mit einem Zitat, daß perfekt zusammenfaßt, warum die die Linken und die Globalisten versuchen das Internet zu zensieren. Die Wahrheit ist, daß sie sich vor der Wahrheit fürchten, weil diese Wahrheit ihre Agenda sprengt und ihrer falschen Argumentation den Garaus macht.– George R. Martin, “A Clash of Kings.”Die mit einemversehenen Links wurden zusätzlich eingefügt.Zuletzt editiert: 22. Juni 2019