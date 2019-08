Von Dr. Abdullah Manaz

Die Auslöschung der sunnitischen Opposition: Sunnitische Gruppen waren die einzige Kraft, welche den iranisch-schiitischen Expansionismus hätten aufhalten können. Jedoch gehörten einige der in der Region präsenten Sunniten der Muslimbruderschaft an, und ein anderer Teil war Bestandteil von Al-Qaida. Beide stellten eine Bedrohung für Israels Sicherheitsstrategien dar. Hierbei war es notwendig, abseits bereits existierender sunnitischer Gruppen, eine brandneue radikal-islamistische Organisation und Bedrohung im Einklang mit den Interessen der Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten ins Leben zu rufen.

Die Rechtfertigung für den Militäreinsatz und die Intervention: Die VS und ihre Verbündeten konnten mit der Neuen Bedrohung die Militärpräsenz in der Region nur absichern. Auf diese Weise ließen sich ihre Interventionen auf internationaler Ebene legitimieren und die Bildung der Grenzen des Neuen Nahen Ostens kontrollieren.

Der sunnitisch-schiitische Konflikt: Die Glaubens-Konflikte zwischen Muslimen würden Nahrung erhalten und die sunnitischen Gruppen würden die regionale Expansion pro-iranischer, schiitischer Gruppen verhindern. Auf diese Weise würden sich amerikanische Truppen durch lokale Streitkräfte freundlicher Feinde ersetzen lassen.

Die Stärkung der Assad-Administration: Um die anti-israelische, sunnitische Opposition zu neutralisieren, müßte die Assad-Administration vor der Weltöffentlichkeit dauerhaft anerkannt und wieder legitimiert werden.

Deaktivierung russischer Radikaler: Das Daesh-Projekt war eine Chance für Rußland. Mit einer internationalen Jihadistenbewegung würden radikale islamistische Gruppen, besonders im Kaukasus, aus dem Land gebracht und im Umfeld des Krieges neutralisiert werden.

Die Umsetzung des Kurdistan-Plans: Das Kurdistan-Projekt, das im Nahen Osten und der Türkei eine Mauer zwischen der Türkei und der islamischen Welt errichtet wurde de facto gestartet. Die Organisation Daesh hätte die Kurden und pro-westliche Minderheiten im Irak und in Syrien angreifen und diese Regionen, nach einem kontrollierten Konflikt, dann an die VS und ein souveränes Kurdistan übergeben sollen. In Wirklichkeit haben die irakischen Kurden ihr Territorium, nach dem Erscheinen von Daesh in der Region, um 50% vergrößert, und die Terrororganisation PKK ist um 800% gewachsen.

Großisrael und Mesopotamien: Große Wasserressourcen zwischen den mesopotamischen Gebieten und den beiden großen Staudämmen zwischen Euphrat und Tigris, die von strategischer Bedeutung für die Vereinigten Staaten und (dem Traum von Groß-)Israel wären unter Kontrolle.

Ein Mediterraner Energie-Korridor: Nach der Entdeckung von Erdöl im Jahr 1859, bestand einer der wichtigsten Pläne des Westens darin, das Öl des Nahen Ostens zum Mittelmeer zu transportieren. Das Daesh-Projekt würde eine Grundlage für die Errichtung eines irakisch-mediterranen Korridors schaffen, in dem sich die wichtigsten Gas- und Ölförderanlagen befänden.

Globale Bedrohung und Geostrategie: Die Existenz von Al-Qaida und ihre Aktionen waren ein wichtiger Grund für die VS, um sich in Asien und dem Erweiterten Nahe Osten festzusetzen. Noch einmal: Die Terrororganisation Daesh, die auf der Basis von Al-Qaida errichtet worden ist, war eine Rechtfertigung für strategische Interessen der VS. Daesh ist nicht nur im Irak und Syrien entstanden, sondern auch in vielen anderen strategischen Regionen, wie Afghanistan, Libyen, Nigeria, dem Jemen, Somalia, im Sinai, Nigeria und im Kaukasus, und hat die VS veranlaßt in diesen Regionen zu intervenieren. Um Chinas Welthandel zu unterminieren, den die VS als größte Bedrohung ausgemacht haben, entstand in Somalia die Organisation El Shabab. Der Großteil der Schiffe, die von al-Shabab, welche dieselbe Philosophie und Haltung wie Daesch verfolgt, angegriffen worden sind, haben chinesische Güter transportiert. Nun konnten die VS sich dort festsetzen, wo Daesh schon beinahe war.

Die salafistische Philosophie von Daesh und die muslimische Feindschaft

Die internationale Unterstützung der Terrororganisation Daesh

Wo sich die Daesh-Milizen derzeit befinden

Gordon Duff ist Veteran der Marines des Vietnamkriegs. Er ist ein kriegsbehindert und setzt sich seit Jahrzehnten für die Lösung von Problemen von Vetranen und Kriegsgefangenen ein. Gordon ist akkreditierter Diplomat und gilt allgemein als einer der führenden globalen Nachrichtenspezialisten. Er leitet die weltweit größte private Geheimdienstorganisation und berät regelmäßig Regierungen, die sich durch Sicherheitsfragen herausgefordert sehen.



Duff ist weit gereist, wird weltweit veröffentlicht und ist in mehr als "mehreren" Ländern regelmäßig im Fernsehen und Radio zu Gast. Auch ist er gelernter Koch, Weinliebhaber, begeisterter Motorradfahrer und, als Büchsenmacher, spezialisiert auf historische Waffen und deren Restaurierung.

Seine Geschäftserfahrungen und Interessen liegen in der Energie- und Wehrtechnik.

Abdullah Manaz wurde im Jahr 1958 geboren. Er absolvierte 1984 die Theologische Fakultät der Universität Ankara. Am 06.11.1990 wurde er an der Ankara University Graduate School of Social Sciences zum Doktor für Islamische Philosophie promoviert. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Rolle der Weisheit beim Verständnis des Heiligen Qur´an.





Nach 1978 begann er mit seiner journalistischen Arbeit und einige seiner Artikel und Cartoons wurden in nationalen Zeitungen veröffentlicht. Im Jahr 1984 begann er als Produzent beim türkischen Radio und Fernsehen zu arbeiten. Bis heute hat er Hunderte von Fernsehsendungen produziert und inszeniert. Für seine Programme erhielt er in den Jahren 1985, 1986 und 1994 verschiedene Auszeichnungen. 1987 studierte er für ein Jahr in Syrien die arabische Sprache. Er wurde am 15.06.1990 zum Sachverständigen ernannt und forschte mehrmals im Nordirak, Iran, Jordanien, Libanon, Ägypten, Libyen und Tunesien sowie in europäischen Ländern.





Von 1995 bis 1998 hielt er Vorträge über "Programmproduktion im Fernsehen" an der Fakultät für Kommunikation der Ege University. In den Jahren 2003 und 2004 war er Präsident der "National Unity and Strategy Foundation". Er hat an nationalen und internationalen Konferenzen teilgenommen und dort Vorträge gehalten. Seit dem Jahr 2011 ist er als strategischer Experte bei der türkischen Radio- und Fernsehgesellschaft im Ruhestand. Er spricht Englisch und Arabisch, und hat 25 Bücher auf Türkisch, Englisch und Arabisch veröffentlicht.

Von Gordon Duff, Chefredakteur Übersetzung©:Diese 16 Normseiten umfassende Analyse bestätigt einmal mehr die nicht nur hier seit Jahren veröffentlichten Aussagen vieler namhafter, internationaler Autoren über die Herkunft des so genannten ISIS und die der westlichen Öffentlichkeit von ihren Regierungen und den Mainstream Medien verschwiegenen diesbezüglichen Tatsachenund Zusammenhänge.28. Juli 2019,Die von der VS-Armee gefangen genommenen Al-Qaeda-Kämpfer wurden in den Gefängnissen von Abu Ghraib und Bukka interniert. Das war die Zeit als, mit bürgerlichem Namen Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, die Bühne betrat. Imwurde Baghdadi ins Gefängnis vongeworfen, wo auch die Al-Qaeda-Kämpfer aus Falludscha gefangen gehalten wurden. Nach etwa 8 Monaten, wurde Baghdadi im Oktober 2004 ins Lagergebracht.Baghdadi, der 1996 an der Islamischen Universität von Bagdad promoviert worden ist und zu Zeiten Saddams angeblich Saddams mit dem Geheimdienst () zusammengearbeitet haben soll, war eine wichtige Person in diesem Lager, in dem sich 24.000 Menschen in 24 verschiedenen Abschnitten befanden. Baghdadi hatte vomeine besondere Chance erhalten. Während die übrigen Gefangenen nicht von einem Abschnitt zum anderen wechseln konnten, durftesämtliche Abteilungen betreten. Er verrichtete Freitagsgebete und hielt religiöse Vorträge. Die meisten Kämpfer in diesen Lagern waren Al-Qaida-Kämpfer, diehatten. (Parks, 2015)Baghdadi, der sich mit dem Pentagon geeinigt hatte, wurde imbedingungslos aus dem Lagerentlassen. Von da an gab es bis zum Jahr 2009 immer wieder widersprüchliche Informationen über Abu Bakr al Baghdadis Aufenthaltsorte und Ziele.Die wichtigste Nachricht hinsichtlich der Gründung der Organisation findet sich in der in Barhain ansässigenvom 16. Juli 2014. Laut dieser Meldung, hat der Agent der, Edward Snowden, daß Daesh von Israel, Großbritannien und den VS-Geheimdiensten gegründet und von ihnen ausgebildet worden ist. Laut Snowden, plante diese "" (Das Hornissennest) genannte geheime Operation, das Erfassen und die Beseitigung aller islamistischen Radikalen der Welt an einem Ort. Abu Bakr al Baghdadi hat vomeine militärische, theologische und rhetorische Ausbildung erhalten. (Tsang, 2014)Der jordanische Führer der irakischen Al-Qaida,, wurde am Mittwoch, den 7. Juni 2006, in der Region Bakuba in Diyala infolge eines VS-Luftangriffs mit Unterstützung der irakischen Maliki-Regierung ermordet., der Chefberater der VSA in Afghanistan und im Nahen Osten, war eine der wichtigen Köpfe bei dieser Operation. Zarqawi hatte ebenfalls eine Zeit lang gegen die Russen in Afghanistan gekämpft. (The New York Times, 8. Juni 2006)Nach dem Tod Zarqawis (im Alter von 55 Jahren) warder Weg zur Führung geebnet. Imwurde Baghdadi von 11 Mitgliedern der seinerzeit von Hamid al-Zavi geführten Al-Qaida im Irak zum Generalkommandeur ernannt. Daraufhin hat die neue Gruppe die Errichtung desunter dem Namen "" verkündet. Im Jahr 2010 wurde Hamid al-Zavi getötet und, der sich den Spitznamen "Abu Bakr Al Baghdadi" zugelegt hatte, übernahm die Führung der Organisation.Maliki, der zwischen den Jahren 2006 und 2014 Premierminister war, hat einem lokalen Fernsehsender gegenüber am Sonntag erklärt, daß die Regierung des ehemaligeneine Schlüsselrolle bei der Erschaffung von Daesh gespielt hat, indem er der Terrorgruppe erlaubt hat irakische Territorium zu überrennen. Laut des ehemaligen Premiers haben die VS dem Irak mit Bildmaterial des Geheimdiensts und Luftaufnahmen zur Verfügung zur Verfügung gestellt, welche die punktgenauen Positionen von-Milizen zeigten, die sich hinter den irakischen Grenzen in Syrien in in großer Anzahl in Stellung gebracht hatten und darauf warteten, nach einem ihrer Meinung nach kurz bevorstehenden Sturz des syrischen Präsidenten, Bashar al-Assad, in den Irak einzudringen. Maliki sagte, daß Bagdad damals nicht über genügend Kampfflugzeuge verfügte, um die Stellungen der Terroristen zu bombardieren und die Reichweite der irakischen Kampfhubschrauber nicht ausgereicht hat, um sie anzugreifen. Daher wandte sich Bagdad selbstverständlich an Washington und bat die Obama-Administration darum, der irakischen Luftwaffe "ein oder zwei" Kampfflugzeuge gemäß des im Jahr 2008 vereinbarten gegenseitigen Sicherheitsabkommens zur Verfügung zu stellen. Washington jedoch verwarf die Anfrage und riet der irakischen Regierung Jordanien um Hilfe zu bitten, was jedoch ausgeschlossen war, da es seinerzeit kein militärisches Unterstützungsabkommen zwischen Bagdad und Amman gab. Der ehemalige Premier sagte: "." Maliki sagte, daß er immer noch nicht begreifen könne, warum die Obama-Regierung diese Entscheidung getroffen hat, die Terroristen durch die Weigerung, ihre Stellungen zu bombardieren, davonkommen zu lassen. Der ehemalige Premierminister thematisierte die andauernde Debatte im Irak über die Legitimität der amerikanischen Militärpräsenz in dem Land vor dem Hintergrund, daß Washington niemals um Erlaubnis gebeten hat, nach seinem vollständigen Truppenabzug im Jahr 2011 in das Land zurückkehren zu dürfen. (Press TV, 25. Februar 2019)Im Jahr 2009 kam es zu einem bedeutenden Wandel in der Politik dergegenüber dem erweiterten Nahen Osten. Zu dieser Zeit hatte der damalige türkische Ministerpräsident, Recep Tayyip, damit begonnen sich den Nahost-Plänen der Vereinigten Staaten offen zu widersetzen und zu einem charismatischen Führer unter den sunnitischen Muslimen in der Region zu werden. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2009 hat Tayyip Erdogan mit den Worten, " eine Minute , den israelischen Präsidenten, Simon Peres, zurechtgewiesen und die Bande zwischen Erdogan und der Obama-Administration zerbrochen. Zwischen den VS und der Türkei war ein großer versteckter Krieg ausgebrochen. Die VS haben einerseits mit ihrer 5. Kolonne, der Gülen-Bewegung* , gegen anti-amerikanische Offiziere in der türkischen Armee mobil gemacht und waren sogar bereit Erdogan zu töten, andererseits jedoch haben sie beschlossen mit der Regierung-in Syrien zu kooperieren.Dashatte enge Beziehungen zuminnerhalb des Netzwerks desaufgebaut, die sich seit 2009 gefestigt haben. Die VS, Großbritannien und Israel hatten damit begonnen sich wegen der Stärkung der sunnitisch-islamistischen Opposition Sorgen zu machen, und haben ihre Strategie hinsichtlich einer Fortsetzung der Assad-Administration geändert. Hierzu haben das Pentagon und der syrische Militärgeheimdienst mit Rußlands Kenntnis bedeutende Finanzierungen an das Daesh-Projekt geleistet. Der syrische Geheimdienstoffizieralles Mögliche unternommen, um Daesh innerhalb seines eigenen Hauptquartiers in Zabadani zu stärken. (Es wurde gemeldet, daß der General im Jahr 2012 an Krebs verstorben sei. Die Ermordung von Kommandeuren wie, die vor dem Ende ihre Arbeit große Operationen geleitet haben, hatte bei Muhabarat Tradition). Quellen zufolge, hat zwischen 2009 und 2012 ein bedeutsamer Anteil der ausländischen, radikalen Islamisten, die Daesh beigetreten sind, densowie die Autobahn zwischen dem Libanon und Damaskus zur Einreise genutzt. Während dieser Zeit war die Anzahl derer, die über die Türkei und den Irak eingereist sind wirklich gering. Baghdadi hatte eine besondere Affinität zu denund hat hierfür besondere Unterstützung durch dieerhalten. Während dieser Zeit sind einige Al-Quaida-Milizen von dem Regime aus syrischen Gefängnissen entlassen worden, um Daesh beizutreten. (Chulov, 2014)In diesem Vorbereitungsprozeß wurdezum Hauptverwaltungssitz für die Terrororganisation, Daesh, erkoren. König Abdullah II hatte sich diesen Bestrebungen widersetzt, unterlag jedoch dem durch die VS und Britannien ausgeübten Zwang. Zum Hauptquartier und Trainingscamp für Daesh wurden der in der jordanischen Provinzgelegene, nahe der Stadt, sowie der in dessen Nähe gelegene Bereich des Militärgeheimdienstes bestimmt. Die führenden Kommandeure von Daesh wurden in das, nahe der Stadt Amman verbracht.Annähernd 80% der ausländischen Daesh-Milizen stammten aus Regionen desund der. Der Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB,, hat erklärt, daß das tatsächliche Ziel des in Jordanien durch das Pentagon ausgebildeten Daesh diegewesen sind. (Sputnik, 2015)Diesbezüglich haben sich besonders dersowieund Experten kaukasischer Herkunft eingebracht. Viele Mitglieder der Gruppe, einem Ableger des Daesh aus der Provinz Darʿā *, haben bestätigt, daß ihr Anführer Abu Ali al-Beridi Geld und logistische Unterstützung aus Jordanien von Scheich Abu Ubeyde al-Kahtani erhalten hat. (YouTube, 2015a)Lassen Sie uns hier klarstellen, daß hauptsächlich zwei Korridore für den Import von Radikalen für Daesh in die Region benutzt worden sind. Derund der, der von speziellen Gefolgsleuten des tschetschenischen Anführerskontrolliert worden ist. Bei diesem Prozeß war die Anzahl der Organisationen, die Daesh-Milizen durch die Türkei geschleust haben, verglichen mit anderen, tatsächlich gering. Laut den nach demzugänglichen Informationen, haben einige der Gülem-Bewegung zuzuordnende Kommandeure aus dem türkischen, dem irakischen und syrischen Grenzgebiet freie Grenzübergänge für Daesh eingerichtet. Allerdings haben internationale Medienorganisationen aus denund demimmer den türkischen Korridor anstelle der beiden anderen wichtigen Korridore erwähnt. Das Hauptziel in diesem, nach dem Jahr 2009 eröffneten psychologischen Krieg waren die Türkei und Recep Tayyip Erdogan.Imhaben die VS und Britannien ihre Botschaften ingeschlossen und der syrische Bürgerkrieg hat offiziell begonnen. Die auf Initiative derund dergegründete Gruppe dererholte sich. Seit dem Jahr 2012 hat die Macht der schiitischen, irakischen Regierung und des Iran im Irak und in der Region unvorhersehbarer Weise zugenommen. Der Iran begann damit der-Administration sowie dermilitärische und logistische Hilfe zukommen zu lassen. Im Irak sind die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten eskaliert. Sowohl inals auchStädten begannen bei Zeremonien und ans religiösen Kultstätten Autobomben zu explodieren.Imhatten Daesh-Milizen die Stadt, in deren Nähe sich Syriens größter Staudamm befindet, vollständig eingenommen. Sie sollte zu künftigen Kommandozentrale der Organisation werden, und als die Zeit gekommen war, war sie die letzte den VS und ihren Verbündeten überlassene Hochburg.Amwurden annähernd Eintausend Milizen vonaus irakischen Gefängnissen entlassen. Diese Situation war ein untrügliches Zeichen dafür, daß sich die pro-iranische irakische Regierung an den Verbrechen von Daesh beteiligt hat. Diese Al-Qaida-Kämpfer gehorchten, der ihnen aus dem Lagerbekannt war und schlossen sich Daesh an.Am(am Jahrestag von Zarqawis Tod) marschierten nur 1.500 Daesh-Milizen, angeführt von, inein. Hierauf gegen etwa 50.000 irakische Soldaten die modernsten, dort stationierten VS-Waffen auf und flohen aus der Stadt. Daher war die Terrororganisation, der auf diese Weise der Weg geebnet worden war, mit moderner Waffentechnologie bestückt.Imhat der, El-Zamili,. El Zamili hat behauptet, daß Flugzeuge der Koalition oft Waffen über von Daesh kontrollierten Gebieten abwerfen. (Mamoun 2015)Ein weiteres interessantes Vorkommnis war, daß über 120Mitglieder desim Süden Syriens beim Training in Uniformen von Daesh entdeckt worden sind. Als bekannt wurde, daß Kampfflugzeuge derdas Feuer auf diese Gruppe eröffnen sollten, hat diedies untersagt und den Fall mit der Begründung geschlossen, daß es sich hierbei um Ausbildungsaktivitäten gehandelt habe. (Giannangeli & Taylor, 2015)Die Terrororganisation Daesh ist vollständig am Reißbrett entwickelt worden, mit ihren eigenen Uniformen, ihrer eigenen Flagge, Mediendiensten, Trikots in-Farben, Märschen, Ausbildung, Aktionen und Strategien. All das ist kein Hinweis darauf, daß eine islamistische Gruppe aus ihrer eigenen Kultur und Traditionen entstehen kann.Diehat neue Strategien entwickelt, um weiterhin VS-Interessen zu bedienen, während sie geplant hat sich aus der Region zurückzuziehen. Die wichtigste Entwicklung hierbei war die Terrororganisation Daesh, ein gemeinsames Projekt der Geheimdienste, der, desundEine der ersten Aufgaben desbestand darin zu verhindern, daß die von den VS bei derzurückgelassenen modernen Waffen in die Hände der schiitischen Regierung fallen. Während die VS versucht haben den sunnitischen Widerstand im Irak zu brechen, mußten sie die schiitische Regierung auf indirekten Wegen stärken. Sicherlich, auch die schiitische irakische Regierung befand sich im Einflußbereich desund, und natürlich würde nach einem Rückzug deraus dem Irak die gesamte Region in den Handlungsbereich des Irans und Rußlands gelangen.Die wichtigsten Ziele des Daesh-Projekts können wie folgt zusammengefaßt werden:Die Terrororganisation Daesh, die auf der Basis islamischer Kultur und islamistischer Organisationen errichtet worden ist, definiert alleals Gegner.Laut einer im Dezember 2018 durchgeführten Studie, waren 60% der Aktionen der Terrororganisation Daesh imgegenund 40% gegen diegerichtet. Der ehemalige Sprecher der Organisation, Abu Muhammad al-Adnani, hat gelobt, daß(Asyanin Sese, 3. Dezember 2018)Laut der Organisation, sind alle Muslime ungläubig. Dieses Konzept derähnelt sehr dem radikalen saudischen. Daher warauch das Land, daß, nach Rußland, die meisten Milizen zu der Terrororganisation Daesh entsandt hat. Eine der fundamentalen Charakteristika des salafistischen Glaubens ist, daß er streng gegen denislamischen Glauben gerichtet ist und diesem Blasphemie vorwirft. Daher ist dieiranische Regierung auch der größte Gegner Saudi-Arabiens in der Region. Die Saudis sind nicht nur dem Iran, sondern allen Schiiten im Nahen Osten zutiefst feindlich gesonnen, und haben gegen sie zu den Waffen gegriffen. Auch gab es bei den Medien von Daesh viele Artikel über die Feindschaft des Iran mit der Terrororganisation Daesh. Der wichtigste Feind der Terrororganisation Daesh nach den Schiiten ist dieObwohl dieeine eintausend Kilometer lange Grenze mit der Region verbindet, kamen kamen die meisten Milizen, die der Terrororganisation Daesh beigetreten sind, tatsächlich aus unterschiedlichen Ländern, wieund. Weiter unten können sie das Ergebnis einer von dererstellten Studie über dieeinsehen. (BBC, 2017)Eine der wichtigsten Bekenntnisse über die Rolle der VS bei der Entwicklung der Terrororganisation Daesh stammt von dem ehemaligen Chef des Militärgeheimdienstes von, aus einem Interview füe Al Jazeera vom 4. August 2015. Damals sagte Flynn, daß die. Er war am 20. Januar [2017 / Anm. d. Übers.]oberster Militärführer und Sicherheitsberater des Präsidenten. (Aljazeera, 2015).In derselben Art und Weise hat der ehemalige-Oberbefehlshaber, General Wesley Clark, gegenüber CNN berichtet: "" Hierbei hat er ausdrücklich Israel erwähnt. (YouTube, 2015b)hat sich nach dem Jahr 2001, gemeinsam mit einer Gruppe von Mitgliedern des Senats, vehement der von den VS verfolgten Außenpolitik, einer Umgestaltung des Erweiterten Nahen Ostens, den Kriegen in Libyen und Syrien sowie der Gestaltung der VS-Außenpolitik mit Hilfe derIdeologie, widersetzt. (YouTube, 2015c)Diehaben die Terrororganisation Daesh bei verschiedenen Gelegenheiten vor Angriffen geschützt und die Milizen der Terrororganisation aus belagerten Städten evakuiert.Der erste Vorfall beim Transfer der Terrororganisation der Vereinigten Staaten ereignete sich im nordsyrischen. Damals haben die VS 2.000 Daesh-Milizen aus der Region nachgeschleust. Im Juni 2016 haben die VS und die Terrororganisation PKK eine Operation in Mannij gestartet und die Stadt problemlos erobert. Nachdem der Sprecher der VS-freundlichen Gruppen in der Region, Talal Silo, im November 2017 nach langer Zeit Zuflucht in der Türkei gesucht hatte, machte er in seinem Bekenntnis detaillierte Angaben zu diesen Transfers. (Daily Sabah (2017, November 15)Die Freie Syrische Armee, die von denunterstützt worden ist, hat am 3. September 2016 mit einer Operation namensbegonnen. Das Ziel dieser Operation bestand darin, von der Türkei aus auf der Strecke zwischen Azez und Jarabulus innerhalb der Terrororganisation aufzuräumen. Jedoch hat dasdie Operation in ihrer erfolgreichen Phase, während der die wichtigste Stadt der Rgion,, belagert worden ist, aufgeschoben und die Gruppen des Daesh vonnach Al Bab geführt. Obwohl es einige Zeit in Anspruch genommen hatte, ist El Bab, die drittwichtigste Stadt der Organisation, am 23. Februar 2017, durch die von den türkischen Streitkräften unterstütztenundvollständig von Daesh-Milizen gesäubert worden.Die vonunterstützte Armee Assads sah sich mit einer ´militärischen Intervention der VS konfrontiert, als sie sich, nach ihren Sieg in, Raqqa zugewandt hat. Die Vereinigten Staaten fügten der Syrisch Arabischen Armee mit ihre schweren Luftangriffen schwere Verluste zu (The Guardian, 2017). Rußland flog im Gegenzug am 10. Juni 2017 intensive, strategische Luftangriffe auf Raqqa. Bei diesen Angriffen gegen Daesh soll, Berichten zufolge, Baghdadi getötet worden sein. (McKernan, 2017)Lassen Sie uns nicht vergessen, daß es sich bei der Terrororganisation Daesch um ein Projekt handelt, daß gegründet wurde, um den dauerhaften Aufenthalt der VSA in der Region sowie deren territoriale Umstrukturierung zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind im August 2017, nachdem die russischen und syrischen Streitkräfte mit Operationen gegenbegonnen hatten, 20 Kommandeure des Daesh mit einem Flugzeug dervon Deir ez-Zor in eine andere Region ausgeflogen worden.Als die Befreiung vonbekannt geworden ist, hat sich herausgestellt, daß über 4.000 Daesh-Milizen, einschließlich Frauen, Kindern und leitenden Kommandeuren der Organisation, mit Bussen und unter dem Schutz der VS und ihrer aus-Terroristen bestehenden Verbündeten aus der Stadt geschafft worden waren. (Sommerville & Dalati, 2017)Die Milizen der Terrororganisation Daesh wurden mitsamt ihren Waffen unter dem Schutz der VS aus Raqqa geschafft. In der Nachrichtensendungen derhaben die VS erklärt, daß(TRTWorld, 2017)Im selben Monat hatmit Luftunterstützung Rußlands und auf irakischer Seite dieund die Hashdeine intensive Militäroperation durchgeführt, um die Region der von Terrororganisation Daesh zu befreien. Während dieser Operation haben die VS viele Schritte unternommen, um die Terrororganisation zu schützen. Hierzu sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Konaschenkow: "" (Sputnik, 2017b)Das russische Verteidigungsministerium hat vermerkt, daß Daesh-Milizen dasauf demselben Weg, unter VS-Schutz verlassen haben. (Muraselon, 2017)Die eindrucksvollste Erklärung zu der Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Terrororganisation Daesh hat der russische Präsident Putin abgegeben. Putin sagte in seiner traditionellen Rede zum Jahresende: "" (Sputnik 2017c)Schließlich sind fast alle Terroristen, die die Baghos-Farmen in Südostsyrien zu ihrem Hauptquartier gemacht hatten, von den VS nach Nordostsyrien und an die irakische Grenze gebracht worden, ohne getötet worden zu sein.Als Trump seine Entscheidung zum Truppenabzug aus Syrien verkündet hat, haben sich, laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, seit September 2018 5.2680 Familien der Milizen aus der Region zurückgezogen. Die meisten von ihnen sind irakische Staatsbürger und der Rest besitzt die Staatsbürgerschaft westlicher Ländern, Rußlands, Somalias und der Philippinen. (Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, 1. März 2019)Was mit den Milizen der Terrororganisation Daesh geschehen ist, die von dem Bündnis der VS und der PKK aus Baghoz abgezogen worden sind ist weiterhin unbekannt. 