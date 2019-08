Langsam versinkt Frankreich im Chaos

Übersetzung©

: Andreas Ungerer

[Anm:

Dieser, ohne Foto, siebenseitige Artikel von Dr.

Guy Millière, entspricht nicht nur der derzeitigen Situaition in Frankreich, sondern zeigt dermaßen viele, erschreckende Parallelen zur Entwicklung in Deutschland und anderen europäischen Ländern, daß er, meines Erachtens wert ist, nicht nur gelesen, sondern, bspw., ausgedruckt, zusammengeheftet und weitergegeben zu werden. (Leider kann ich hier derzeit keine eigene diesbezügliche PDF-Datei zur Verfügung stellen.) A.]

Präsident Macron hat niemals seine Anteilnahme für Menschen bekundet, die ein Auge oder eine Hand verloren haben... Aufgrund extremer Polizeigewalt. Stattdessen hat er das französische Parlament aufgefordert ein Gesetz zu verabschieden, daß das Demonstrationsrecht und die Unschuldsvermutung fast vollständig aufhebt, und das die, selbst grundlose, Verhaftung von jedermann im ganzen Land ermöglicht. Das Gesetz wurde verabschiedet.

Im Juni hat das französische Parlament ein weiteres Gesetz verabschiedet, das jedermann schwer bestraft, der etwas sagt oder schreibt, was möglicherweise "hate speech" enthalten könnte. Das Gesetz ist dermaßen vage formuliert, daß Jonathan Turley, ein amerikanischer Rechtswissenschaftler, sich zu einer Reaktion gezwungen sah. "Frankreich", schrieb er, "ist nun zu einer der größten internationalen Bedrohungen für die Meinungsfreiheit geworden."





Die Hauptsorge Macrons und der französischen Regierung scheint hingegen nicht der Gefahr von Aufständen, dem öffentlichen Unmut, dem Verdrängen des Christentums, der desaströsen wirtschaftlichen Situation oder der Islamisierung und deren Konsequenzen zu gelten. Stattdessen gilt sie dem Klimawandel.





"Der Westen weiß nicht mehr, was er eigentlich ist, weil er längst weder weiß noch wissen will, was ihn geformt hat, wie er entstanden ist und was er war und aus ihm wurde. (...) Dieses Abschnüren der eigenen Kehle führt naturgemäß zu einer Dekadenz, die neuen barbarischen Zivilisationen den Weg ebnet." – Kardinal Robert Sarah, in Le soir approche et déjà le jour baisse ("Der Abend naht, und es dämmert bereits").

Der französische Staatspräsident, Emanuel Macron, hat niemals sein Bedauern gegenüber jenen ausgedrückt, die ein Auge oder eine Hand aufgrund extremer Polizeigewalt verloren haben. Stattdessen hat er das französische Parlament aufgefordert ein Gesetzt zu verabschieden, daß das Demonstrationsrecht und die Unschuldsvermutung fast vollständig aufhebt, und das die, selbst grundlose, Verhaftung von jedermann im ganzen Land ermöglicht. Das Gesetz wurde verabschiedet. (Photo: Kiyoshi Ota - Pool/Getty Images)

ein beispielsweise in der Schweiz übliches Referendum

"In Frankreich geraten unterschiedliche Gesellschaftsgruppen zunehmend in Konflikt miteinander und es wird sehr ungestüm... heute leben wir noch miteinander Seite an Seite, jedoch befürchte ich, daß wir uns schon morgen gegenüberstehen werden."

*******

Der promovierte Wissenschaftler

,

Dr. Guy Millière

(Fachrichtung: Wirtschaft, Geopolitik),

ist Professor

für Kulturgeschichte, Rechtsphilosophie und Kommunikationsökonomie

an der Universität Paris und außerordentlicher Professor an der Sciences Po sowie Gastprofessor in den USA.



Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt, inklusive Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 269,- Euro.

Bitte verbreiten Sie die Beiträge dieses Blogs und tragen Sie durch Ihre Wertschätzung zur Deckung der Kosten sowie zum Erhalt dieser Arbeit bei.

Herzlichen Dank!