Es ist an der Zeit deine Unabhängigkeit von der Tyrannei zu erklären, Amerika.

Aus eigener Fahrlässigkeit und Arroganz, hat sich die Regierung geweigert dringende und notwendige Gesetze zum Wohl der Menschen zu erlassen.



Die Regierung hat damit gedroht, die Verabschiedung wichtiger Gesetze so lange zu verzögern, bis die Menschen ihr Recht abtreten in jeder Hinsicht von der Legislative vertreten zu werden.



In der Absicht ihrer Machtausweitung und der Bewerkstelligung von Einverständnis mit ihren Befehlen, hat die Regierung es den Menschen nahezu unmöglich gemacht ihren eigenen Ansichten und Bedürfnissen bei ihren Vertretern Gehör zu verschaffen



Die Regierung hat wiederholt gegen ihre Vorgehensweise gerichtete Proteste unterdrückt.



Durch ihre Weigerung, Richter zu ernennen, welche die Verfassung respektieren und stattdessen die Gerichte im Gleichschritt mit den Befehlen der Regierung marschieren zu lassen, hat die Regierung die Rechtsprechung verhindert.



Die Regierung hat der Polizei in Friedenszeiten militarisierte Regierungsvertreter – sprich, ein stehendes Heer – an die Seite gestellt.



Die Regierung hat das Land in einen militarisierten Polizeistaat verwandelt.



Die Regierung hat sich dazu verschworen, den Rechtsstaat und die Verfassung zu unterwandern, um ihre eigenen Befugnisse auszudehnen.





Die Regierung hat, unter dem Deckmantel der "bedingten Immunität", verhindert ihre Vertreter für Fehlverhalten und Mord zur Rechenschaft zu ziehen.



Die Regierung hat unsere internationalen Handelsabkommen gefährdet.



Die Regierung hat uns, ohne unsere Erlaubnis, zu hoch besteuert.



Die Regierung hat uns rechtsstaatliche Verfahren sowie das Recht auf faire Verfahren verweigert.



Die Regierung war in die Auslieferung von Terrorverdächtigen verwickelt.



Die Regierung hat ihr Militärimperium in Absprache mit ihren angeschlossenen Partnern bei Verbrechen und der Besetzung ausländischer Nationen weiter ausgebaut.



Die Regierung hat die grundlegenden Rechtsschutzbestimmungen untergraben und die Regierungsstrukturen destabilisiert.



Die Regierung hat nicht nur ihre bundesstaatlichen Befugnisse über die Staaten für übergeordnet erklärt, sondern auch ihre souveräne Macht über die Rechte von "uns, dem Volk," ausgeübt.



Die Regierung hat aufgehört die Menschen zu schützen und damit begonnen einen Krieg auf heimischen Boden gegen sie zu führen.



Die Regierung hat unsere Meere geplündert, unsere Küsten verwüstet und das Leben der Menschen zerstört.



Die Regierung hat Privatunternehmen und Söldner beauftragt Tod, Trostlosigkeit und Tyrannei über das Land zu bringen, was einer zivilisierten Nation absolut unwürdig ist.



Die Regierung hat durch ihre politische Propaganda ihre Bürger gegeneinander aufgebracht.



Die Regierung hat innere Unruhen entfacht und den Boden für das Kriegsrecht bereitet.



Wir haben die Regierung wiederholt darum gebeten ihren Machtmißbrauch zu beenden. Jedes Mal hat die Regierung dies mit noch mehr Mißbrauch beantwortet.



Ein imperialer Herrscher, der sich wie ein Tyrann verhält, ist nicht fähig ein freies Volk zu regieren.



Wir haben unsere Mitbürger wiederholt vor dem Machtmißbrauch der Regierung gewarnt. Wir haben sie vor den Machtübergriffen der Regierung gewarnt. Wir haben an ihren Gerechtigkeitssinn appelliert und sie an unsere Zusammengehörigkeit erinnert.



Sie haben unsere Appelle nach Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zurückgewiesen. Sie sind ebenso schuldig an den von der Regierung begangenen Ungerechtigkeiten.



Daher erklären wir, die Menschen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, uns aus den oben genannten Gründen frei von den Ketten einer schmählichen Regierung. Unter Berufung auf den Schutz Gottes, geloben wir diese Unabhängigkeitserklärung mit unserem Leben, unserem Schicklsal und unserer Ehre zu verteidigen.

John W. Whitehead ist ein renommierter US-amerikanischer Verfassungsanwalt und Autor, der über weitreichende Erfahrungen auf dem Gebiet des amerikanischen Verfassungsrechts und der Menschenrechte verfügt. Er ist Gründer, Präsident und Sprecher des Rutherford Istitutes.

VonÜbersetzung©:2. Juli 2019,Zu lange schon haben wir die Ungerechtigkeiten einer Regierung ertragen, die auf unsere Rechte oder auf unser Menschsein keine Rücksicht nimmt.Zu mühelos, beruhigt und beschwichtigt vom Pomp und Prunk der inszenierten Spektakel (Feuerwerke am 4. Juli, Militärparaden , ritualisierte Wahlen etc.), die reiner Ersatz für eine repräsentative Regierung sind, welche die Rechte ihres Volkes achtet, hat sich das amerikanische Volk immer wieder vereinnahmen lassen, über die Exzesse der Regierung, ihren mannigfaltigen Mißbrauch und ihre Machtergreifung hinwegzusehen, die wie ein Schlag ins Gesicht aller Prinzipien sind, für die Amerikas Gründerväter ihr Leben riskiert haben.Wir haben uns das selbst angetan.Und es ist tatsächlich dementsprechend schmerzlich, daß nur Tage bevor die Nation sich darauf vorbereitet hat, ihre Freiheiten am Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung zu feiern, der Stadtrat von Charlottesville in Virginia – dem Heimatort des Autors der Erklärung,, weil Jefferson, wie viele seiner Zeitgenossen, Sklaven besessen hat. Stattdessen habe die Stadträte entschieden einen "Tag der Befreiung und Freiheit" zu Ehren der nach dem Bürgerkrieg befreiten Sklaven zu feiern.ist, wozu sie uns gemacht haben: zu zögerliche Bürokraten, die sich nicht entschließen können die trivialsten Dinge zu entscheiden, während die Regierung sich über all unsere Freiheiten hinwegsetzt.Allzu oft geben wir reine Lippenbekenntnisse bezüglich dieser Freiheiten ab, obwohl sie uns nicht zugefallen sind. Sie wurden hart erkämpft durch die bloße Entschlossenheit sowie durch die Leiden und die Opfer Tausender patriotischer Amerikaner, die nicht nur an die Freiheit geglaubt haben, sondern auch die innere Stärke besaßen, nach diesem Glauben zu handeln. Der Erfolg der Amerikanischen Revolution ist besonders diesen Männern und Frauen zu verdanken.Indem sie sich gegen das britische Empire zur Wehr setzten und sich gegen ein repressives Regime aussprachen, haben sie ihren Mut gegenüber einem scheinbar unüberwindlichen Feind unter Beweis gestellt.Stellen Sie sich einmal vor, Sie lebten in einem Land, in dem bewaffnete Soldaten durch Türen stürmen, um Bürger zu verhaften und zu verhaften, nur weil diese Regierungsbeamte kritisiert haben.Stellen Sie sich vor, daß Sie in genau diesem Land die ganze Zeit beobachtet werden, und sie die Polizei schon bei dem geringsten Verdacht anhält und durchsucht oder Sie überwältigt, um Sie zu durchsuchen, weil die Möglichkeit Chance besteht, daß Sie etwas Illegales tun.Denken Sie daran, daß sie in diesem Land verhaftet und unter Umständen erschossen werden können, wenn Sie irgendeine Schußwaffe (oder etwas, das einer solchen ähnelt) bei sich tragen.Wenn Sie der Meinung sind, daß dies nach dem heutigen Amerika klingt, liegen sie nicht gänzlich falsch.Jedoch hat sich das beschriebene Szenario vor über 200 Jahren abgespielt, als amerikanische Siedler unter Großbritanniens Version eines frühen Polizeistaats gelitten haben. Erst als die Siedler es endlich genug davon hatten, zum Schweigen gebracht, zensiert, durchsucht, gefilzt, bedroht und verhaftet zu werden, haben sie sich schließlich gegen die Fesseln des Tyrannen erhoben.Kein anderes Dokument beschreibt ihren Groll besser als die von Thomas Jefferson entworfene Unabhängigkeitserklärung.Die Unabhängigkeitserklärung, die am 4. Juli 1776 von 56 Männern unterzeichnet wurde, welche alles in die Waagschale geworfen und gelobt haben, "Unser Leben, unser Schicksal und unsere heilige Ehre", weil sie an eine radikale Idee geglaubt haben, nämlich daß alle Menschen geschaffen worden sind, um frei zu sei, ist ein Dokument, das vor Wut über eine Regierung brodelt.Diese als Verräter gebrandmarkten Männer wurden des Hochverrats beschuldigt, einem Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden konnte. Einige von ihnen sollte ihre Widerstand ihr zu Hause und ihr Vermögen kosten. Andere hingegen bezahlten mit ihrem Leben – den endgültigen Preis.Doch selbst in Anbetracht des hohen Preises, den sie vielleicht zu zahlen hätten, haben sich diese Männer getraut ihren Mund aufzumachen, wenn Schweigen nicht zu tolerieren war. Und sogar nachdem sie ihre Unabhängigkeit von Großbritannien bereits erkämpft hatten, haben diese neuen Amerikaner daran gearbeitet sicherzustellen, daß die Rechte, für deren Schutz sie ihr Leben riskiert hatten, künftigen Generationen erhalten blieben.Das Ergebnis war: unsere Bill of Rights, die ersten zehn Zusatzartikel der Verfassung.Stellen sie sich den Schock und die Entrüstung jener 56 Männer vor, wenn sie 243 Jahre später entdecken würden, daß die Regierung, für deren Errichtung sie ihr Leben riskiert haben, in einen militaristischen Polizeistaat verwandelt worden ist, in dem die Ausübung der Rechte des Einzelnen – sogar bereits bei der Kritik an einem Regierungsvertreter – oft schon als eklatanter Akt des Widerstands betrachtet werden.Wäre die Unabhängigkeitserklärung heute geschrieben worden, würde sie ihre Unterzeichner mit Sicherheit zu Extremisten oder Terroristen machen, was dazu führen würde, daß sie auf einer Beobachtungsliste der Regierung landen, die der Überwachung ihrer Aktivitäten und Korrespondenz dient, und möglicherweise verhaftet, auf unbestimmte Zeit festgehalten, ihrer Rechte beraubt und als feindliche Kämpfer bezeichnet werden.Diese Gefahr ist real.Heute könnten wir einiges dieser revolutionären Entrüstung bestimmt gut gebrauchen.Bestimmt täten wir gut daran den revolutionären Geist unserer Vorfahren wiederzugewinnen und uns daran zu erinnern, was sie in erster Linie zu solch drastischen Maßnahmen bewog.Dann wieder müssen wir möglicherweise unsere Unabhängigkeit von der Tyrannei des amerikanischen Polizeistaats erklären.Es handelt sich hierbei nicht um eine radikale Vorstellung.Sie wurde bereits in der Vergangenheit umgesetzt.Die Unabhängigkeitserklärung spricht Bände über den mannigfaltigen Mißbrauch, den die frühen Amerikaner unter der Willkür des britischen Polizeistaats erlitten haben.Lesen Sie die Unabhängigkeitserklärung noch einmal und fragen Sie sich, ob die Liste der von Jefferson erhobenen Beschwerden nicht eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem mannigfaltigen Mißbrauch hat, die "wir das Volk" durch die Willkür amerikanischen Polizeistaat erleiden.Wenn Sie der Meinung sind, daß die blumige Prosa der Gründerväter schwer zu entziffern ist, gebe ich Ihnen hier meine Übersetzung davon, wie die Unabhängigkeitserklärung aussehen und sich anhören würde, wäre sie in der modernen Alltagssprache verfaßt:Es gibt Zeiten in denen ein Volk zusammenhalten muß und zu Regierungsmißbrauch sagen muß, "genug ist genug", gerade wenn es darum geht die an der Macht befindlichen Parteien loszuwerden.In der Überzeugung, daß "wir das Volk" ein natürliches und von Gott gegebenes Recht haben, unser Leben selbst zu bestimmen, gibt es hier Wahrheiten über die Macht des Volkes, und wie wie zu der Entscheidung gekommen sind, unsere Beziehungen zur Regierung zu aufzulösen:Alle Menschen sind bei ihrer Erschaffung gleich.Alle Menschen haben bestimmte angeborene Rechte, die ihnen keine Regierung, Behörde oder Einzelperson nehmen kann. Dazu gehören das Recht auf Leben, auf Freiheit und dem Streben nach Glück.Die Aufgabe der Regierung besteht darin die angeborenen Rechte der Menschen auf Leben, Freiheit und Glück zu schützen. Alle Macht der Regierung geht vom Willen des Volkes aus.Wann auch immer eine jede Regierung ihre Macht mißbraucht, besitzt das Volk das Recht diese Regierung zu verändern oder beseitigen und sie durch eine neue Regierung zu ersetzen, die diese Rechte der Menschen respektiert und schützt.Es ist unklug sich von einer Regierung wegen kleinerer Verfehlungen zu befreien. Demgemäß hat die Geschichte gezeigt, daß Menschen dazu neigen, sich dem Wandel zu widersetzen und alle Arten des Mißbrauchs zu erdulden, an die sich sich gewöhnt haben.Wenn jedoch das Volk jedoch wiederholt Opfer von Mißbrauch und Machtübergriffen zum Zweck des Aufbaus einer Tyrannei geworden ist, haben die Menschen das Recht und die Pflicht diese tyrannische Regierung zu beseitigen und sie durch eine neue Regierung zu ersetzen, die ihre angeborenen Rechte für ihr künftiges Wohlergehen schützt.Das ist genau die Art von Umständen unter denen wir derzeit leiden, weshalb es notwendig ist dieses imperiale Regierungssystem zu verändern.Die Geschichte der derzeitigen imperialen Regierung ist eine Geschichte wiederholten Mißbrauchs und Machtübergriffen zum Zweck der Errichtung absoluter Tyrannei über das Land.Überdenken sie zum Beweis folgende Überlegungen:Das ist 243 Jahre her.In all den Jahren, seit die frühen Amerikaner zum ersten Mal ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt und sie schließlich gewonnen haben, ist es uns - den Nachkommen dieser revolutionären Patrioten - irgendwie gelungen, uns durch unsere Untätigkeit und Selbstzufriedenheit wieder unter die Knute des Tyrannen zu bringen.Nur ist der Tyrann diesmal einer von uns: es ist der amerikanische Polizeistaat.Der von einer imperialen Regierung verübten und vom amerikanischen Volk mannigfaltige Mißbrauch hat nicht aufgehört. Er hat sich lediglich weiterentwickelt."Wir, die Menschen" werden weiterhin von einer aus Dieben bestehenden Regierung willkürlich ausgeraubt.Wir werden nach wie vor von einer aus Schurken, Idioten und Monstern bestehenden Regierung ausgenutzt.Immer noch werden wir von einer Regierung gieriger Gefängniswärter gefangengehalten.Immer noch werden wir von einer aus Voyeuren bestehenden Regierung bespitzelt.Immer noch werden wir von einer aus Banditen, Vergewaltigern und Mördern bestehenden Regierung heimgesucht.Immer noch werden wir gezwungen, unsere Freiheiten – und die unserer Kinder – einer Regierung von Erpressern, Geldwäschern und Konzernpiraten zu überlassen.Und wir werden immer noch von einer aus Soldaten bestehenden Regierung mit Waffengewalt in Schach gehalten: von einem stehenden Heer in Form einer militarisierten Polizei.Angesichts des relativ jungen Alters unserer Nation, hat ein autoritäres Regime nicht lange gebraucht, um sich an die Macht zu schleichen.Unglücklicherweise hat sich der parteiübergreifende Putsch, der unsere Nation in den Belagerungszustand versetzt hat, nicht über Nacht ereignet.Er hat sich unter unserem Radar eingeschlichen und sich unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit, des Krieges gegen Drogen, des Krieges gegen den Terror, des Krieges gegen die Einwanderung sowie der politischen Korrektheit, Haßverbrechen und einer Vielzahl anderer offiziell klingender Programme versteckt, die darauf abzielen, die Macht der Regierung auf Kosten der individuellen Freiheiten auszuweiten.Die Bausteine für die düstere Zukunft, der wir derzeit gegenüberstehen, sind ein Vorgeschmack auf die Erschießung unbewaffneter Bürger durch die Polizei, gewinnorientierte Gefängnisse, die Waffe vertraglicher Vereinbarungen, Totalüberwachung, Verbrechensverhütungsprogramme, eine Gesellschaft von Verdächtigen, Laufbahnen von der Schule ins Gefängnis, militarisierte Polizei, Überkriminalisierung, Angriffe durch Sondereinsatzkommandos, endlose Kriege, etc., und sie wurden von Regierungsbeamten, denen wir unser Wohlergehen anvertraut haben und von amerikanischen Bürgern installiert, die James Madisons Warnung nicht beachtet haben, "bei den ersten Anzeichen von Angriffen gegen unsere Freiheiten Alarm zu schlagen".Auf diese Weise haben wir unsere Prinzipien selbst in Frage gestellt, unsere Rechte aufgegeben und zugelassen, daß die Rechtsstaatlichkeit bedeutungslos wurd.Es ist unabsehbar, wie lange es dauern wird, den Schaden rückgängig zu machen, der durch Regierungskorruption, Profitgier von Unternehmen, Militarisierung und eine Nation apathischer, leichtgläubiger Schafe verursacht wird.Die Probleme, denen wir gegenüberstehen, werden sich nicht über Nacht auflösen: das ist die düstere Realität, mit der wir umgehen müssen.Offen gesagt, können wir, wie ich in meinem Buch, Battlefield America: The War on the American People , verdeutliche, möglicherweise weder in meinem Leben noch für etliche künftige Generationen eine Befreiung vom Polizeistaat erwarten.Das bedeutet jedoch nicht, daß wir aufgeben, nachgebe oder abschalten sollten.Denken Sie daran, daß das Schweigen im Angesicht der Ungerechtigkeit immer einen Preis fordert.Dieser Preis ist die Tyrannei.Wie Edmund Burke, der britische Staatsmann und Autor des achtzehnten Jahrhunderts, der die amerikanischen Siedler unterstützte, gewarnt hat: "Alles, was das Böse für seinen Triumph benötig, ist, daß gute Menschen nichts tun."Die mit einem * gekennzeichneten Links wurden zusätzliche eingefügt.