5G oder nicht 5G, das ist hier die Frage

Eileen O´Connor

Direktorin des EM Radiation Research Trust

Genetische Effekte

RFR: 1 114 Arbeiten (65% berichten über Auswirkungen)

ELF EMF: 2 59 Arbeiten (83% berichten über Auswirkungen)

59 Arbeiten (83% berichten über Auswirkungen) Neurologische Effekte

RFR: 211 Arbeiten (68% berichten über Auswirkungen)



ELF EMF: 105 Arbeiten (90% berichten über Auswirkungen)

Oxidativer Streß

RFR: 106 Arbeiten (88% berichten über Auswirkungen)



ELF EMF: 110 Arbeiten (88% berichten über Auswirkungen)

Eileen O’Connor

Von Eileen O´Connor Übersetzung©:Bei diesem kurzen Beitrag handelt es sich um einen Zusatz zu dem zuvor von mir übersetzten Hinweisschreiben des EM Radiation Trust an die britische Regierung . Hier weist Eileen O´Connor die Parlamentarier explizit auf die innerhalb von Beratungsorganisationen und Strahlenschutzbehörden bestehenden Interessenkonflikte hin, und wie sowohl die Parlamentarier selbst als auch die Öffentlichkeit bei der Einführung von 5G mit der Vorlage selektiv ausgewählter, irreführender Forschungsergebnisse hinters Licht geführt werden.Was mir selbst noch wichtig erscheint zu erwähnen ist, daß,Ministerium für Wohnungsbau, Kommunikation und Kommunalverwaltungzu Händen der Abteilung für Infrastrukturplanung3rd Floor, Fry BuildingLondonSwqP 4DFDienstag, 15. Oktober 2019An die mutmaßlich Verantwortlichen:Das Hinweisschreiben habe ich im Namen des EM Radiation Research Trust am Freitag, den 11. Oktober 2019, per E-Mail an Sie versandt. Ich nehme an, daß Sie eine Kopie des Schreibens bezüglich unserer ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Ausbaus von 5G erhalten haben und hoffe, daß Sie dieses Thema mit Ihren Kollegen diskutiert und Ihre rechtliche und moralische Verantwortung gegenüber den von Ihnen vertretenen Menschen gemeinsam überdacht haben. Laden Sie sich das Hinweisschreiben hier herunter: https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2019/10/The-EM-Radiation-Research-Trust-puts-UK-government-on-notice-regarding-5G-amidst-profound-world-wide-health-concerns-3.pdf Ich möchte der Konsultation weitere Informationen hinzufügen. Bitte lesen Sie weiter.Die britische Regierung stützt sich auf die veralteten, fehlerhaften Strahlenschutzrichtlinien der ICNIRP. Diese Richtlinien sind keine Gesetze, sie sind schlicht eine Reihe von Regelungen, die von Mitgliedern einer nichtstaatlichen, privaten Organisation festgelegt worden sind. Beratungsgremien, wie Public Health England, ICNIRP und die Advisory Group on Non-ionising Radiation (AGNIR) stellen nur ungenaue, irreführende und formal falsche Empfehlungen bereit. Bitte lesen Sie hierzu diese, von der Neurowissenschaftlerin Dr. med. Sarah Starkey veröffentlichte, wichtige Studie: https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060 [andere Quelle verwendet als im Originalartikel / Anm. d. Übers.][Die Studie in deutscher Übersetzung ab Seite 4 der PDF vonhier: https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=383&class=DownloadItem Dieses aufschlußreiche Dokument hebt die Interessenkonflikte hervor, die innerhalb dieser miteinander verbundenen Organisationen bestehen, und gibt Aufschluß darüber, wie veröffentlichte Forschungsergebnisse, welche die Schädlichkeit nachweisen, von den Beraterorganisationen zurückgehalten und somit Entscheidungsträger daran gehindert werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bitte sehen Sie sich den folgenden, äußerstVortrag von Dr. Sarah Starkey an. Dies ist ein Skandal auf höchster Ebene und ein Angriff auf die Gesetzesmoral. Hier sind die Beweise. Dr. Sarah Starkey: "Offizielle Hinweise zu Hochfrequenzstrahlung, Risikobewertung und Nebenwirkungen 2018". Hier zum Download: http://phiremedical.org/dr-sarah-starkey-official-advice-radiofrequency-radiation-risk-assessment-adverse-effects-2018/?fbclid=IwAR2l38AbYmZM21Feaw8FZVGWIb2k72uEZj9AsN472dgjhTB5rSOvkcWn5Ic Auch die ehemalige Wissenschaftsautorin B. Blake Levitt sowie der emeritierte Professor Henry Lai von der University of Washington haben über die hinreichend dokumentierten Unzulänglichkeiten des "wissenschaftlichen Gremiums für neu auftretende und neu erkannte Gesundheitsrisiken" der EU ( SCENIHR ) berichtet. Levitt und Lai sagten, daß es dem Bericht von SCENIHR an einer gründlichen Überprüfung der jüngsten Literatur über nichtionisierende elektromagnetische Felder (EMF) und deren biologische Auswirkungen auf die Gesundheit mangle. Dort seien ausschließlich selektiv ausgewählte Arbeiten unter zweifelhaften Kriterien bewertet worden. So wurden bspw. die meisten der unten dargestellten, seit dem Jahr 2007 erschienenen Veröffentlichungen von SCENIHR überhaupt nicht berücksichtigt.RFR= hochfrequente StrahlungELF EMF= niederfrequente StrahlungLai und Levitt sagten: "Es ist empörend, die Auswirkungen der Strahlenbelastung durch elektromagnetischen Wellen auf die menschliche Gesundheit zu ignorieren und ein Verbrechen an der Menschheit, keine Maßnahmen zu deren Verringerung zu empfehlen."Auch möchte ich Ihnen empfehlen, sich den Vortrag von Dr. Erica Mallery-Blythe über die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G anzusehen. Dr. Erica Mallery-Blythe ist Kuratorin des EM-Radiation Research Trust und Fachärztin für Notfallmedizin. Durch ihre Ausbildung in diesem Fachgebiet verfügt sie überbreite medizinische Erfahrung in den Bereichen Chirurgie, Anästhesiologie und Intensivmedizin (sowohl bei Neugeborenen als auch bei Erwachsene). Sie hat in Notaufnahmen im Krankenhäusern gearbeitet sowie Traumagruppen und Kurse für Unfallmedizin in Großbritannien und im Ausland geleitet. Erica berät und unterstützt Menschen mit Elektrosensibilität sowie deren Familien und Ärzte. Ihre Erfahrung auf diesem Thema ist weltweit geschätzt. Auch ist sie Gründerin der Ärzteinitiative zu Strahlung und Gesundheit PHIRE: http://phiremedical.org Erica's Präsentation hier herunterladen: https://www.radiationresearch.org/articles/dr-erica-mallery-blythe-presentation-impacts-of-exposure-to-electromagnetic-radiation-5g-youtube/ Das Hauptproblem ist der Missbrauch der ICNIRP durch die Regierung und die dem britischen Gesundheitsministerium unterstellte Exekutivbehörde, Public Health England . Darüber hinaus bietet die Verwendung von ICNIRP als "Sicherheitsnachweis" Entscheidungsträgern aus Industrie und Verwaltung keinerlei Schutz. Der ehemalig Vorsitzende der ICNIRP, Paolo Vecchia, hielt auf der Konferenz des EM Radiation Research Trust im September 2008 einen Vortrag und hat in diesem eindrücklich erklärt, daß "die Richtlinien der INCRIP weder verbindliche Sicherheitsvorschriften oder das "letzte Wort" in dieser Angelegenheit, noch Verteidigungsmauern für Industrie und andere Beteiligte darstellen." Diese Erklärung verdeutlicht, daß die Entscheidung, diese Leitlinien als "ausreichenden Schutz der Volksgesundheit" in nationales Recht umzusetzen. rein politischer Natur ist. Sehen Sie sich hierzu Folie Nummer 16 (EXPOSURE GUIDELINES) an: https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/021145_vecchia.pdf Sowohl die Öffentlichkeit als auch politische Entscheidungsträger haben das Recht die Wahrheit zu erfahren. Es ist an der Zeit, tatsächlich unabhängige Wissenschaftler und und bisher unterdrückte wissenschaftliche Untersuchungen in bedenkliche und wichtige Entscheidungen einzubeziehen, die enorme und über das vorstellbare Maß hinausreichende Auswirkungen für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt haben können. Es sind nicht nur die heute lebenden Menschen, sondern, aufgrund der epigenetischen Eigenschaften dieser Frequenzen, auch künftige Generationen gefährdet. Ich zweifle nicht daran, daß das Ignorieren dieser Situation heute, aufgrund der Auswirkungen, die diese Technologie auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt hat, sich in Zukunft als wirtschaftlicher Fehler erweisen wird.Sie und Ihre Kollegen könnten für die Verweigerung des Gesundheitsschutzes und des Wohlergehens der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs wegen Unterlassung persönlich zur Verantwortung gezogen und haftbar gemacht werden. Ich ermutige Sie die Betreiber dieser Technologie zu fragen, ob diese bereit sind sich der Regierung gegenüber zum Schadensersatz zu verpflichten, falls sich irgend jemand genötigt sieht Schadensersatzforderungen aufgrund der Belastung durch diese Technologie zu stellen.Mit freundlichen GrüßenEileen O’ConnorDirektorin desEM Radiation Research TrustThe EM Radiation Research Trust is an educational organisation funded by donations. 