Elektronische und informationelle Waffen: Die ferngesteuerte Manipulation des menschlichen Gehirns

***

"alle inoffiziellen oder noch nicht entwickelten Mittel, die für einen Menschen tödlich sind oder ihm Verletzung zufügen oder ihn schädigen oder vernichten (oder das biologische Leben, die körperliche und geistige Gesundheit oder das körperliche und wirtschaftliche Wohlergehen einer Person).... durch die Verwendung von land-, see- oder weltraumgestützten Systemen unter Verwendung von Strahlung, elektromagnetischen, psychotronischen, akustischen sowie auf Laser- oder anderen Energieformen basierenden Waffen, die auf einzelne Personen oder Zielbevölkerungen zum Zwecke des Informationskrieges, des Stimmungsmanagements oder der Gedankenkontrolle dieser Personen oder Bevölkerungsgruppen gerichtet sind."(15)

"viele der biologischen Effekte, welche an Tieren beobachtet wurden, die niederfrequenten Strahlungsfeldern (ELF) ausgesetzt waren, direkt oder indirekt mit dem Nervensystem in Verbindung zu stehen scheinen..." (2).

Ein Bericht aus dem Forschungsprogramm der Abteilung zur Untersuchung von Mikrowellen am Walter Reed Army Institute of Research stellt fest:

"Mikrowellenimpulse scheinen sich mit dem zentralen Nervensystem zu verbinden und eine Stimulation zu erzeugen, die der elektrischen Stimulation ähnelt, die nichts mit Wärme in Verbindung steht."

"Während die Aufmerksamkeit zunächst auf die Verschlechterung der menschlichen Leistung durch thermische Belastung und elektromagnetische Feldeffekte gerichtet sein sollte, sollten die nachfolgenden Arbeiten die Möglichkeiten der Steuerung und Abfrage der geistigen Funktionsfähigkeit unter Verwendung extern angelegter Felder untersuchen....."

"Heute haben wir die intellektuellen, physikalischen und finanziellen Ressourcen, um das Gehirn selbst zu beherrschen und Apparate zu entwickeln, die den Verstand berühren und sogar das Bewußtsein kontrollieren oder auslöschen können... Wir möchten unsere Hoffnung bekunden, daß die Anwendung dieses Wissens dem Frieden und Wohlstand dient." (13)

"Im Forschungsbericht der American Physical Society des Jahres 1993 lautet die Schlußfolgerung, daß psycho-physikalische Waffensysteme...zum Aufbau eines strategischen Zweiges eines neuen Typs (informationeller Waffen in der informationellen Kriegsführung)...genutzt werden können..."

"...Maßnahmen zur informationell-psychologischen Beeinflussung sind nicht nur in der Lage die Gesundheit eines einzelnen Menschen zu schädigen, sondern, laut Lopatin, auch dazu "die Willensfreiheit der Menschen auf unterschwelliger Ebene zu blockieren, den Verlust der Fähigkeit zur politischen-, kulturellen- und Selbstidentifikation herbeizuführen sowie das gesellschaftliche Bewußtsein zu manipulieren, was zur Zerstörung des Sinnes für die kollektive Identität des russischen Volkes und der Nation führen könnte." (16)

Am 25. September 2000 hat der Sicherheitsausschuß der russischen Staatsduma über eine Ergänzung von Artikel 6 des staatlichen Waffengesetzes debattiert. In der Resolution lesen wir:

"Die Errungenschaften der zeitgenössischen Wissenschaft... ermöglichen die Schaffung maßgeschneiderter Methoden zur geheimen, ferngesteuerten Beeinflussung der Psyche und Physiologie eines einzelnen oder einer Gruppe von Menschen" (28). Der Ausschuß empfahl, den Nachtrag zu genehmigen. Der Nachtrag zu Artikel 6 des "Waffengesetzes" der Russischen Föderation wurde am 26. Juli 2001 genehmigt. Darin steht:

"Innerhalb des Territoriums der Russischen Föderation ist der Umlauf folgender Waffen und anderer Objekte verboten... die Auswirkungen von mittels Elektromagnetischen Wellen, Licht, Hitze sowie Infraschall- oder Ultraschallstrahlung ausgeführter Operationen nach sich ziehen..." (29)

"ein internationales Übereinkommen über ein weltweites Verbot aller Forschungs- und Entwicklungsarbeiten...., die beabsichtigen die Kenntnisse über die chemischen, elektrischen, schalltechnischen oder sonstigen Funktionen des menschlichen Gehirns auf die Entwicklung von Waffen anzuwenden, welche die Manipulation von Menschen ermöglichen könnten, einschließlich eines Verbots jeglicher tatsächlicher oder möglicher Einführung solcher Systeme." (32)

*******

Mojmir Babacek ist Gründer des International Movement for the Ban of the Manipulation of the Human Nervous System by Technical Means (Internationale Bewegung für das Verbot der Manipulation des menschlichen Nervensystems mit technischen Mitteln). Er ist Autor zahlreicher Artikel zum Thema Gedankenkontrolle.

Der Mindestwert dieser Übersetzung beträgt, inklusive Recherche, Formatierung und Satz (Layout), 322,00 Euro.



Bitte verbreiten Sie die Beiträge dieses Blogs und tragen Sie durch Ihre Wertschätzung zur Deckung der Kosten sowie zum Erhalt dieser Arbeit bei.

Herzlichen Dank!

Von Mojmir Babacek Übersetzung©:Ich selbst habe zwei Menschen kennengelernt, die selbst Opfer von Angriffen mit psychotronischen Waffen geworden sind. Beide haben übereinstimmend berichtet, daß sie mit Gedanken von Fremden "beschallt" worden sind, die sie bestimmten Personen zuordnen konnten, die jedoch für andere unhörbar waren. Ein Fall ereignete sich im Frühjahr des Jahres 2016, als das Opfer, ein junger Mann, die Behörden unwissentlich auf die Spur eines mutmaßlichen Menschenhändlerrings aus Südosteuropa oder dem Nahen Osten gebracht hat. Kurz darauf wurde er monatelang und über 24 Stunden täglich mit Drohungen, Verwünschungen, oft in einer ihm fremden Sprache und mit schrecklicher Musik "bombardiert". Natürlich wurde ihm "Schizophrenie" attestiert. Dieser "Alptraum" hat glücklicherweise nach einigen Monaten ein Ende gehabt, und der einzige Ort, an dem er vor dieser Art von Verfolgung dauerhaft sicher war, war ein Funkloch im Garten seiner Eltern.26. Oktober 2019,Die Definition eines Waffensystems umfaßte in diesem Entwurf auch:Wie in allen in diesem Artikel zitierten Gesetzen bezieht sich auch dieser Gesetzentwurf auf die Stimulation des menschlichen Gehirns mittels Schall, Licht oder elektromagnetischer Wellen.Psychotronische Waffen gehören, zumindest für über geheime militärische Forschung nicht informierte Laien, in den Bereich der Science Fiction, da bisher keines der diesbezüglich veröffentlichten wissenschaftlichen Experimente der Weltöffentlichkeit jemals in verständlicher Form präsentiert worden ist.Daß die Möglichkeit besteht, menschliches Verhalten mit Hilfe von durch Klang oder Licht generierten unterschwelligen Botschaften zu manipulieren, ist heute allgemein bekannt und wird von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt.Aus diesem Grund ist die Anwendung solcher Technologien, ohne die Zustimmung der Betroffenen, in den meisten Ländern theoretisch verboten. Unnötig zu erwähnen, daß sie, ohne das Wissen oder das Einverständnis der Betroffenen, verdeckt eingesetzt werden.Vorrichtungen, die Licht zur Stimulation des Gehirns verwenden, bilden einen weiteren Mechanismus, mit dem Licht, das in bestimmten Frequenzen flackert, zur Manipulation der menschliche Psyche verwendet werden kann.Was die Verwendung von Schall betrifft, wurde in mehreren Nachrichtenmedien über eine Vorrichtung berichtet, die Schallwellen ausstrahlt, welche nur von Personen gehört werden kann, auf die diese gerichtet sind. In diesem Fall wird eine Kombination aus Schall und Ultraschallwellen gesendet, die von der Zielperson in ihrem Kopf wahrgenommen wird. Eine solche Maßnahme kann sowohl das psychische Gleichgewicht eines Menschen stören als sie ihn auch davon überzeugen vermag unter einer so genannten psychischen Störung zu leiden. Dieser Artikel untersucht die Entwicklungen von Technologien und dem Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns sowie die Art und Weise, nach der neue Methoden der Manipulation des menschlichen Geistes entwickelt werden.Eine der wichtigsten Methoden der Manipulation besteht im Einsatz elektromagnetischer Energie.In der deklassifizierten wissenschaftlichen Literatur wurden nur etwa 30 Experimente veröffentlicht, die diese Annahme bestätigen (1), (2). In der UdSSR, wurde das Radioson (durch Funk ausgelöster Schlaf) im Jahr 1974 nach erfolgreichen Tests bei einer Militäreinheit in Nowosibirsk beim Regierungsausschuß für Erfindungen und Entdeckungen der UdSSR registriert, was(3), (4), (5) beschrieben wird.In der wissenschaftlichen Literatur wird die Möglichkeit, Menschen durch den Einsatz von Funkwellen in Schlaf zu versetzen, in dem Buch eines britischen Wissenschaftlers bestätigt, der über Auswirkungen des Elektromagnetismus auf die Biologie geforscht hat (6). Ein im Jahr 1991 veröffentlichter Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über nichtionisierende Strahlung bestätigt, daß:Unter den veröffentlichten Experimente, befinden sich auch solche, bei denendie Synchronisation der Aktionspotentialfrequenz isolierter Neuronen mit der Frequenz der sie bestrahlenden gepulsten Mikrowellen verursacht hat. Zum Beispiel wurde ein Neuron mit einer Akktionspotentialfrequenz von 0,8 Hz auf diese Weise dazu gebracht die Impulsfrequenz auf 1 Hz zu erhöhen. Außerdem trugen die gepulsten Mikrowellen zu einer Veränderung der Konzentration von Neurotransmittern bei und verstärkten oder verminderten die Wirkung von Botenstoffen (Neurotransmittern) im Gehirn (1).Das Experiment, bei dem die hauptsächlichen, mit einem EEG aufgezeichneten Hirnfrequenzen mit der gepulsten Mikrowellenstrahlung synchronisiert worden sind (1, 2) könnte die Funktionsweise des russischen Radioson-Gerätes erklären. In der Schlaffrequenz ausgestrahlte Mikrowellen sollten zu einer Synchronisation der Gehirnaktivität mit dieser Schlaffrequenz und so zum Einschlafen.Gepulste Mikrowellen mit der im Gehirn für den Wachzustand vorherrschenden Frequenz könnten in derselben Art einen Menschen am Schlafen hindern.Bei eienem oft wiederholten Experiment haben Mikrowellen einer bestimmten Frequenz den Efflux * von Calciumionen aus der Nervenzelle verursacht (1, 2). Calcium spielt bei der Akktionspotentialfrequenz von Neuronen eine Schlüsselrolle und Ross Adey, Mitglied der ersten Gruppe von Wissenschaftlern, die diese Experiment veröffentlicht hat, hat öffentlich seine Überzeugung bekundet, daß dieser, durch elektromagnetischer Strahlung verursachte Effekt die Konzentration auf komplexe Aufgaben beeinträchtigen würde. (7).Robert Becker, der an der Entdeckung der Wirkung von gepulsten Feldern bei der Heilung von Knochenbrüchen beteiligt war, veröffentlichte die Auszüge aus dem Bericht des Forschungsprogramms aus dem Walter Reed Army Institute. Im ersten Teil sollten "spontane Entrkräftungseffekte" getestet werden (8). Waren das nicht jene Effekte, die auf dem Experiment mit dem Calciumverlust von Ross Adey und anderen basierten?Der britische Wissenschaftler John Evans, der auf demselben Gebiet gearbeitet hat, schrieb, daß sowohl Ross Adey als auch Robert Becker ihre Anstellung sowie ihre Forschungsstipendien verloren haben und hat sie als "freidenkende Exilanten" bezeichnet (6). Im Jahr 1975 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika (VSA) ein Experiment veröffentlicht, in dem Gehirn eines Menschen die hörbare Wahrnehmung der Zahlenfolge von 1 bis 10 mittels Mikrowellen erzeugt worden ist (9). Noch einmal: Die Möglichkeit, einen Menschen davon zu überzeugen, daß er unter einer psychischen Störung leidet besteht tatsächlich. Das Forschungsprogramm des Walter Read Army Institute of Research, wo dieses Experiment stattfand, beschäftigt sich mit der "unmittelbaren akustischen Stimulation durch auditive Effekte" und strebt letztlich die "eine stimulationsbedingte Verhaltenskontrolle an."(8) Wenn wir annehmen, daß diese Worte in Ultraschallfrequenzen überschrieben würden, sollte dann der Empfänger dieselben Worte nicht als seine eigenen Gedanken wahrnehmen?Und würde dies nicht bedeuten, daß sein Verhalten auf diese Weise durch die Ausstrahlung von Ultraschallfrequenzen kontrolliert werden würde? Diesbezüglich stellt der im Jahr 1982 veröffentlichte "Abschlußbericht über die biotechnologischen Voraussetzungen zur Erforschung von Luftfahrtsystemen bis zum Jahr 2000" der amerikanischen Luftwaffe fest:Verschiedene Wissenschaftler haben davor gewarnt, daß die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Neurophysiologie für die Manipulation des menschlichen Gehirns benutzt werden könnten.Im Juni 1995 hat Michael Persinger, der an dem Projekt der amerikanischen Marine an nicht-tödlichen elektromagnetischen Waffen gearbeitet hat, einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht, in dem er erklärt:"die technischen Möglichkeiten den größten Teil der Gehirne der ungefähr sechs Milliarden Menschen [auf diesem Planeten] durch die Erzeugung neuronaler Informationen innerhalb eines physikalischen Mediums in das alle Mitglieder der Arten eingebunden sind ohne Zuhilfenahme klassischer sensorischer Modalitäten zu beeinflussen... sind nun geringfügig einsetzbar." (11)Im Jahr 1998 hat die Französische Nationale Bioethik-Kommission davor gewarnt, daß "die Neurowissenschaft zunehmend als mögliche Bedrohung der Menschenrechte betrachtet wird." (12) Im Mai 1999 fand der von den Vereinten Nationen (VN) finanzierte Kongreß der Neurowissenschaftler in Tokio statt. In seiner Abschlußerklärung wurde eingeräumt:Auf der internationalen politischen Bühne wurde die Vorstellung,, in den vergangenen Jahren zum Gegenstand internationaler und zwischenstaatlicher Verhandlungen. Im Januar 1999 hat das Europäische Parlament eine Resolution beschlossen, in der sie "die Einführung einer internationale Konvention für das weltweite Verbot sämtlicher Entwicklung und Anwendungen von Waffen fordert, die eventuell irgendeine Form der Manipulation menschlicher Wesen ermöglichen." (14)Bereits im Jahr 1997 haben sich neun Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) an die VN, die OSZE und an die Staaten der Interparlamentarischen Union gewandt, um der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorzuschlagen eine internationale Konvention "" auf den Weg zu bringen. (16), (3)Die Initiative wurde ursprünglich von Vladimir Lopatin (3) in der russischen Staatsduma vorgeschlagen. V. Lopatin arbeitete von 1990 bis 1995 nacheinander in den Ständigen Ausschüssen für Sicherheit der Russischen Föderation, der Russischen Staatsduma und der Interparlamentarischen Versammlung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die sich auf Informationssicherheit spezialisiert haben (3). Das Konzept der Informationswaffe oder des Informationskrieges ist der Weltöffentlichkeit so gut wie unbekannt. Im Jahr 1999 har V. Lopatin zusammen mit dem russischen Wissenschaftler Vladimir Tsygankov ein Buch mit dem Titel „Psychotronic Weapon and the Security of Russia“ [Psychotronische Waffen und die Sicherheit Rußlands] veröffentlicht (3). Dort finden wir die Erklärung dieser Terminologie:Nebeb vielen weiteren Verweisen auf diesem Gebiet verweisen wir auf die parlamentarischen Anhörungen "Bedrohungen und Herausforderungen auf dem Gebiet der informationellen Sicherheit", Moskau, im Juli 1996, "Informationelle Waffen als Bedrohung für die Sicherheit der Russischen Föderation" Moskau, im Jahr 1996 und auf die Arbeit "Wem wird im 21. Jahrhundert die Waffe des Pflichtbewußtseins gehören", Moskau, im Jahr 1997. (17)Im Jahr 2000 hat V. Lopatin, nach zwei anderen Autoren vor ihm, den dritten Gesetzentwurf zu diesem Thema mit dem Titel "Informationelle und psychologische Sicherheit der Russischen Föderation" herausgegeben. Seine Ergebnisse wurden von der russischen Tageszeitung Segodnya rezensiert:In dem Buch “Psychotronic Weapons and the Security of Russia” regen die Autoren an, neben den Grundsätzen des russischen Konzepts der Verteidigung gegen die Fernsteuerung der menschlichen Psyche, nicht nur deren Existenz, sondern auch auch den Umstand anzuerkennen, daß diese Methoden der informellen und psychotronischen Kriegsführung bereits voll einsatzfähig sind (und ohne formelle Kriegserklärung angewendet werden) (18). Auch zitieren sie dort die Aufnahme der Sitzung des Russischen Föderationsrats, auf der Lopatin erklärt hat, daß psychotronische Waffen"die Willensfreiheit der Menschen auf unterschwelliger Ebene blockieren" oder "Informationen in das Bewusstsein oder Unterbewußtsein eines Menschen einflößen können, die eine falsche oder fehlerhafte Realitätswahrnehmung verursachen." (19)Hierbei empfehlen Sie sowohl die Vorbereitung einer diesbezüglichen nationalen Gesetzgebung als auch den Errichtung internationaler rechtlicher Normen "mit dem Ziel die menschliche Psyche gegen unterschwellige, destruktive und informelle Manipulationen zu verteidigen." (20)Außerdem schlagen sie die Freigabe sämtlicher analytischer Studien und Forschungsergebnisse zu verschiedenen Technologien vor. Da diese Forschung bis jetzt geheimgehalten und vor der Öffentlichkeit verborgen wurde, haben sie davor gewarnt, daß dies andauernden, ungehinderten Rüstungswettlauf ermöglicht. Auch hat die Geheimhaltung zur erhöhten Wahrscheinlichkeit psychotronischer Kriege beigetragen.Unter den möglichen Quellen für die ferngesteuerte Beeinflussung der menschlichen Psyche, zählen die Autoren die "Erzeuger physikalischer Felder sowohl bekannter als auch unbekannter Natur" auf (21). Im Jahr 1999 hat die STOA * (Büro für wissenschaftliche und technologische Optionsabschätzung), als Teil der Generaldirektion Forschung des Europäischen Parlaments den Bericht über Techniken zur Massenkontrolle veröffentlicht, den sie gemeinsam mit der im britischen Manchester ansässigen OMEGA Foundation angefordert hat ( http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-14-01-a_en.pdf ) (22).Eines von vier Hauptthemen der Studie betraf die sogenannten "Zweite Generation" oder "nicht tödliche" Technologien:"In diesem Bericht wird die zweite Generation nicht tödlicher Waffen bewertet, die aus nationalen Militär- und Atomwaffenlabors in den Vereinigten Staaten als Teil der nicht tödlichen Kriegsführung der Clinton-Administration stammen, die nun wiederum von der NATO angenommen worden ist. Diese Vorrichtungen beinhalten Waffen, die.... gerichtete Energiestrahlen,...Funkfrequenzen sowie lasergesteuerte und akustische Mechanismen verwenden, um menschliche Ziele außer Gefecht zu setzen" (23) Der Bericht stellt fest, daß "die höchst umstrittene, von den USA vorgeschlagene Technologie zur Kontrolle nicht tödlicher Menschenmassen..., aus so genannten Hochfrequenz- oder gerichtete Energiewaffen besteht, die angeblich das menschliches Verhalten manipulieren können.... die größte Sorge gilt solchen Systemen, die in der Lage sind direkt mit dem menschlichen Nervensystem zu interagieren" (24). In dem Bericht heißt es auch, daß "die vielleicht mächtigsten Entwicklungen weiterhin geheim bleiben". (25)Die Nichtverfügbarkeit offizieller Dokumente, welche die Existenz dieser Technologie bestätigen, kann der Grund dafür sein, daß der OMEGA-Bericht hinsichtlich auf Technologien zur Gedankenkontrolle auf die Internetveröffentlichung des Autors dieses Artikels verweist ( http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-14-01-a_en.pdf ) (26).Ebenso wird von der gemeinsamen Initiative des Quaker United Nations Office, des United Nations Institute for Disarmament Research und des Programms für strategische und internationale Sicherheitsstudien, hinsichtlich nicht-tödlicher Waffen, auf die Internetveröffentlichung der Direktorin der American Human Rights and Anti-Mind Control Organization (CAHRA), Cheryl Welsh, verwiesen. (27)So hat die russische Regierung den ersten Schritt ihrer Verpflichtung zum Verbot von Technologie zur Gedankenkontrolle unternommen.In dem von Präsident Putin im September 2000 unterzeichneten Grundsatzpapier über Informationelle Sicherheit in der Russischen Föderation, sind, unter anderem, die drohenden Gefahren für die informationelle Sicherheit der Russischen Föderation aufgeführt."die Bedrohung der konstitutionellen Reche und Freiheiten von Menschen und Staatsbürgern im Bereich des spirituellen Lebens... des individuellen sowie des Gruppen- und Gesellschaftsbewußtseins" und "die illegale Anwendung spezieller Mittel, die das individuelle sowie das Gruppen- oder das Gesellschaftsbewußtsein betreffen." (30) Unter den wichtigsten Verfügungen hinsichtlich der Garantie der informationellen Sicherheit ist "das Verbot der Produktion, Verbreitung und der Anwendung ´informationeller Waffen´ aufgeführt." (31)Die obige Erklärung soll als dauerhafte Verpflichtung Rußlands zum internationalen Verbot von Maßnahmen zur ferngesteuerten Beeinflussung der menschlichen Hirnaktivität betrachtet werden.Ebenso ruft auch der oben erwähnte, von der STOA veröffentlichte Bericht des Europäischen Parlaments in der ursprünglichen Version der Resolution zu Folgendem auf:Hier könnte der Begriff "tatsächlich" ein Hinweis darauf sein, daß solche Waffen bereits im Einsatz sind.Unter den Ländern mit der fortschrittlichsten Militärtechnologie befinden sich die VSA, die bisher keinerlei Initiative zur Forderung eines Verbots von Technologien zur Ermöglichung der Fernsteuerung des menschlichen Verstandes haben erkennen lassen. (Die Originalversion des Gesetzentwurfs von Denis J. Kuchinich ist geändert worden.)Gleichwohl sind die VS, laut der von der STOA veröffentlichten Studie, die Hauptförderer der Verwendung jener Waffen. Aufgrund ihrer Bemühungen wurden die nicht-tödlichen Technologien in die Militärdoktrin der NATO aufgenommen: "Auf Initiative der USA wurde innerhalb der NATO eine Sondergruppe für den perspektivischen Einsatz von Geräten mit nicht tödlichen Wirkungen ins Leben gerufen", heißt es in dem Sitzungsprotokoll des Sicherheitsausschusses der russischen Staatsduma (28).In dem von der STOA veröffentlichten Bericht heißt es: "Im Oktober 1999 kündigte die NATO eine neue Strategie für nicht-tödliche Waffen und deren Platz in den Arsenalen ihrer Verbündeten an" (33). "Im Jahr 1996 fielen unter den von der U.S. Army als nicht tödlich gekennzeichnete Waffen unter anderem.... gerichtete Energiewaffensysteme" und "Hochfrequenzwaffen" (34) - diese Waffen haben, wie auch im STOA-Bericht angedeutet, Auswirkungen auf das menschliche Nervensystem.Laut der Abteilungen des Bereichs Informationsgewinnung der russischen Regierung, FAPSI, haben sich die Ausgaben der USA für die Entwicklung und den Erwerb von Mitteln für den Informationskrieg in den letzten 15 Jahren vervierfacht, und derzeit nehmen sie den ersten Platz unter allen militärischen Programmen ein (17), (3).Obwohl mögliche Anwendungen des Informationskriegs existieren, die keine Gedankenkontrolle umfassen, war die Regierung der VS nicht zu Verhandlungen über ein Verbot sämtlicher Formen der Manipulation des menschlichen Gehirns bereit. Dieser Widerwille könnte ein Hinweis darauf sein, daß die VS beabsichtigen Technologien zur Gedankenkontrolle sowohl innerhalb der VS als auch international als Kriegswaffe einzusetzen.Eine klare Konsequenz der Fortsetzung der offensichtlichen Strategie der Geheimhaltung von Technologien zur Ermöglichung der Fernsteuerung des menschlichen Gehirns, ist, daß die Regierungen, die solche Technologien besitzen, sie nutzen können, ohne die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen zu müssen. Unnötig zu sagen, daß heutzutage jede echte Demokratie durch geheime und verdeckte Operationen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Es ist nicht unvorstellbar, daß in Zukunft ganze Bevölkerungsgruppen, die Techniken zur Gedankenkontrolle unterworfen sind, in einer "falschen Demokratie" leben könnten, in der ihre eigene Regierung oder eine ausländische Macht ihre politischen Meinungen weitgehend mit Hilfe dieser Technologien gestalten kann.1) Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, – pg. 117, 119, 474- 485, 542-551, 565 at the top and third and last paragraph2) World Health Organization report on non-ionizing radiation from 1991, pg. 143 and 207-2083) V. Lopatin, V Cygankov: „Psichotronnoje oružie i bezopasnost Rossii“, SINTEG, Russian Federation, Moscow, ISBN 5-89638-006-2-A5-2000-30, list of the publications of the publishing house you will find at the address http://www.sinteg.ru/cataloghead.htm 4) G. Gurtovoj, I. Vinokurov: „Psychotronnaja vojna, ot mytov k realijam“, Russsian Federation, Moscow, „Mysteries“, 1993, ISBN 5-86422-098-15) With greatest likelihood as well the Russian daily TRUD, which has organized the search for the documents, Moscow, between August 1991 and end of 1992 6) John Evans: Mind, Body and Electromagnetism, the Burlington Press, Cambridge, 1992, ISBN 1874498008, str.1397) Robert Becker: “Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life”, William Morrow and comp., New York, 1985, pg. 2878) Robert Becker: “Cross Currents, teh Startling Effects of Electromagnetic Radiation on your Health”, 1991, Bloomsburry Publishing, London, Great Brittain, ISBN 0- 7475-0761-9, pg. 304, Robert Becker refers to Bioelectromagnetics Society Newsletter, January and February 19899) Don R. Justesen, 1975, Microwaves and Behavior, American Psychologist, March 1975, pg. 391 – 40110) Dr. Nick Begich and Jeane Maning: “Angels Don’t Play This HAARP, Advances in Tesla Technology”, Earthpulse Press, 1995, ISBN 0-9648812–0-9, pg. 16911) M. A. Persinger: „On the Possibility of Directly Lacessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms“, Perception and Motor Skills, June1995,, sv. 80, str. 791-79912) Nature, vol.391, 22.1.1998,str.316, „Advances in Neurosciences May Threaten Human Rights“13) Internet reference at the site of the United Nations University and Institute of Advanced Studies in Tokyo does not work any more, to verify the information it is necessary to find the document from the 1999 UN sponsored conference of neuroscientists in Tokyo, you may inquire at the address [email protected] 14) http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm?redirected=1 . click at Plenary sessions, scroll down to Reports by A4 number –click, choose 1999 and fill in 005 to A4 or search for Resolution on the environment, security and foreign policy from January 28, 199915) http://thomas.loc.gov./ and search for Space Preservation Act then click at H.R.297716) Russian daily Segodnya, 11. February, 2000, Andrei Soldatov: „Vsadniki psychotronitscheskovo apokalypsa” (Riders of Psychotronic Apokalypse)17) See ref. 3), pg. 10718) See ref. 3) pg. 9719) See ref. 3), pg. 10720) See ref. 3), pg. 10821) See ref. 3) pg. 1322) http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-14-01-a_en.pdf 23) see ref. 22 pg. XIX or 2524) see ref. 22 pg. LIII or 6925) see ref. 22 pg. XLVII or 63, aswell pg. VII-VIII or 7-8, pg. XIX or 25, pg. XLV or 6126) see ref. 22) pg. LIII or 69, note 35427) http://www.unog.ch/unidir/Media%20Guide%20 CAHRA and Cheryl Welsh are listed at the page 2428) Document sent by Moscow Committee of Ecology of Dwellings. Telephone: Russian Federation, Zelenograd, 531-6411, Emilia Tschirkova, directrice29) Search www.rambler.ru , there “poisk” (search) and search for “gosudarstvennaja duma” (State Duma) (it is necessary to type in Russian alphabet), at the page which appears choose “informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy” (Informational Channel of the Russian State Duma), there “federalnyje zakony podpisanyje prezidentom RF” (Federal laws signed by president of the Russian Federation), choose year 2001 and search 26 ijulja, è. N 103-F3 (July 26, 2001, number N 103- F3) , “O vnesenii dopolnenija v statju 6 federalnogo zakona ob oružii” (addendum to the article 6 of the Federal law on weapons)30) Search www.rambler.ru and then (type in Russian alphabet) “gosudarstvennaja duma”, next “informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy” (informational channel of the State Duma), next search by use of “poisk” (search) Doktrina informacionnoj bezopasnosti Rossii” “Doctrine of the Informational Security of the Russian Federation) there see pg. 3 “Vidy informacionnych ugroz bezopasnosti Rossijskkoj federacii” (Types of Threats to the Informational Security of the Russian Federation)31) See ref. 30, pg. 19, “Mìždunarodnoje sotrudnièestvo Rossijskoj Federacii v oblasti obespeèenija informacionnoj bezopasnoti” (International Cooperation of the Russian Federation in Assuring the Informational Security”32) See ref.22, pg. XVII or 3333) See ref.22, pg. XLV or 6134) See ref.22 pg. XLVI or 62