Warum die BBC Israel als Propagandasender dient – Ansichten eines Insiders

"Die BBC ist institutionell ebenso pro-zionistisch wie rückgratlos", sagt einer ihrer ehemaligen leitender Redakteure [Der Begriff Hasborama ist eine Kombination der Worte Hasbara*, einem hebräischen Wort für Propaganda, und Panorama, dem Titel der gleichnamigen BBC-Sendung.]



Antwort:

Die BBC ist schon immer voreingenommen gegenüber Israel gewesen, und diese Voreingenommenheit ist gut dokumentiert. Die Gründe hierfür sind seit langem Gegenstand ernsthafter akademischer Studien, von denen die bekannteste



Frage:

Wer und was hat diese kulturelle und politische Richtung innerhalb des Unternehmens bestimmt?



Antwort:

Es gibt eine Reihe von Gründen, die für diese Voreingenommenheit verantwortlich sind. Der Wichtigste ist die Tatsache, dass eine kleine Anzahl hartgesottener Zionisten Schlüsselpositionen der obersten und mittleren Ebene des Unternehmens der Produktionebene besetzen, sprich die Menschen, die entscheiden, was täglich veröffentlicht oder gesendet wird, und die die Journalisten redaktionell steuern. Dies wurde umfassend veröffentlicht und war einige Zeit öffentlich zugänglich - beispielsweise hier:



Frage:

Wie verhält es sich mit der politischen Unbefangenheit, einem der vermeintlich zentralen Werte der BBC? Die BBC ist schon immer voreingenommen gegenüber Israel gewesen, und diese Voreingenommenheit ist gut dokumentiert. Die Gründe hierfür sind seit langem Gegenstand ernsthafter akademischer Studien, von denen die bekannteste Philos and Mike Berrys More Bad News from Israel ist. Tatsächlich kam ein im Jahr 2006 vom Vorstand der BBC selbst in Auftrag gegebener unabhängiger Bericht zu dem Schluss, daß die Berichterstattung der BBC über den israelisch-palästinensischen Konflikt "weder vollständig noch unparteiisch ist, sondern ein in wesentlichen Fragen unvollständiges und in diesem Sinne irreführendes Bild wiedergibt".Es gibt eine Reihe von Gründen, die für diese Voreingenommenheit verantwortlich sind. Der Wichtigste ist die Tatsache, dass eine kleine Anzahl hartgesottener Zionisten Schlüsselpositionen der obersten und mittleren Ebene des Unternehmens der Produktionebene besetzen, sprich die Menschen, die entscheiden, was täglich veröffentlicht oder gesendet wird, und die die Journalisten redaktionell steuern. Dies wurde umfassend veröffentlicht und war einige Zeit öffentlich zugänglich - beispielsweise hier: http://tinyurl.com/ydhjzeek , hier (a): http://tinyurl.com/y7mjtkc6 , hier (b): http://tinyurl.com/y7k39vsh , und hier (c): http://tinyurl.com/y7mjtkc6 . Siehe auch dies: http://tinyurl.com/y6ne4apn und das: http://tinyurl.com/y7l88zwl



Antwort:

Unglücklicherweise gibt es viele Beispiele für dieser Art pro-israelisches Tamtam. Einige sind ganz offensichtlich, während andere die Nachrichten dürch Überbetonungen oder Auslassungen verzerren. Nehmen wir zum Beispiel Unglücklicherweise gibt es viele Beispiele für dieser Art pro-israelisches Tamtam. Einige sind ganz offensichtlich, während andere die Nachrichten dürch Überbetonungen oder Auslassungen verzerren. Nehmen wir zum Beispiel Sarah Montgues Interview mit dem israelischen Verteidigungsminister, Moshe Ya´alon , aus dem März 2015, die Gedanken des Leiters des Amtes für Statistik, Anthony Reuben, zu den Todesopfern in Gaza ( http://tinyurl.com/ycc9p8d4 ) oder den Einsatz von Gil Hoffmann, einem israelischen Reservisten der Armee und politischen Chefkorrespondenten der Jerusalem Post, als Autor der BBC-Nachrichtenwebsite ( http://tinyurl.com/yanppk93 ) um nur einige wenige zu nennen.

*******



Gilad Atzmon ist ein in Israel geborener britischer Jazz-Saxophonist, Romancier, politischer Aktivist und Schriftsteller.





Atzmons Album, Exile, wurde im Jahr 2003 von der BBC zum Jazz-Album des Jahres gekürt. Mit jährlich über 100 Auftritten ist er als der "sicherlich am häufigsten auftretende Mann des britischen Jazz" bezeichnet worden. In seinen bisher neun aufgenommenen Alben erkundet er die Musik des Nahen Ostens und politische Themen. Er hat sich selbst als "hingebungsvollen politischen Künstler" bezeichnet. Er unterstützt das Rückkehrrecht der Palästinenser und die Einstaatenlösung in dem israelisch-palästinensischen Konflikt.





Seine Kritik am Zionismus, der jüdischen Identität und dem Judaismus haben ebenso wie seine kontroversen Ansichten über den Holocaust und die jüdische Geschichte, zu Vorwürfen des Antisemitismus geführt. Ein Profil des Guardian aus dem Jahr 2009, das ihn zu "einem der besten Saxophonisten Londons" bezeichnet, erklärt: "Es ist vielmehr Atzmons ungeschminkter Antisemitismus als seine Musik, der ihm, besonders in der arabischen Welt, wo seine Essays weit verbreitet sind, ein internationales Profil gegeben hat.













Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt inkl. Recherche, jedoch ohne Formatierung und Satz (Layout), 88,- Euro.

Bitte verbreiten Sie die Beiträge dieses Blogs und tragen Sie durch Ihre Wertschätzung zur Deckung der Kosten und zum Erhalt dieser Arbeit bei. Herzlichen Dank! Diese Übersetzung ist urheberrechtlich© geschützt.



Werbung







Von Gilad Atzmon Übersetzung©:Mögliche Ähnlichkeiten mit dem Öffentlich Rechtlichen Rundfunk in Buntland sind, selbstverständlich, völlig aus derLuft gegriffen und entbehren jeglicher Beweise... 😎14. Juli 2019Meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit, daß die BBC sich ändert, gleich Null. Abgesehen von dem oben Erwähnten, handelt es sich um eine feige, rückgratlose Organisation. Nicht nur geht sie durch die Auswahl von Sendungen, welche die zionistische Lobby vermutlich am wenigsten stören, immer den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern sie hat auch höllische Angst davor, was dieüber ihre Produktionen sagen könnte. Sehr oft, und ich meine damit, so gut wie täglich, könnte man den Chefredakteur bei den morgendlichen Redaktionssitzungen fragen hören: "Was würde die Daily Mail wohl dazu sagen?" Sie würden ausnahmslos nur Nachrichten auswählen, die am wenigsten von deraufgegriffen und kritisiert werden könnten. Bitte bedenken Sie, daß es sich um einen von Steuergeldern finanzierten öffentlichen Sender handelt (ja, der Rundfunkbeitrag ist eine Steuer), dessen Aufgabe in "Bildung, Information und Unterhaltung" und nicht in Propaganda zugunsten Israels besteht.Es ist absolut unmöglich, daß die BBC auch nur annähernd ähnlich wie der Fernsehsender von Al Jazeera über die Infiltration der Labour Party durch Israel berichten würde ( http://tinyurl.com/yad6fslm ). Die BBC ist istitutionell ebenso pro-zionistisch wie rückgratlos.Ich habe 35 Jahre als Redakteur und Chefredakteur für die englischsprachigen Kanäle der BBC gearbeitet. Seit den frühen 1990er Jahren hat die Intoleranz gegenüber Kritik an redaktionellen Entscheidungen selbst in internen Foren, in denen es den Mitarbeitern, laut der BBC-Propaganda, erlaubt gewesen sein soll, sich frei zu äußern, stetig zugenommen. Das gilt für sämtliche Themenbereiche. Aber ganz besonders hinsichtlich Israels und des Zionismus dürften alle Zweifel an der Unparteilichkeit der BBC Vorwürfe des Antizionismus nach sich ziehen und das Ende der Karriere bedeuten, unabhängig davon, wie privat und vertraulich solche Zweifel geäußert würden.Der mit einemversehene Link wurde zusätzlich eingfügt.