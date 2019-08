Kurzmeldung: Syrische Armee nach erneutem Vorstoß weniger als 1 km von Khan Sheikhoun entfernt

Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt inkl. Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 18,- Euro.





Von Al Masdar News Übersetzung©:BEIRUT, LIBANON 18. August (12:35),Laut dieser Quelle, hat der abendliche Vormarsch die Syrisch Arabische Armee in die Lage versetzt Khan Sheikhoun angreifen zu können.Unter der Leitung der Tiger-Kräfte war es der SAA nach der Fortsetzung ihrer Offensive im südlichen Umland des Regierungsbezirks Idlibs möglich an diesem Abend die landwirtschaftlichen Flächen von Khan Sheikhoun zu einzunehmen.Zur selben Zeit hat die SAA mit der Erstürmung der nahegelegenen Stadt Rakaya sowie dem Gipfel von Tal Nar begonnen, die beide nordwestlich von Khan Sheikhoun gelegen sind.Wenn die Syrisch Arabische Armee Khan Sheikhoun stürmt, wird dies von der Westflanke der Stadt aus geschehen, da ihr Vormarsch auf die Südliche Flanke der Stadt derzeit von den jihadistischen Rebellen nahe des Dorfes Sukayk zum Erliegen gebracht worden ist.Die jihadistischen Rebellen von Hayat Tahrir al-Sham und Wa-Harid Al-Mu'minin [Weckt die Gläubigen] hatten am Samstagmorgen mit einer großen Gegenoffensive begonnen, um Sukayk zurückzuerobern.Obwohl sie daran gescheitert sind Sukayk zurückzuerobern, ist es ihnen gelungen einige Stellungen nördlich der Stadt zurückzuerobern.