"Berge in Flammen", das jüngste Inferno in Kalifornien ( Geoengineering Watch Dane Wigington )

Verschwinden Sie bloß! Hier gibt es nichts zu sehen.

Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt inkl. Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 62,- Euro.





Bitte verbreiten Sie die Beiträge dieses Blogs keinesfalls und unterstehen Sie sich etwa durch Ihre Wertschätzung zur Deckung der Kosten und zum Erhalt dieser Arbeit beizutragen, sondern werfen Sie ihr Geld weiterhin den von Ihnen wie Gurus angehimmelten, wohlhabenden Schwätzern und Propagandisten der alternativen Infotainment-Medien hinterher!

Von Dane Wigington Übersetzung©:23. August 2019,Unsere Hoffnung und Absicht ist, daß dieses Video weite Verbreitung findet. Dieses urheberrechtlich geschützte Video DARF NICHT ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis und nur unter den Bedingungen von Geoengineering Watch.org erneut hochgeladen werden.Wenn Ihnen dieses Video gefällt, ABONNIEREN Sie bitte unseren Kanal: https://www.youtube.com/c/DaneWigington Klicken Sie die Glocke an, um sicherzustellen Benachrichtigung über unsere neusten Videos zu erhaltenDer schockierende Anblick aus meinem Garten in Nordkalifornien, und die Meteorologen sagen sogar noch höhere Temperaturen und Trockenheit im Westen der Vereinigten Staaten (VS) voraus. Werden unsere Familien sich der Climate Engineering Fakten bewußt?“Mountain Fire”, Shasta County, California, August 22nd, 2019Zur Unterstützung von GeoengineeringWatch.org: https://www.geoengineeringwatch.org/support/ Zum Erhalt von aktuellen Nachrichten von, tragen Sie sich bitte in unsere Mailingliste ein:: Die bahnbrechende Geoengineering-Dokumentation ist in Produktion: Hier ein 1-minütiger Trailer:Die jüngsten und effektivsten Materialien zur Sensibilisierung Ihrer Mitmenschen finden Sie unter folgenden Links:Um uns auf Facebook zu folgen, klicken Sie hier: https://www.facebook.com/dane.wigington.geoengineeringwatch.org?_fb_noscript=1 Um die jüngsten Videos vonzu verfolgen, abonnieren Sie die folgenden Kanäle:Dane Wigington https://www.youtube.com/c/DaneWigington Geoengineering Watch https://www.youtube.com/c/Geoengineer... GeoengineeringWatch.org https://www.youtube.com/c/Geoengineer... Geo Watch https://www.youtube.com/c/GeoWatch 22. August 2019Wie ich bereits in meinen beiden vorherigen Sendungen erklärt habe, scheint es, als ob die Wettervorhersage eine Ankündigung dessen war, was die Klima-Ingenieure zur weiteren Austrocknung des Westens der Vereinigten Staaten (VS) unternehmen, um den Grundstein für noch mehr Brände in den Waldgebieten von Shasta County zu legen.Die Berge,die Sie im Hintergrund sehen, sind bereits schwarz, komplett eingeäschert von Feuern, wie dem Bruchwaldfeuer vom vergangenen Jahr.Nun brennt die Ostseite des Tals. Evakuierungspläne sind bereits vorhanden.Der Wind treibt das Feuer durch das extrem stabile Hochdruckgebiet * voran, über das ich in ein um die andere Sendung immer wieder berichtet habe.Wir schauen in den Himmel, wo sich tatsächlich Aerosolstreifen befinden, die bei dermaßen trockener Luft nicht sehr oft zu sehen sind. Nun beginnen in Nordkalifornien also immer mehr Feuer, gleich einem Uhrwerk, zu brennen. Wie ich in meinen letzten beiden Sendungen erklärt habe, machte es den Anschein, als ob die Wettervorhersagen bereits darauf hinweisen würden. Und es ist derzeit kein natürliches Wetter in Sicht – Punkt.Das ist ein Blick auf den See (Lake Shasta) der im Hintergrund aus unserem Garten im Tal zu sehen ist.Und die Berge auf der anderen Seite des Tals sind bereits schwarz, total eingeäschert. Und nun haben wir möglicherweise zu erwarten, daß die Ostseite des Tals eingeäschert wird. Ebenso wie in Alaska, in Sibirien, im Amazonas und auf den Kanarischen Inseln. Es steht alles in Flammen. Griechenland steht in Flammen und in diesem Jahr auch Hawaii.Und es gibt nach wie vor keinerlei Bestätigung dieser Greueltaten durch irgendeine offiziellen Behörde. Keine der Umweltorganisationen erkennt diese eklatanten, offensichtlichen und unbestreitbaren Climate Engineering-Operationen an.Es ist an uns!Es ist an jedem von uns, glaubwürdige Daten einer glaubwürdigen Quelle zu verbreiten!Helfen Sie uns dabei diesen Sachverhalt aufzudecken, solange wir die Bilanz noch ausgleichen können. Die Zeit steht nicht auf unserer Seite.Dane Wigington von