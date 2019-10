Wo hört die Toleranz auf?

" T oleranz und Apathie sind die letzten Tugenden einer sterbenden Gesellschaft"

(Aristoteles)

Er sagte: "Befreiende Toleranz würde mithin Intoleranz gegenüber Bewegungen von rechts bedeuten und Duldung von Bewegungen von links. Was die Reichweite dieser Toleranz und Intoleranz angeht, so müßte sie sich ebenso auf die Ebene des Handelns erstrecken wie auf die der Diskussion und Propaganda, auf Worte wie auf Taten."

Januar 2019Nicht nur die Linke fordert diese ´Toleranz´, sondern die so genannte konservative Rechte verlangt und unterstützt diese ´Toleranz´ebenso, was ein Beweis für den Unwert der so genannten `Konservativen`ist, die nichts weiter erhalten als das Geld in ihren eigenen Taschen.Was ist Toleranz, und wie kann Toleranz als ideologisches Werkzeug für die gesellschaftliche, rassische (ethnische) und kulturelle Dekonstruktion verwendet werden?Das Cambridge Dictionary definiert Toleranz als ´willentliche Duldung eines dem eigenen fremden Verhaltens oder Glaubens, trotz mangelnder Zustimmung oder Billigung.´Das klingt nach einer genauen Beschreibung dessen, was Sie für Toleranz halten würden, jedoch haben finstere und manipulative Kräfte die Bedeutung des Begriffes zur Unterstützung ihrer eigenen Agenda verdreht, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, daß der Sinn von ´Toleranz´ ihrem Verständnis entspricht, nach dem er bedeutet zu tolerieren, was schlecht für Sie selbst, Ihr Land und Ihr Volk ist.Die Toleranz verschiedener Vorstellungen und Überzeugungen ist nun zur Toleranz verschiedener ethnischer und kultureller Gruppen geworden, die durch vorsätzliche Regierungspolitik in Ihr Land getrieben werden. Es bedeutet Toleranz gegenüber kulturellen Gebräuchen, die Ihren eigenen völlig widersprechen und die innerhalb ihrer eigenen kulturellen Standards als inakzeptabel betrachtet werden. Es bedeutet Toleranz gegenüber feindlichen Gruppen, die beabsichtigen die Öffentlichkeit zu schädigen, und es bedeutet die Toleranz unnatürlichen sexuellen Verhaltens und die Toleranz all dessen, was Ihnen von der kulturmarxistischen Linken und der globalen Elite als zu tolerieren AUFGEZWUNGEN wird. Nun tolerieren Sie Ihren eigenen demographischen Genozid und den Niedergang Ihrer Kultur, denn wenn Sie das nicht tun, sind Sie ein ´Rassist´und ein ´Nazi.´Ebenso wichtig hervorzuheben ist, daß diejenigen, welche anderen die hohe Bedeutung der Toleranz selbstgerecht predigen, die vom Cambridge Dictionary präzise definierte Definition des Toleranzbegriffs, selbst nicht anwenden. Die Akzeptanz unterschiedlicher Ideen und Überzeugungen wird nicht toleriert, insbesondere wenn diese unterschiedlichen Ideen und Überzeugungen dem Dogma der "Vielfalt" widersprechen, was nur bweist, daß die kulturmarxistische Linke die Bedeutung des Begriffs neu erfunden und zur Waffe umgestaltet hat, um ihre eigenen ideologischen Interessen zu bedienen.Alle Vorstellungen oder Überzeugungen, die der Tyrannei des von ihnen erzwungenen Multikulturalismus nicht entsprechen und als dementsprechend ketzerisch betrachtet werden, wird von den Fußsoldaten der Marcusischen repressiven Toleranz (Anitfa) mit Unterdrückung begegnet, was die Definition des ´Toleranzbegriffes´ der Linken, als Betrug entlarvt. Toleranz ist, was immer das globalistische und kulturmarxistische Establishment als akzeptabel vorgibt, und was ihm ´inakzeptabel´erscheint wird gewaltsam zensiert.Die, deren Meinung sie für inakzeptabel halten, werden sie immer versuchen durch Gewalt und Einschüchterung mundtot zu machen, was mittlerweile zu einem Kennzeichen der Linken geworden ist. Toleranz ist deshalb keine wahre Toleranz. Sie ist eine Einbahnstraße, auf der alle Menschen dämonisiert und gesellschaftlich geächtet werden, die anderer Meinung sind und den Mut haben den Untaten des Establishments an den westlichen Nationen zu widersprechen.Es war Herbert Marcuse, der gesagt hat: " ...was was heute als Toleranz verkündet und praktiziert wird, (dient) in vielen seiner wirksamsten Manifestationen den Interessen der Unterdrückung. Was er hiermit gemeint hat, war, daß die Toleranz von Vorstellungen, die dem kommunistischen Weltbild nicht entsprachen, seiner Meinung nach, zu weit fortgeschritten waren und er sie daher als ernsthafte Bedrohung für die ´soziale Gerechtigkeit´ betrachtet und vorgeschlagen hat, jenen, die andere Überzeugungen und Vorstellungen vertreten, mit Intoleranz und, wenn nötig, mit Gewalt zu begegnen.Nach dem Verständnis von Marcuse und seinen Anhängern galt es als unverzichtbar die Toleranz hinzunehmen und alle anderen Vorstellungen als unzulässig zu betrachten und diesen daher mit gewaltsamer Intoleranz zu begegnen.Wie weit geht deren Toleranz? Wie weit geht der Kulturrelativismus?Umfaßt die kulturmarxistische Definition des Toleranzbegriffs alle Konsequenzen der Masseneinwanderung und der damit verbundenen kulturfremden Praktiken? Umfaßt sie die weibliche Genitalverstümmelung? Den Terrorismus? Ehrenmorde? Den Aufbau krimineller Banden? Zwangsehen? (Die im Islam übliche) Polygamie? Den Verlust unserer unserer Gemeinden und Städte? Die schleichende Islamisierung? Schlicht, wie weit reicht diese Toleranz? Wo endet sie? Endet sie überhaupt? Oder ist Toleranz ein nie endendes, veränderliches Konzept, daß sich wandelt, sobald die Feinde des Westens fordern, daß es auf alle von ihnen für uns bestimmten Bereiche ausgeweitet wird? Kulturrelativismus ist die Vorstellung, daß sämtliche Kulturen gleichwertig sind und daß die kulturellen Praktiken und Überzeugungen von einer Gruppe von dieser als normal betrachtet werden, während sie von einer anderen als abnormal betrachtet werden können. Der Kulturrelativismus besagt, daß dadurch keine Kultur oder deren Anzahl von Überzeugungen einer anderen unterlegen ist, und dass alle kulturellen Praktiken, Überzeugungen und Werte im Kontext ihrer verschiedenen Herkunft zu verstehen sind. Grundsätzlich sollen wir die verschiedenen kulturellen Praktiken, Werte und Überzeugungen anderer Gruppen ´tolerieren´, auch wenn sie für uns nicht akzeptabel und unseren Interessen als Gruppe zuwider sind. Ein Paradebeispiel dafür wäre die Frage der Schlachtung nach islamischen oder jüdischen Regeln (Halal/Kosher), die die meisten Menschen im Westen ablehnen würden, die aber aufgrund der ´Toleranz´ praktiziert werden dürfen.Viele Linke würden sich zweifellos als Verfechter von Tierrechte nbetrachten, oder vielleicht sogar als Tierschützer, aber wenn es um Themen wie Halal- oder kosheres Schlachten und die damit verbundenen Grausamkeiten geht, verstummen sie plötzlich, weil sie sich nicht trauen sich den "kulturellen Praktiken" und "religiösen Überzeugungen" von "unterdrückten Minderheiten" zu widersetzen. Ganz ähnlich wie die feministische Heuchelei, in Bezug auf die Behandlung von Frauen unter dem Islam, äußern sich Linke nicht zu dieser Form der Tierquälerei, weil sie damit ihren eigenen pro-multikulturellen Ansichten und ihrer Forderung nach "Toleranz" widersprechen würden.Toleranz und Intoleranz können buchstäblich den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Es gibt viele Bezeichnungen, die die Linke mit dem Begriff "Intoleranz" in Verbindung bringen, darunter "Bigotterie", "Engstirnigkeit", "Voreingenommenheit" und viele andere. Sie erwähnen nie, daß Intoleranz eigentlich eine ganz natürliche menschliche Reaktion ist. Wenn Ihr Körper gegenüber etwas intolerant ist, weil es schlecht für Sie ist, tut er alles Mögliche, um es zu vermeiden. Würde Ihr Körper dies nicht tun, würden Sie erkranken und möglicherweise sterben. Kann es etwas Wichtigeres als Intoleranz geben, die im Wesentlichen ein Selbstverteidigungsmechanismus ist? Wofür dein Körper intolerant ist, akzeptiert er als keine Gefahr für deine Gesundheit. Worauf Ihr Körper mit Intoleranz reagiert, erkennt er als Gefahr für Ihren Körper.Als Nationalisten begreifen wir, daß zur Erhaltung der Sicherheit und Gesundheit einer Nation Toleranz und Intoleranz extrem wichtige Eigenschaften sind. Die Nation verhält sich wie der menschliche Körper. Wenn Sie sie achtsam mit ihr umgehen, achtet sie auch auf Sie selbst, und wenn Sie sie mißachten, sie mißbrauchen und sich einen Dreck darum scheren was Sie in sie hineinpumpen, werden die Konsequenzen immer negativ sein. Aus diesem Grund fördern die Feinde der westlichen Zivilisation Ideen, welche der Nation und der Kultur schweren Schaden zufügen. Gleichzeitig fordern sie von Ihnen zu tolerieren, was immer sie propagieren, und weil das unnatürlich ist, treten schon bald Probleme auf, ganz so wie es im menschlichen Körper der Fall ist.Auch der psychologische Aspekt all dessen ist von enormer Bedeutung. Die negativen und schädlichen Ideen, die im Westen in die Praxis umgesetzt werden, hätten nicht so weit verbreitet werden können, wären die Menschen nicht psychologisch getäuscht worden, zu glauben, daß sie von ihnen profitieren und sie ihr Leben bereichern und abwechslungsreicher gestalten. Sie mußten uns davon überzeugen, daß das Schlechteste tatsächlich gut für uns sei.Um einen Vergleich zu verwenden, ist es ebenso wie wenn Mediziner einen Patienten mit Drogen vergiften und ihm erzählen, daß sie ihm helfen und zur Heilung führen, obwohl sie sein Leiden tatsächlich verschlimmern und letztlich zu seinem Tod führen werden. Wenn er nicht daran zweifeln würde, daß die, die ihm die Medikamente geben, versuchten ihm zu helfen, aber keine Ahnung hätte, würden sie ihn langsam umbringen. Das ist was derzeit im Westen geschieht.Um es zusammenzufassen, führt die Ablehnung der Doktrin der Masseneinwanderung, der ´Vielfalt´und des Multikulturalismus, sprich die Intoleranz gegenüber Dingen, die Sie ablehnen weil Ihnen klar ist, daß diese schlecht für Ihr Land sind, wegen dieser Ablehnung zum Ausbruch von gewaltsamer Intoleranz gegen Sie selbst. Die, die Toleranz predigen, tolerieren selbst nur Gedanken und Worte, die ihrem eigenen, verderblichen Weltbild entsprechen.Deswegen hat diese Form von Toleranz nicht das Geringste mit wahrer Toleranz zu tun, sondern wird von dem auf Zerstörung ausgerichteten, globalistischen Establishment als Mittel zur sanften Unterwerfung unter seine dogmatischen Prinzipien benutzt.´Toleranz´ kennt keine Grenzen, und diejenigen, die den Begriff umdefiniert haben, werden ihn zum Erreichen ihrer Ziele benutzen, um die Öffentlichkeit zu konditionieren und glauben zu lassen, daß jede Opposition gegen diese Absichten `Intoleranz´bedeutet.Unsere Feinde wissen wohl, daß "Toleranz und Apathie die letzten Tugenden einer sterbenden Gesellschaft" sind. Deswegen manipulieren sie unsere Völker, das zu tolerieren, was schlecht für sie ist und ermutigen sie zu Apathie gegenüber allem, was um sie herum vorgeht.Es ist die Pflicht aller aufgewachten Menschen auf diese Umstände aufmerksam zu machen und zu versuchen den Menschen dabei zu helfen zu begreifen, daß die von der Linken propagierte Form der ´Toleranz´ nicht in ihrem Interesse ist.