Die Geschichte der Bankenaufsicht in den Vereinigten Staaten

Im Jahr 1860 wurde Abraham Lincoln unter dem Versprechen zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, daß er die Sklaverei der Schwarzen abschaffen würde. Daraufhin haben sich elf der Südstaaten, die an der Versklavung der schwarzen Rasse profitiert haben, entschieden, sich von der Union abzuspalten, sich aus den Vereinigten Staaten von Amerika zurückzuziehen: Das war der Beginn des Bürgerkriegs von 1861-1865. Da Lincoln nicht über genügend Geld zur Finanzierung der Kriegsbestrebungen des Nordens verfügte, ging er zu den Bankern in New York, die damit einverstanden waren ihm Geld zu einem Zinssatz von 24 bis 36 Prozent zu leihen. Lincoln verweigerte das, da er genau wußte, daß dies Wucher war und die Vereinigten Staaten in den Ruin treiben würde. Aber sein Geldproblem war damit nicht gelöst!

Sein Freund in Chicago, Colonel Dick Taylor, kam ihm zu Hilfe und bot ihm die Lösung an: "Geh einfach zum Kongreß und verabschiedet ein Gesetz, daß den Druck von völlig legalen, zarten Banknoten erlaubt, bezahle Deine Soldaten damit, und wenn Du damit fortfährst, wirst Du auch den Krieg damit gewinnen."



Lincoln sagte: "Die Regierung besitzt die Macht Geld sowie Schulden zu kreieren und als Geld in Umlauf zu bringen, und da sie das Recht hat, sowohl die Währung selbst als auch die Schulden durch Besteuerung und andere Maßnahmen aus dem Geldkreislauf zu entfernen, braucht sie sich zur Finanzierung der Regierungsarbeit und öffentlicher Unterfangen kein Kapital gegen Zinsen zu leihen... Das Privileg der Geldschöpfung ist nicht nur das höchste Vorrecht der Regierung, sondern in ihr liegt auch deren größte kreative Chance."

Lincoln nannte die Greenbacks, "den größten Segen, den das amerikanische Volk je hatte." Ein Segen für alle, außer für die Banker, da er ihrer Gaunerei, dem Diebstahl des nationalen Guthabens und der Schöpfung zinsbasierten Geldes, ein Ende bereiten würde. Daher haben sie alles unternommen, was möglich war, um diese Greenbacks zu zerstören und Lincolns Arbeit zu sabotieren. Lord Goschen, der Sprecher der Geldgeber, schrieb in der London Times (Zitat aus Who Rules Amerika von C. K. Howe, und wiedergedruckt von Dr. R. E. Search in Lincoln Money Martyred):



"Wenn diese schädliche Finanzpolitik, die ihren Ursprung in Nordamerika hat, sich verhärtet und zu einer festen Gewohnheit wird, wird die Regierung ihr eigenes, kostenloses Geld schöpfen. Sie wird ihre Schulden abbezahlen und künftig schuldenfrei sein. Sie wird genügend Geld besitzen, um ihren eigenen Handel zu betreiben. Sie wird so wohlhabend, wie keine zweite vor ihr in der Weltgeschichte. Diese Regierung muß zerstört werden, oder sie wird ihrerseits jede Monarchie auf dem Planeten zerstören." (Die Monarchie der Geldverleiher.)



Zunächst haben die Banker, in der Absicht die Greebacks in Mißkredit zu bringen, den Kongreß im Februar des Jahres 1862 dazu überredet für die "Ausnahmeklausel" zu stimmen, die besagte, daß die Greenbacks weder zur Begleichung der Staatsverschuldung noch zu Zahlung von Steuern und sonstiger Abgaben oder Importverpflichtungen verwendet werden sollten. Nachdem die Banker im Jahre 1863 dann die Wahl von genügend Senatoren und Kongreßvertretern finanziert hatten, haben sie den Kongreß im selben Jahr dazu gebracht, das Gesetz über den Greenback zu annullieren und an dessen Stelle den National Banking Act zu erlassen. (wonach das Geld zinsbringend von Privatbanken herausgegeben werden mußte.)

Dieses Gesetz hat auch bestimmt, daß die Greenbacks aus dem Umlauf gezogen werden sollten, sobald sie durch Steuerzahlungen zurück in die Staatskasse geflossen waren. Lincoln hat leidenschaftlich hiergegen protestiert, da jedoch sein oberstes Ziel darin bestand den Krieg zu gewinnen und die Union zu erhalten, war er dazu genötigt, das Veto, das er geplant hatte dagegen einzulegen ebenso bis nach dem Krieg zurückzustellen wie sein Vorgehen gegen die Banker. Nichtsdestotrotz hat Lincoln erklärt:



"Ich habe zwei große Feinde. Die Südstaatenarmee vor mir und die Banker im Rücken. Und der größte Gegner sind die Banker."



Im Jahr 1864 ist Lincoln wiedergewählt worden und hat unmißverständlich erklärt gegen die Macht der Banker vorzugehen, sobald der Krieg zu Ende wäre. Der Krieg endete am 9. April 1865, jedoch wurde Lincoln fünf Tage später, am 14. April, ermordet. Daraufhin folgte eine von den Banken organisierte ungeheure Kreditbeschränkung: die sich im Jahr 1865 landesweit in Umlauf befindliche Geldmenge von 1.907 Millionen Dollar, was 50,46 Dollar für jeden amerikanischen Staatsbürger entsprach, ist auf 605 Millionen Dollar reduziert worden was 14,60 pro Kopf entsprach. Und als ob das noch nicht genügte, haben die Banker das sich in Umlauf befindliche pro-Kopf-Vermögen im Jahr 1887 noch einmal auf 6,67 Dollar reduziert!







William Jennings Bryan: “Die Banken sollten verschwinden”

William Jennings Bryan

Nichtsdestotrotz blieb Lincolns Beispiel bis zum Jahr 1896 verschiedenen Menschen im Gedächtnis. In diesem Jahr war William Jennings Bryan der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, und erneut erzählen uns die Geschichtsbücher, daß gut gewesen ist, daß er die Präsidentschaftswahl verloren hat, da er gegen das ´stabile Geld´ der Banker war, dem entgegen dem Goldstandard als Schulden herausgegebenen Geld. Bryan erklärte:

"Unsererseits sind wir der Meinung, daß das Recht zur Prägung und Herausgabe von Geld eine Regierungsaufgabe ist. Daran glauben wir. Diejenigen, die sich dem widersetzen, erzählen uns, daß die Schöpfung von Papiergeld die Aufgabe der Bank sei, und daß die Regierung sich aus dem Bankgeschäft herauszuhalten habe. Ich sage ihnen, daß die Geldschöpfung der Regierung obliegt, und daß die Banken sich aus dem Regierungsgeschäft herauszuhalten haben... Wenn wir das verfassungsgemäße Geld wieder eingeführt haben, werden alle anderen notwendigen Reformen möglich sein, vorher jedoch werden keine weiteren Reformen zu bewerkstelligen sein."







Die Fed: Das größte Kartell der Welt

Schließlich wurde am 23. Dezember 1913 der Federal Reserve Act vom VS-Kongreß verabschiedet, welcher diesem die Macht über die Geldschöpfung entzog und sie dem Federal Reserve Konzern übergab. Einer der wenigen Kongreßabgeordneten, die gänzlich verstanden hatten, was bei diesem Gesetzt auf dem Spiel stand, war der Abgeordnete und Vater des berühmten, gleichnamigen Piloten Charles A. Lindbergh (aus Minnesota). Er sagte:

Charles A. Lindbergh "Dieses Gesetz, erschafft das größte Kartell der Welt. Wenn der Präsident (Woodrow Wilson) dieses Gesetzt unterzeichnet, wir die unsichtbare Regierung der monetären Macht legalisiert... Das durch die Unterzeichnung diese Banken- und Währungsgesetzes begangene Verbrechen, ist das schlimmste aller Zeiten."





Die Bildung des Volkes

Was hat es den Bankern schließlich ermöglicht das Monopol über die Kontrolle der Kredite der Vereinigten Staaten zu erlangen? Die Unwissenheit unter der Bevölkerung bezüglich Währungsfragen. Im Jahr 1787 schrieb John Adams an Thomas Jefferson:



"All die in Amerika aufkommende Ratlosigkeit, Verwirrung und Not entstammt nicht so sehr einer mangelhaften Verfassung, nicht dem Streben nach Ehre und Tugend, als vielmehr der schlichten Unkenntnis über die Natur des Geldes, der Schulden und des Geldumlaufs."



Lincolns Finanzminister, Salmon P. Chase, hat, kurz nach der Verabschiedung des National Banking Acts im Jahre 1863, öffentlich erklärt:







Salmon P. Chase

Verabschiedung des Sozialkredit-Gesetzes durch den VS-Kongreß im Jahre 1932





Es ist die Bildung der Menschen die notwendig ist. Wenn der Druck der Öffentlichkeit erst einmal stark genug ist, werden alle Parteien zustimmen. Ein schönes Beispiel hierfür läßt sich in der Goldsborough Bill des Jahres 1932 finden, die ein anderer Autor als ein "Sozialkredit-Gesetz" und "die größte Beinahe-Reform zur Errichtung einer tatsächlichen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten" beschrieben hat:





"Eine überwältigende Mehrheit des VS-Kongresses (289 zu 60) hat sie bereits im Jahr 1932 favorisiert, und in der ein oder anderen Form hat sie seither überdauert. Nur die vergebliche Hoffnung, daß ein selbstbewußter neuer Präsident (Roosevelt) den Wohlstand wiederherstellen könnte, ohne das Kredit-Geld-System aufzugeben, das Amerika geerbt hatte, hat verhindert, daß der Sozialkredit zum Landesgesetz wurde. Als der New Deal* (Roosevelts Lösung) sich als unwirksam im Umgang mit der Depression erwiesen hatte, waren die Unterstützer von Sozialkrediten in alter Stärke zurück. Die letzte bedeutenden Anstrengungen zu ihrer Einführung wurden im Jahr 1938 unternommen." (W.E. Turner, Stable Money, S. 167)





Selbst Dividenden und Entschädigungsrabatte, zwei essentielle Bestandteile von Sozialkrediten, wurden in diesem Gesetzentwurf erwähnt, das nach dem Abgeordneten von Maryland, T. Allan Goldsborough, benannt worden war, der ihn zum ersten Mal am 2. Mai 1932 im Kongreß vorgestellt hatte.

Binderup hat seinerseits während der Depression etliche Radioansprachen über die Auswirkungen der privaten Bankenaufsicht in den VSA gehalten,



Zwei Personen, die den Vorschlag unterstützt haben, gilt unsere Aufmerksamkeit: Robert L. Owen, zwischen 1907 und 1925 Senator von Oklahoma (und 46 Jahre lang nationaler Bankdirektor) und Charles G. Binderup, der Abgeordnete aus Nebraska. Owen hat im März des Jahres 1936 in J. J. Harpell’s Zeitschrift, "The Instructor", bei der Louis Even Redaktionsassistent war einen Artikel veröffentlicht. Binderup hat seinerseits während der Depression etliche Radioansprachen über die Auswirkungen der privaten Bankenaufsicht in den VSA gehalten,

Robert Owen

Am 28. April 1936 bezeugte Robert Owen vor dem Kongreß: "...der Gesetzentwurf, den er (Goldsborough) daraufhin mit Zustimmung des Banken- und Währungsausschusses des Kongresses präsentierte – und ich glaube es war ein praktisch einmütig angenommener Bericht. Dieser sehr einfachen Gesetzentwurf, über den im Kongreß zwei Tage lang debattiert worden ist, wurde zur Strategie der Vereinigten Staaten erklärt, um den Wert des Geldes wiederherzustellen und zu erhalten, und der Finanzminister, die Beamten der Notenbank sowie der Zentralbanken wurden angewiesen diese Politik umzusetzen. Es stimmten 117 Republikaner für den Gesetzentwurf (der von einem Demokraten vorgestellt worden war) und er wurde mit 289 zu 69 Stimmen verabschiedet, wobei von den 60 Abgeordneten, die gegen ihn gestimmt haben, nach dem Willen des Volke nur noch 12 weiterhin im Kongreß verbleiben."



Er ist vom Senat vereitelt worden, weil er nicht wirklich verstanden worden ist. Auch ist er in der Öffentlichkeit ist er nicht ausreichend diskutiert worden und es gab keine organisierte öffentliche Unterstützung."



Es sei wiederholt, daß Bildung das Wichtigste ist: Die Republikaner haben ihn gleichermaßen wie die Demokraten unterstützt, weshalb es keiner dritten Partei oder irgendeiner Art von "Sozialkredit-Partei bedurfte". Außerdem hat Owen eingeräumt, daß die Bildung der Bevölkerung, eine Triebkraft unter den Menschen, das Einzige war, woran der Gesetzentwurf gescheitert ist. Das bestätigt die von dem "Michael" Journal verwendete und von Clifford Hugh Douglas and Louis Even verfochtene Methode.



Der Gesetzentwurf von Goldsborough trug den Titel: "Ein Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der verfassungsgemäßen Macht des Kongresses zur Geldschöpfung und der Regulierung seines Wertes, um den Menschen in den Vereinigten Staaten ein monetäres Einkommen mit einer fesgelegten und fairen Kaufkraft zur Verfügung zu stellen und sie in die Lage versetzt, die gewünschten Waren und Dienstleistungen bei voller Auslastung der Industrien und gewerblichen Einrichtungen der Vereinigten Staaten zu kaufen..... Das gegenwärtige, auf dem Gewinn einer Privatinitiatve beruhende System der Geldschöpfung ist zu beenden."



Auch hat der Gesetzentwurf Provisionen zur Entschädigung der Einzelhändler sowie die Ausgabe eines Nationaleinkommens ab einer Höhe von 5 Dollar (im Jahr 1932) an jeden Bürger des Landes. Zahlreiche, den Gesetzentwurf unterstützende Gruppen haben betont, daß der Gesetzentwurf Maßnahmen zur Kontrolle der Inflation beinhaltet hat.

Die Unkenntnis der Bevölkerung





*, ein erbitterter Anhänger der Federal Reserve (der privaten Bankenaufsicht) und ehemaliger Finanzminister. Henry Morgenthau, damals Roosevelts Finanzminister, der ein heftiger Widersacher jeglicher Währungsreformen war, hat erklärt, daß der Vorzug zunächst Roosevelts New Deal gegeben werden sollte. Der glühendste Gegner des Gesetzentwurfs im Senat war Carter Glass , ein erbitterter Anhänger der Federal Reserve (der privaten Bankenaufsicht) und ehemaliger Finanzminister. Henry Morgenthau, damals Roosevelts Finanzminister, der ein heftiger Widersacher jeglicher Währungsreformen war, hat erklärt, daß der Vorzug zunächst Roosevelts New Deal gegeben werden sollte.





Einige Senatoren, die keinerlei Ahnung von der Erschaffung von Geld (Schulden) durch Banken hatten, riefen: "Die Regierung kann auf diese Weise kein Geld schöpfen. Das wird zu unkontrollierbarer Inflation führen!" Andere, welche die Notwendigkeit eines nicht auf Schulden basierendem Geldsystems einräumten, zweifelten an der Notwendigkeit einer Dividende oder der Entschädigung des Einzelhandels. All diese Einwände lösen sich aber, nach einem ernsthaften Studium der Sozialkredits, in Luft auf.





Zitate über Geld

Mayer Amschel Rothschild

"Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht!“ – Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) Gründer des internationalen Finanzwesens.



"Die Geschichte lehrt, daß die Geldwechsler alle nur möglichen Formen des Mißbrauchs, der Intrigen, des Betrugs und gewaltsamer Mittel angewendet haben, um ihre Kontrolle über Regierungen durch die Kontrolle des Geldes und der Geldschöpfung zu behalten." – VS-Präsident James Madison



"Die Geldmacht brandmarkt all jene, die ihre Methoden in Frage stellen oder ihre Verbrechen aufdecken, als Staatsfeinde." – William Jennings Bryan



"Wer auch immer die Geldmenge egel welchen Landes kontrolliert, ist absoluter Herr über die gesamte Industrie und den Handel." – VS-Präsident James A. Garfield





Josiah Stamp

"Das Bankwesen wurde aus Frevel konzipiert und in Sünde geboren. Bankiers besitzen die Erde. Wenn ihr sie ihnen wegnehmt, ihnen jedoch die Macht der Geldschöpfung und der Kreditkontrolle laßt, werden sie im Handumrehen mit einem Stift genug Geld erschaffen, um sie wieder zurückzukaufen. Nehmt den Bankiers diese große Macht weg, und all die großen Vermögen, wie auch das Meine, werden verschwinden, und sie sollten verschwinden, weil diese Welt dann glücklicher und lebenswerter wäre. Wenn Ihr jedoch weiterhin Sklaven der Banker bleiben und die Kosten eurer eigenen Sklaverei bezahlen wollt, laßt sie weiterhin Geld schöpfen und Kredite kontrollieren." – Sir Josiah Stamp, Direktor der Bank of England, 1940



"Der Prozeß, mit dem Banken Geld schöpfen, ist dermaßen einfach, daß der Verstand daran scheitert." – John K. Galbraith, in “Money: Whence it came, where it went“, S. 29

"Die Banken erschaffen Geld. Sie haben das schon sehr lange getan, aber sie haben es nicht begriffen, und sie geben es nicht zu. Nur einige wenige haben das getan. Sie werden das in allen mögliche Dokumenten, wirtschaftlichen Lehrbüchern etc. finden. Aber in der Zwischenzeit, und wir müssen bei diesen Dingen völlig offen sein, hat eine Entwicklung des Denkens stattgefunden, bei der ich bis zum heutigen Tag sehr daran zweifle, daß Ihnen gelingt viele prominete Banker dazu zu bewegen zu leugnen, daß Banken Schulden erschaffen." – H. W. White, Vorsitzender der Associated Banks of New Zealand vor der New Zealand Monetary Commission, 1955





Thomas Edison and Henry Ford





Lassen Sie uns diese Lektion mit den Zitaten zweier großer amerikanischer Staatsbürger beenden.

Thomas Edison and Henry Ford

Thomas Edison: "Durch unsere Geschichte hindurch haben einige der größten Amerikaner versucht den hamiltonschen Abdruck (Alexander Hamiltons Schuldgeldpolitik) bezüglich unserer Geldpolitik zu durchbrechen, um sie durch eine, den physischen Erfordernissen der Nation angemessene stabile Geldmenge zu ersetzen. Mangelndes Verständis in Öffentlichkeit und Behörden haben, gemeinsam mit der Macht der Banken, die meinen sehr an dem derzeitigen, chaotischen System zu profitieren, haben bisher sämtliche dieser Bemühungen vereitelt."



"Lassen Sie sich nicht von ihnen nicht mit dem Ruf nach ´Papiergeld´ verwirren. Die Gefahr des Papiergelds ist genau dieselbe wie die des Goldes – wenn Sie zuviel davon haben, ist es nicht gut. Es gibt für Geld nur eine Regel, und die lautet, genügend davon zu besitzen, um alle legitimen Geschäfte abwickeln zu können, die darauf warten getätigt zu werden. Sowohl zu wenig als auch zu viel davon zu besitzen ist schädlich. Aber genug um Handel zu treiben, genug um Stagnation zu verhindern, einerseits, und zu wenig, um Spekulation zuzulassen, andererseits, ist das richtige Verhältnis..."



"Wenn die Vereinigten Staaten diese Politik ihres steigenden Wohlstands verabschieden, ohne den Zinssektor zu bedienen – weil alle Staatsschulden auf Zinsen beruhen – werden sie eine Zeit des Fortschritts und des Wohlstands in diesem Land erleben, die ansonsten niemals anbrechen könnte."



Und schließlich ein Aufruf von Henry Ford: "Die Jugend, die in der Lage ist die Gelfrage zu lösen, wird mehr für die Welt tun als alle Berufssoldaten der Geschichte,"





Alain Pilote war für mehrere Jahre der Herausgeber der englischsprachigen Ausgabe von MICHAEL.

Jan Greenhalgh ist Fotograf und Historiker mit einem besonderem Interesse an Militärgeschichte und den tatsächlichen Gründen von Konflikten.



Sein Studium der Geschichte und der Medienwirtschaft haben ihm einen tiefen Einblick in den Gebrauch der Massenmedien beim Erzeugen von Konflikten in der Moderne ermöglicht.



Seine bevorzugten Studiengebiete umfassen staatlich finanzierten Terrorismus, von Medien hergestellte Realität und die Rolle von Geheimdiensten bei der Manipulation der Bevölkerung und der Wahrnehmung von Ereignissen.



Genau das war, was Lincoln tat, und er hat den Krieg gewonnen: zwischen 1882 und 1863 hat Lincoln, in völligem Einklang mit der Verfassung der VS, 450 Millionen schuldenfreier Greenbacks drucken lassen, um den Bürgerkrieg zu führen.Der Automobilproduzent Henry Ford hat gesagt:" Ich glaube, daß es noch vor morgen früh eine Revolution gäbe, wenn die Menschen dieses Landes unser Banken und Währungssystem verstehen würden."Die Bildung der Menschen, das ist die Lösung! Das ist genau die Methode, für die im Magazin "Michael" geworben wird: Durch Bildung eine Macht im Volk zu erschaffen, damit die souveränen Regierungen aller Nationen den Mut haben gegen die Banker aufstehen und ihr eigenes Geld schöpfen, wie es Präsident Lincoln getan hat.