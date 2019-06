Syrien und Kriegspropaganda: Robert Stuart gegen die BBC

Die lebenden Toten: Standbild aus der unglaublichen Szene eines ´Napalm-Angriffs´ aus der kontrovers diskutierten Dokumentation der BBC-Sendung Panorama, "Saving Syria's Children".

Die Jugendlichen in dem Krankenhaus-Video scheinen auf Stichwort zu agieren.

Berichte über den genauen Zeitpunkt des Angriffs variieren in einem Zeitraum von sechs Stunden.

Eines der vermeintlichen Opfer, das sich auf den Bildern auf einer Trage vor Schmerzen windet, besteigt vorher, ohne fremde Hilfe einen Rettungswagen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Gegend, die von einer mit dem ISIS verbündeten Terrorgruppe kontrolliert worden ist.

Einer der britischen Ärzte war ehemaliger Soldat der britischen Streitkräfte, der dort im Simulieren von Verwundungen ausgebildet worden war.

Die andere britische Medizinerin ist Tochter eines bekannten syrischen Oppositionsführers.

Im Jahr 2016 hat ein Kommandeur der Rebellen bezeugt, daß der vermeintliche Angriff niemals stattgefunden hat.

Stuarts ausdauernde Recherche und Hinterfragung der BBC sowie deren zunehmenden Ausflüchte, haben die Zweifel an dem Bildmaterial noch vergrößert. Besonders eine Szene, in der Menschen mit entsetzlichen Brandwunden zu sehen sind, sieht verdächtig nach einer Inszenierung aus.

Das angebliche Bildmaterial von Brandopfern in dem Krankenhaus nach einem Napalm-Angriff zeigt absolut keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Verhalten von Opfern, deren Angehörigen sowie Ärzten in solchen Situationen.







Susan Dirgham ist Autorin der in Australien beheimateten Website “Beloved Syria – Considering Syrian Perspectives”.

Rick Sterling ist ein in Nordkalifornien ansässiger investigativer Journalist. Er ist unter der Adresse rsterling[at]gmail.com erreichbar.





August 2013 in einer Nachrichtensendung der BBC und später in einem BBC Panorama special im September ausgestrahlt. ´Saving Syria´s Children`wurde von dem BBC-Reporter, Ian Pannell, in Zusammenarbeit mit Darren Conway, als Kameramann und Regisseur, produziert.Das Bildmaterial der Nachrichtensendung wurde in einer von der bewaffneten Opposition kontrollierten Stadt nördlich von Aleppo aufgenommen. Es gibt vor die Folgen eines syrischen Luftangriffs mit geächteten Waffen zu zeigen, bei dem, möglicherweise mit Napalm, Dutzende Jugendliche verbrannt worden sind oder Brandverletzungen erlitten haben. Das Video zeigt die Jugendlichen beim Eintreffen und bei der medizinischen Versorgung in einem nahegelegenen Krankenhaus, wo das Filmteam zufällig einen Beitrag über zwei freiwillige Mediziner einer britischen Hilfsorganisation drehte.Das Video erregte großes Aufsehen. Der Vorfall hatte sich am 26. August ereignet. Das Video wurde drei Tage später von der BBC ausgestrahlt, als das britische Parlament über eine Beteiligung an den Militäroperationen der Vereinigten Staaten (VS) in Syrien beriet. Wie sich herausstellte, hat das britische Parlament sich gegen die militärische Unterstützung entschieden. Jedoch hat das Video wesentlich zur Dämonisierung der syrischen Regierung beigetragen. Denn welche Art von Regierung würde schließlich Schulkinder mit Napalmbomben angreifen?´Saving Syria´s Children´ wurde in einem kritischen Moment des Syrien-Konflikts gedreht. Nur Tage zuvor, am 21. August hatte es angeblich einen Sarin-Gas-Angriff im von der Opposition gehaltenen Umland von Damaskus gegeben. Westliche Medien waren voll von Videos mit toten syrischen Kindern, inmitten von Vorwürfen, wonach die syrische Regierung bei Angriffen auf Zivilisten bis zu 1.400 von ihnen getötet haben soll. Die syrische Regierung wurde hierfür verantwortlich gemacht und der Angriff als klares Überschreiten von Präsident Obamas "roter Linie" bezüglich dem Einsatz von Chemiewaffen gewertet.Dieser Zwischenfall verursachte einen steigenden Druck auf westliche Staaten oder die NATO hinsichtlich eines Angriffs gegen Syrien. Er hätte mit humanitären Gründen, mit der "Schutzverantwortung" gerechtfertigt werden sollen.Jedoch wurde die Annahme, daß ´das Regime´ der Angreifer war bestritten. Hochangesehene amerikanische Journalisten, einschließlich des verstorbenen Robert Parry und Seymour Hersh untersuchten den Fall und widersprachen den Mainstream Medien und wiesen darauf hin, daß die Verbrechen aus politischen Gründen von der bewaffneten Opposition verübt worden waren. Ein Bericht zweier Experten, einschließlich eines Waffeninspektors der Vereinten Nationen (VN) sowie eine Gruppe ehemaliger Geheimdienstler , kamen ebenfalls zu dem Schluß, daß die syrische Regierung nicht für den Anschlag verantwortlich gewesen ist, und er tatsächlich von einer oppositionellen Gruppe mit dem Ziel verübt worden war, die NATO zu einer Intervention zu zwingen.Nachdem er skeptische Kommentare über ´Saving Syria´s Children´ auf einer Diskussionsplattform im Internet gelesen hatte, sah sich Robert Stuart das Video selber an. Wie andere, war auch er der Meinung, daß die Krankenhaus-Szenen sehr inszeniert aussahen, fast wie Szenen aus einem schlechten Horrorfilm.Jedoch entschloß er sich, im Unterschied zu anderen, das herauszufinden. Daraufhin begann er nach der Wahrheit zu suchen. War das Video echt, oder ist es inszeniert worden? War es authentisch oder handelte es sich um geplante Propaganda?Seine annähernd sechs Jahre dauernde Untersuchung hat viele eigentümliche Elemente aufgedeckt, einschließlich der folgenden:Robert Stuarts förmliche Beschwerden wurden von der BBC zurückgewiesen. Seine Anfechtungen gegenüber den an der Produktion Beteiligten sind ignoriert oder unterdrückt worden . Dennoch hat er Unterstützung von einigen bekannten Journalisten und Politikern erhalten.Der ehemalige Kolumnist des, Jonathan Cook, hat etliche Artikel über die Geschichte geschrieben. Er schreibt:Der ehemalige Botschafter, Craig Murray, hat einige Szenen aus 'Saving Syria's Children' mit seinen eigenen, erschütternden Erfahrungen mit Brandopfern verglichen. Er sagt Der Filmproduzent, Victor Lewis-Smith, hat zahlreiche Produktionen für die BBC gemacht. Als er von Stuarts Recherchen erfuhr, hat er nach Erklärungen verlangt und vorgeschlagen, daß die BBC die Fragen durch die Veröffentlichung des Rohmaterials des Videos von den Ereignissen lösen könnte.Als sie sich weigerte, das zu tun, hat er seinen Vertrag mit der BBC in aller Öffentlichkeit zerrissen Die BBC wird für ihre objektive Berichterstattung geschätzt. Sollte das Management der BBC, neben der Öffentlichkeit, mit diesem Video getäuscht worden sein, müßte sie stark daran interessiert sein dies aufzudecken und zu korrigieren. Wenn es Fehler gab, müßten sie daran interessiert sein diese zu klären, zu korrigieren und sicherzustellen, daß sie sich nicht wiederholen.Die BBC hätte dieses Problem durch die Veröffentlichung des Rohmaterials der Szenen aus 'Saving Syria's Children' lösen können. Warum haben sie sich geweigert, das zu tun? Außerdem haben sie Kopien von 'Saving Syria's Children' auf YouTube aktiv gesperrt. Warum sollten sie öffentliche Kopien von dieser Produktion sperren, wenn sie stolz darauf wären?Hat die BBC erfundene oder gefälschte Videoberichte zur Unterstützung der aggressiven Außenpolitik der britischen Regierung gegenüber Syrien produziert und ausgestrahlt? Die Beantwortung dieser Frage ist, entweder zur Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit (falls die Videos authentisch sind) oder zur Aufdeckung und Korrektur von Vergehen (falls die Videos großteils oder gänzlich inszeniert worden sind) wichtig.Die Frage, die sich hier stellt, betrifft nicht nur die BBC. Es geht um die Manipulation der Medien, zur Täuschung der Öffentlichkeit zugunsten der Unterstützung einer von den Eliten betriebenen Außenpolitik. Hierbei erweist sich 'Saving Syria's Children' als wichtige Fallstudie.Robert Stuart hat nicht aufgegeben. 