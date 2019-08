Die Ausrottung von Christen im Nahen Osten

Ich glaube nicht an dieses Wort [Menschenrechte], es gibt keine Menschenrechte. Aber in westlichen Ländern gibt es Tierrechte. In Australien sorgen sie sich eher um Frösche.... Wir nehmen es hin, wenn Ihr uns als Frösche betrachtet – beschützt uns einfach, damit wir in unserem Land bleiben können. – Der Metropolit Nicodemus, der syrisch orthodoxe Erzbischof von Mossul, Nationales Register der Katholiken im Irak

"Diese Menschen sind dieselben wie die, die vor vielen Jahren hier her gekommen sind. Und wir haben sie akzeptiert. Wir haben sie akzeptiert und unsere Tore für sie geöffnet, und sie haben uns erst zu Minderheiten und dann zu Flüchtlingen in unserem eigenen Land gemacht. Und das wird, wenn Ihr nicht aufwacht, auch Euch geschehen." – Der Metropolit Nicodemus

"Die Sorge um das Überleben von Pandabären ist größer", als die um die Vernichtung von Christen im Nahen Osten. – Amin Maalouf, französisch-libanesicher Schriftsteller, Le Temps

Die meisten christlichen Kirchen in und um Mossul sind vom ISIS entweiht oder zerstört worden. Im Bild: Der schwer zerstörte Glockenturm der Johanneskirche (Mar Yohanna) in der Stadt Qaraqosh, nahe Mossul, am 16. April 2017. (Photo: Carl Court/Getty Images)

"Die Straße war voller Menschen. Ich habe weder den Anfang noch das Ende dieser Prozession sehen können. Es gab weinende Kinder und Familie, die kleine Koffer hinter sich herzogen. Alte Männer saßen auf den Schultern ihrer Söhne. Die Menschen hatten Durst, da es sehr heiß war. Wie haben alles verloren, was wir uns im Leben erarbeitet hatten, und niemand hat für unser Überleben gekämpft."

"Wir stehen vor dem Abgrund einer Katastrophe und, wenn wir nicht bald, innerhalb weniger Wochen, handeln, könnten die kleinen Überrete der christlichen Gemeinden im Irak weitgehend von dem Völdermord ausgelöscht sein, der im Irak und Syrien an Christen begangen wird."

"Die Altare, die Ikonotasen* und die Taufbecken waren in Stücke gehauen. Aber was mich am meisten getroffen hat war, daß die Taufregister verbrannt worden waren. Es ist, als hätten sie unseren Glauben auslöschen wollen."

"Die Kategorien reichen von ´bedrohter Spezies´, bei einer Abnahme von 30-50%, über ´stark bedroht´, bei einer Abnahme von 80-90% bis zum endgültigen Aussterben. Die christliche Bevölkerung des Irak ist um 83% geschrumpft und fällt damit in die Kategorie ´stark vom Aussterben bedroht´."

*******

Giulio Meotti, Kulturredakteur bei Il Foglio, ist italienischer Journalist und Schriftsteller.



VonÜbersetzung©:Dank den Herausgebern für die Erlaubnis zur Veröffentlichung18. August 2019,Vor zwei Jahren wurde der ISIS in Mossul besiegt und sein Kalifat brach zusammen. Zuvor hatten die Extremisten die Stadt jedoch erfolgreich von Christen "gesäubert". Vor dem Aufstieg des ISIS hatten dort mehr als 15.000 Christen gelebt. Im Juli 2019 hat die katholische Wohltätigkeitsorganisation, Hilfe für bedürftige Christen, aufgedeckt , daß nur etwa 40 Christen zurückgekehrt sind. Vor nicht allzu langer Zeit feierte Mossul " Weihnachten ohne Christen ".Dieser kulturelle Genozid war, dank der Gleichgültigkeit der Europäer und vieler Christen im Westen, die sich mehr darum sorgen auf keinen Fall "islamophob" zu erscheinen, anstatt ihre eigenen Glaubensgeschwister zu verteidigen, erfolgreich. Vater Ragheed Ganni, beispielsweise, ein Priester aus Mossul, hatte gerade die Feier der Heiligen Messe beendet, als er von Islamisten getötet worden ist. In einem seiner letzten Briefe hatte er geschrieben : "Wir stehen am Rande des Kollaps." Das war im Jahr 2007 – fast zehn Jahreder ISIS die Christen in Mossul ausgerottet hat. Damals fragte die:"Hat die Welt weggesehen, als Christen getötet wurden?" Definitiv.Auch war in Mossul, wo Juden über Jahrtausende gelebt hatten, eine verlorengegangene jüdische Vergangenheit wieder aufgetaucht . Nun, 2000 Jahre später, sind dort sowohl das Judentum als auch das Christentum nachhaltig vernichtet worden. Diese Zeit ist vorbei. Die Zeitunghat das Zeugnis eines Christen namens Yousef (Name geändert) aufgehoben, der in der Nacht des 6. August 2014, einen Tag vor der Ankunft des ISISI, aus der Stadt geflohen ist. "Es war ein wirklicher Exodus", sagte Yousef."Einige Gemeinden, wie etwa die kleinen christlichen Viertel von Mossul, sind quasi für immer verloren", schrieben zweiWissenschaftler.Allein in Mossul sind 45 Kirchen verwüstet oder zerstört worden. Nicht eine einzige wurde ausgelassen. Heute ist in der gesamten Stadt nur noch eine Kirche geöffnet. Der ISIS war dort, allem Anschein nach, bemüht, die christliche Vergangenheit auszulöschen.Sie hatten es auch auf das im vierten Jahrhundert gegründete Kloster Mar-Benham* abgesehen. Das Kloster hatte sowohl die islamische Eroberung als auf darauffolgende Invasionen überstanden, aber im Jahr 2017 sind Kreuze zerstört, Kammern geplündert und Statuen der Jungfrau Maria geköpft worden. Der irakische Priester, Najeb Michael, der 850 Manuskripte vor dem Islamischen Staat in Sicherheit gebracht hatte, ist im vergangenen Januar zum Chaldäisch Katholischen Erzbischof von Mossul ernannt worden.Als Milizen des ISIS und der Al Nusra Front, einem Ableger von Ql-Qaida, die christliche Stadt Maaloua angegriffen haben, sind sie nach demselben Muster vorgegangen. "Sie haben die Gesichter der Heiligen zerkratzt und sie haben die Statuen verstreut", sagte Vater Toufic Eid kürzlich gegenüber der vatikanischen Nachrichtenagentur.Auf dem Friedhof der St. Georgskirche in Karamlech, einem Dorf östlich von Mossul, hat der ISIS einen Körper exhumiert und geköpft , nur weil der Mensch ein Christ gewesen ist.Der Glauben der Christen in Mossul gleicht dem aller Christen im Irak. "Bei der Weltnaturschutzunion (IUCN) existieren verschiedene Kategorien zur Einstufung der Gefahr der des Aussterbens bedrohter Tierarten", schreibt Benedict Kiely, der Gründer von Nasarean.org , eine Organisation zum Schutz verfolgter Christen im Nahen Osten.Zu seiner Schande scheint dem Westen das Schicksal der Christen im Nahen Osten nach wie vor völlig gleichgültig zu sein. Der Syrisch Orthodoxe Erzbischof von Mossul, der Metropolit Nicodemus , faßt dies in folgende Worte:"Das Christentum im Irak, eine der ältesten, wenn nicht die älteste Kirchen der Welt, steht gefährlich kurz vo dem Aussterben", betonte Bashar Warda, der Erzbischof von Irbil, der Hauptstadt im irakischen Kurdistan, im Mai dieses Jahres in London. "Wer von uns dort bleibt muß mit seinem Märtyrertod rechnen." Daraufhin hat Warda britischen Führern der "politischen Korrektheit" aus Furcht vor "Islamophobie-Vorwürfen" beschuldigt. "Werden Sie diese niemals endende, organisierte Verfolgung gegen uns fortsetzen?", fragte Warda. "Werden igendjemand, wenn die nächste Welle der Gewalt uns trifft, auf Ihren Campus demonstrieren und Schilder mit der Aufschrift ´Wir alle sind Christen´ in die Luft halten?"Diese Christen scheinen nur auf Kosten ihres Blutes, ihres Verschwindens und ihres Leidens Erwähnung auf unseren Fernsehbildschirmen und in unseren Zeitungen zu finden. Ihre Tragödie beleuchtet unseren moralischen Selbstmord.Der französisch-libanesische Autor, Amin Maalouf, hat es in folgende Worte gefaßt : "Das ist der große Widerspruch: Dem Westen wird vorgeworfen, anderen seine Werte aufbürden zu wollen, die wahre Tragödie jedoch ist seine Unfähigkeit, sie zu vermitteln.... Manchmal haben wir den Eindruck, daß die Menschen im Westen das Christentum allein für sich selbst zu beanspruchen.... und daß sie sich sagen: Wir sind die Christen, und der Rest ist nur ein archäologischer Rest, der verschwinden soll. Die Sorge um das Überleben von Pandabären ist größer", als die um die Vernichtung von Christen im Nahen Osten.Die mit einem * gekennzeichneten Links wurden zusätzlich eingefügt