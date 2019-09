Strukturelle Neubewertung des Einsturzes von Gebäude Nr. 7 des World Trade Centers

Projektübersicht

Von University Fairbanks Alaska Übersetzung©:3. September 2019,Die Zielsetzung der Studie gliederte sich in drei Teile:(1) Die Untersuchung der Reaktion der Gebäudestrukturen auf die mögliche Brandlast vom 11. September 2001, (2) Ausschlußszenarien, die den beobachteten Zusammenbruch nicht verursacht haben können und (3) die Bestimmung von strukturellen Ausfällen und ihren Positionen, die den völligen Einsturz in der am 11. September 2001 beobachteten Art und Weise verursacht haben können.Das Forschungsteam der University Alaska Fairbanks (UAF) verwendete drei Herangehensweisen bei der Erforschung der strukturellen Auswirkungen des WTC7 auf die Bedingnungen, die am 11. September 2001 vorgelegen haben können. Zunächst haben wir die örtlich begrenzten strukturellen Auswirkungen der möglichen Brandlast unterhalb des 13. Stockwerks untersucht, wo sich der Großteil der gemeldeten Brände befunden haben soll. Zweitens haben wir unsere eigene Simulation um die des National Institute of Standards and Technologie (NIST) entwickelte Theorie der Einsturz ergänzt. Drittens haben wir etliche Szenarien innerhalb der übergeordneten Gebäudestruktur simuliert, um zu bestimmen welche Art struktureller Ausfälle und ihre Position innerhalb des Gebäudes den in dieser Form beobachteten völligen Einsturz verursacht haben.Die primäre Schlußfolgerung aus unserer Studie ist, daß, im Gegensatz zu den Schlußfolgerungen des NIST und privater Ingenieursunternehmen, welche diesen Einsturz untersucht haben, der Einsturz des WTC 7 nicht von Feuer verursacht worden ist. Die zweite Schlußfolgerung aus unserer Studie ist, daß der Einsturz des WTC 7 auf ein Totalversagen zurückzuführen ist, der auch den annähernd zeitgleichen Ausfall der Stützfunktion der Stahlträger des Gebäudes umfaßt.Die Forschungsgruppe ist derzeit dabei all seine Daten in ein Format zu packen, das bereits heruntergeladen und benutzt werden kann. Wir rechnen damit die Daten irgendwann zwischen dem 16. und dem 30. September 2019 zu veröffentlichenVom 3. September bis zum 1. November können öffentliche Kommentare zu dem vorläufigen Abschlußbericht eingereicht werden, dessen endgültige Fassung Ende des Jahres veröffentlicht werden wird. Während dieser Zeit sind alle Mitglieder der Öffentlichkeit eingeladen, sich mit konstruktiven Kommentare einzubringen, um zur Verbesserung der in dem Bericht enthaltenen Analysen und deren Präsentation beizutragen. Außerdem wird der Bericht während dieser Zeit von externen Fachleuten der UAF sowie von Architects & Engineers for 9/11 Truth begutachtet werden. Kommentatoren werden gebeten ihre Kommentare in Form einer PDF oder eines Word-Dokuments als Anhang an folgende Adresse zu senden: publiccomment@AE911Truth.org